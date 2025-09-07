日本皇室血脈恐斷？悠仁成年禮後「無未成年男性」　戰後最大隱憂

▲日本皇室秋篠宮悠仁親王6日舉辦「成年禮」。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本皇室秋篠宮悠仁親王昨（6）日迎來19歲生日，皇室依傳統舉辦「成年禮」，這是繼其父親文仁親王1985年舉行後，睽違40年再度舉辦的儀式。隨著悠仁親王成年，日本皇室也首度出現「無未成年男性皇族」的局面，讓皇位繼承的穩定性再度成為國內關注焦點。

根據日媒《產經新聞》，悠仁親王是秋篠宮文仁親王與紀子妃的長子，也是目前僅次於德仁天皇與文仁親王的皇位繼承順位第三人。6日上午，他身穿象徵未成年皇族的黃色裝束，於皇居宮殿舉行「加冠之儀」，將額飾換上天皇所賜予的成年用冠冕，象徵正式成為成年皇族。德仁天皇與皇后雅子親臨見證，並在隨後的「朝見之儀」向悠仁親王表達祝賀與期許，勉勵他兼顧學業與皇族職責。

成年禮源自1300年前奈良時代的「元服」傳統，明治42年（1909年）制定的《皇室成年式令》則將此儀式制度化，象徵成年皇族具備皇位繼承資格。雖然該法令已在戰後廢止，但儀式仍延續至今。歷代皇族中，上皇明仁於18歲舉行成年禮，而文仁親王則是在20歲舉行。此次悠仁親王則因民法下修成年年齡至18歲，去年即已成為成年皇族。

儀式當天，悠仁親王神情略顯緊張，但仍多次向聚集的群眾與媒體展現笑容。他在結束儀式後接受訪問表示，能順利完成成年禮感到安心，並感謝一路守護與支持自己的家人及師長，強調未來將以成年皇族的自覺，努力履行身為皇室成員的責任。

目前就讀筑波大學的悠仁親王，日常生活保持低調，曾在校園被拍到騎單車與觀察植物的身影，展現對自然的興趣。他被熟識的學者形容為「好奇心旺盛、樂於在人前交流」。外界預料，他將優先完成學業，並逐步參與公開活動與皇室公務。

然而，隨著悠仁親王成年，日本皇室內再無未成年男性皇族，這是戰後首次出現的狀況。學者指出，皇室公務負擔逐年增加，但皇族人數卻持續減少，長遠而言可能使少數成員承受龐大壓力。宮內廳相關人士直言，「悠仁親王之後再無男性皇族，這是戰後以來的危機局面，國家必須正視並展開討論。」