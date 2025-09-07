　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

暗諷柯建銘？　綠委：日相石破茂被黨內連署逼宮後決定請辭

▲▼民進黨團總召柯建銘與總統府資政姚嘉文互動。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者呂佳賢攝）

記者詹詠淇／台北報導

大罷免落幕後，民進黨將檢討矛頭指向立院黨團總召柯建銘，甚至發起改選黨團幹部連署欲逼宮柯建銘，但未果。柯建銘本月1日仍強調，總召任期到明年2月。而同樣面對黨內逼宮壓力的日本首相兼自民黨總裁石破茂今（7日）下午宣布決定辭去自民黨總裁一職，預計之後將進入辭去日本首相（總理大臣）程序。曾開砲柯建銘並簽下連署書的綠委郭國文今也在臉書分享此消息，疑似意有所指的暗諷同樣也從政40年的柯建銘。

郭國文今在臉書表示，從政近40年的石破茂，在黨內連署、公開表態希望他請辭職後，為了「平息黨內混亂」，預計辭掉日本首相一職。石破茂請辭後，日本將重新一次總裁選舉，當選人也可能立即解散國會，並尋求自民黨與其他小黨聯合執政的可能。

▲▼日本首相石破茂7日下午召開記者會，表示將辭去自民黨總裁一職。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相兼自民黨總裁石破茂宣布請辭。（圖／達志影像／美聯社）

由於傳出立法院長韓國瑜預計在本月25日至29日，率團前往東京拜會參眾議員，進行國會外交。郭國文也提到，接下來，日本政壇一定會有變動，也意味著台日的國會交流可能要暫緩，直到新首相，甚至新國會確認。

郭國文說，面對黨內的逼宮，石破茂雖然一開始抵抗，但該面對的還是必須面對，如今他也做出對的起自己政治生涯的選擇，即便上任首相不到一年，依舊選擇請辭下台。

郭國文還提到，尤其，石破茂雖然民調止跌，但自民黨內多數政要依舊認為，對於選舉的大敗要負起政治責任，甚至發動連署希望他請辭，最終石破茂也為了「避免黨內分裂」，做出有高度的決定。

▼民進黨立委郭國文 。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院新會期報到，立委郭國文拔得頭籌 。（圖／記者李毓康攝）

暗諷柯建銘？　綠委：石破茂被黨內連署逼宮後決定請辭
英國前首相寫長文談台灣：若戰爭台灣人一定抵抗　也不會孤軍奮戰

【闖禍現場】邊牧咬壞沙發被發現 馬上用身體擋住！

即／辭去自民黨總裁！日相石破茂召開記者會

即／辭去自民黨總裁！日相石破茂召開記者會

面對黨內的逼宮壓力，日本首相兼自民黨總裁石破茂今（7）日下午6時（台灣時間下午5時）在總理大臣官邸召開記者會

即／日相石破茂：決心辭去首相一職

即／日相石破茂：決心辭去首相一職

日相石破茂完蛋了！自民黨大老「逼宮下台」

日相石破茂完蛋了！自民黨大老「逼宮下台」

民進黨團幹部等嘸人登記　徐國勇要大家放心

民進黨團幹部等嘸人登記　徐國勇要大家放心

賴清德提「黑天鵝」有大罷免　吳思瑤認行政立法出問題：別跟民意斷鏈

賴清德提「黑天鵝」有大罷免　吳思瑤認行政立法出問題：別跟民意斷鏈

