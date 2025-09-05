曾當女團練習生！她沒等到出道「等到狼爪」：謝謝江祖平說話

▲「八點檔女神」江祖平。（圖／翻攝臉書／江祖平Fans` World）

記者鄺郁庭／綜合報導

「八點檔女神」江祖平最近在社群平台踢爆電視台員工疑性侵偷拍女演員，還陸續公開對方的照片和姓名。就有女網友表示，她20歲的時候在女團當練習生，以為熱愛表演、努力就能成功出道，等到的卻是「伸過來的狼爪」。現在看到江祖平爆料，她忍不住感動，「謝謝江祖平這麼有知名度的女演員，可以為女孩們站出來說話。」

一名女網友在Threads表示，她剛滿20歲的時候在當女團練習生，當時熱愛表演的她，以為靠努力能成功出道，等到的卻是「妳留下來，我帶妳紅」的狼爪。她回想當時，每天練習到晚上十點，對方總叫其他人先走，以「特別訓練」的理由要留她，「他拉著我的手，想往某個地方抓。」她驚恐不已，但依舊保持鎮定說「我男朋友在外面等我。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

最後，她看到江祖平的爆料，忍不住有感，「那些披著資源外皮的貪婪惡狼，通常都有後台讓他們可以逍遙法外。謝謝江祖平這麼有知名度的女演員，可以為女孩們站出來說話。」

貼文引發熱論，「每次看到這樣的故事，都讓人既憤怒又難過，年輕女孩懷著夢想進入這個圈子，卻遇到假藉權力行惡的掠奪者，妳當時的勇敢自救值得敬佩，願傷害不再發生，願妳也一直被世界溫柔以待」、「替妳不捨！也謝謝妳願意站出來勇敢發聲」、「加油！正義站在妳這邊。」