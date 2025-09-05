　
地方 地方焦點

太魯閣國家公園新規上路！生態保護區禁帶寵物　3違規提高罰則

▲太魯閣國家公園生態保護區內禁止攜帶寵物。（圖／太管處提供，下同）

太魯閣國家公園生態保護區內禁止攜帶寵物。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣國家公園管理處表示，自今年9月5日起「太魯閣國家公園區域禁止事項」修訂公告實施，為維護遊憩秩序、遊客權益與提昇遊憩品質，部分違規行為將提高罰鍰處分。

太魯閣國家公園受0403地震影響，部分設施與步道尚於整修階段，僅局部區域開放使用，太管處積極推動重建工作之餘，仍希望民眾入園遊憩時能遵守各項規定，避免造成破壞生態環境、影響其他遊客甚或引發安全顧慮等情事。為減少違規情事及加強經營管理，此次修法重點包括：

1.未依規定停放車輛：罰鍰提高為新台幣1,500元。
2.違規攜帶寵物進入生態保護區：罰鍰提高為新台幣1,500元。
3.違規燃放煙火、鞭炮、烤肉等行為：罰鍰提高為新台幣3,000元。

▲太魯閣國家公園生態保護區內禁止攜帶寵物。（圖／太管處提供，下同）

未依規定停放車輛，罰鍰提高為新台幣1500元。

太管處提醒，生態保護區原則禁止攜帶寵物入園，若於一般管制區或遊憩區則應攜帶鏈繩、箱籠或其他適當防護措施，新制經6月中旬公告後已正式實施，請民眾勿違規以免付出更高代價。

禁止事項係為國家公園環境與永續管理而定，處罰也不是其目的，太管處歡迎民眾依循規定入園區遊憩，公眾場所減少不合宜行為，才能共同守護國家公園優質的遊憩環境。
 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

太魯閣國家公園新規上路生態保護區寵物違規提高罰則

