買滷味付500元堅稱「給1000」！老闆霸氣「1招」反制讓她秒變臉

圖文／CTWANT

台南一家滷味店分享，日前有位客人掏出500元紙鈔付款，店員也按照金額找錢，沒想到對方突然說自己剛才付的是1000元紙鈔，要求店員重新找錢，幸好店家直接秀出監視器畫面還原真相，才化解此次爭議，感嘆道「以後不要忘記複誦金額給客人聽！」

▲客人拿500元紙鈔付款，卻堅稱是1000元。（圖／翻攝自Threads／chiming697）

店家近日於Threads發文表示，某天有位客人拿500元來付錢，店員收錢後按照金額找錢，對方卻堅稱自己剛才給的是1000元，更拿出錢包給店員看。

店家說到，店員當下告訴客人要監視器釐清經過，對方突然改口說這樣讓她感覺很不好，最後他們把畫面調出來，也確實看見客人當初是拿出500元付帳，「可惜她最後也沒有道歉就直接離開了」。

▲監視器清楚拍下婦人從錢包中掏出一張500元鈔票付款。（圖／翻攝自Threads／chiming697）

對此，店家也感嘆，希望那位客人以後付款時要清醒點，「也告訴自己，以後不要忘記複誦金額給客人聽！」

▲老闆不生氣還請婦人喝涼水的舉動，被網友狂讚人超好。（圖／翻攝自Threads／chiming697）

影片曝光後在網路上瘋傳，4天吸引近200萬人觀看，不少網友紛紛在底下留言，「我很認真的看，妳們家的攝影機很清楚，真的是500。阿姨，真的很會，能凹就凹」、「身為服務業的我，做了15年以上，現在的人，不能相信」、「我也遇過，他們都會選生意好人多的攤位下手」、「真的，當下不會想太多，然後客人就會說找錯錢，沒監視器真的是百口莫辯，只能認賠」、「老闆情緒很好，待客之道也很好，對話中態度都不差，還請對方喝水，這大媽真的該好好檢討自己，別再這樣了」、「養成習慣，客人給的錢，一律等找錢後再收進去，去日本收銀都是這樣做的」。

