大陸 大陸焦點 特派現場

美國不賣我們賣！　俄副總理：準備好向大陸供應飛機零件

▲▼俄製PD-35發動機。（圖／翻攝騰訊網）

▲俄製PD-35發動機。（圖／翻攝騰訊網）

記者陳冠宇／綜合報導

美國總統川普近日表示，美國的飛機零組件是華盛頓對抗北京對稀土限制的關鍵產品。對於大陸飛機被「卡脖子」，俄羅斯第一副總理曼特羅夫（Denis Manturov）表示，俄羅斯已準備好向大陸寬體飛機供應零組件，包括複合材料機翼和重型發動機。

川普近日表示，由於北京在磁鐵上的政策，美國沒有向大陸提供波音公司的零組件，導致大陸有200架飛機無法飛行，不過現在「我把所有零件都發給他們了，這樣他們的飛機就能飛了。」

大陸國產飛機C919至少有40％的零組件是由美國等西方國家的公司製造，其中，美國奇異公司為C919的導航、通信和控制提供航空電子系統。奇異與法國賽峰飛機發動機公司的合資企業，為這款飛機提供噴氣發動機。因此，C919的製造受到美國是否供應零件的影響。

俄羅斯衛星通訊社報導，曼特羅夫向記者表示，俄羅斯已準備好向大陸寬體飛機供應零組件，包括複合材料機翼和重型發動機。

被問及是否計劃為大陸寬體機供應零組件，曼特羅夫回答，「我們已準備好做這樣的供應，首先是在我們擅長的範圍，包括在MS-21項目下。我們所說的是一款複合材料機翼，以及一款基於PD-35燃氣發生器、推力達26噸的重型發動機」。

曼特羅夫還說，這款發動機現在應用於伊爾-100（軍事運輸機）的研發，也可能是MS-21-500和MS-21-600飛機未來選擇的發動機，這兩種型號的飛機也將使用PD-26發動機。

曼特羅夫還指出，存在供應備選方案，但決定將由大陸夥伴做出。

▲大陸國產大型客機C919。（圖／CFP）

▲陸產C919飛機零件被美國「卡脖子」。（圖／CFP）

此前，俄羅斯工業貿易部長阿里漢諾夫（Anton Alikhanov）上月在參加第三屆「萌芽」國際論壇期間才剛表示，俄羅斯和大陸正在聯合開發寬體遠程飛機項目和重型直升機項目。

阿里漢諾夫在談到中俄合作的優先領域時說：「在民用航空領域，我們正在實施寬體遠程飛機的開發、生產、商業化和售後服務計劃，還有建設有前途的民用重型直升機項目」。

CR929是俄羅斯和大陸飛機製造商共同研製的新一代寬體遠程飛機。採用三艙佈局的CR929-600基本型可搭載280名乘客，航程12000公里。CR929-700機身加長型可搭載320名乘客，航程10000公里。CR929-500短機身型可搭載250名乘客，航程14000公里。

▼中俄聯合遠程寬體客機CR929。（圖／翻攝央視新聞）

▲▼中俄聯合遠程寬體客機CR929。（圖／翻攝央視新聞）

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

