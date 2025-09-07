槍口對內？川普驚曝「戰爭部」頭號目標　鎖定芝加哥

▲川普暗示動用戰爭部，解決芝加哥「犯罪問題」。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普5日簽署行政命令，將國防部正式改名為「戰爭部」（Department of War）。未料，他6日竟發文暗示，該部第一個目標可能不是外國競爭對手，而是美國第3大城市芝加哥。

川普在真相社群（Truth Social）發布一張AI生成圖片，顯示自己站在芝加哥天際線前方，背後出現火焰與直升機，還浮現「Chipocalypse Now」字樣，致敬1979年越戰電影「現代啟示錄」。

川普在貼文中寫道，「我喜歡在早上聞到驅逐出境的味道……芝加哥很快就會知道，為何這個單位被稱作戰爭部。」外界解讀，他揚言動用剛改名的戰爭部，在芝加哥擴大移民驅逐行動。

The President’s threats are beneath the honor of our nation, but the reality is that he wants to occupy our city and break our Constitution.



We must defend our democracy from this authoritarianism by protecting each other and protecting Chicago from Donald Trump. pic.twitter.com/B7AH1ufByH — Mayor Brandon Johnson (@ChicagosMayor) September 6, 2025

此舉立即招致伊利諾州政界人士抨擊。州長普里茨克（JB Pritzker）在X發文回應，「美國總統正威脅對美國城市宣戰。這不是玩笑，這不正常。川普不是強人，而是一個很害怕的男人。」

參議員德賓（Dick Durbin）直言總統的貼文「令人作嘔」，暗示派兵進入芝加哥或者動用戰爭部的做法「令人難堪」。芝加哥市長強森（Brandon Johnson）也批評「總統的威脅有損國家尊嚴，但現實是他想占領我們的城市，並且破壞憲法。」

川普表示，考量當前世界局勢，把國防部改名為「戰爭部」更貼切，並強調美國擁有世界最強規模的軍力。他目前已經派遣數千名國民兵，進駐首都華盛頓特區，宣稱是為了打擊犯罪、維護治安，還揚言對紐約市、芝加哥、巴爾的摩等民主黨執政大城市採取類似措施，甚至形容芝加哥是「世上最糟糕、最危險的城市」。