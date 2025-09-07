槍口對內？川普驚曝「戰爭部」頭號目標　鎖定芝加哥

▲川普暗示動用戰爭部，解決芝加哥「犯罪問題」。（圖／達志影像／美聯社）
記者吳美依／綜合報導
美國總統川普5日簽署行政命令，將國防部正式改名為「戰爭部」（Department of War）。未料，他6日竟發文暗示，該部第一個目標可能不是外國競爭對手，而是美國第3大城市芝加哥。
川普在真相社群（Truth Social）發布一張AI生成圖片，顯示自己站在芝加哥天際線前方，背後出現火焰與直升機，還浮現「Chipocalypse Now」字樣，致敬1979年越戰電影「現代啟示錄」。
川普在貼文中寫道，「我喜歡在早上聞到驅逐出境的味道……芝加哥很快就會知道，為何這個單位被稱作戰爭部。」外界解讀，他揚言動用剛改名的戰爭部，在芝加哥擴大移民驅逐行動。
The President’s threats are beneath the honor of our nation, but the reality is that he wants to occupy our city and break our Constitution.— Mayor Brandon Johnson (@ChicagosMayor) September 6, 2025
We must defend our democracy from this authoritarianism by protecting each other and protecting Chicago from Donald Trump. pic.twitter.com/B7AH1ufByH
此舉立即招致伊利諾州政界人士抨擊。州長普里茨克（JB Pritzker）在X發文回應，「美國總統正威脅對美國城市宣戰。這不是玩笑，這不正常。川普不是強人，而是一個很害怕的男人。」
參議員德賓（Dick Durbin）直言總統的貼文「令人作嘔」，暗示派兵進入芝加哥或者動用戰爭部的做法「令人難堪」。芝加哥市長強森（Brandon Johnson）也批評「總統的威脅有損國家尊嚴，但現實是他想占領我們的城市，並且破壞憲法。」
川普表示，考量當前世界局勢，把國防部改名為「戰爭部」更貼切，並強調美國擁有世界最強規模的軍力。他目前已經派遣數千名國民兵，進駐首都華盛頓特區，宣稱是為了打擊犯罪、維護治安，還揚言對紐約市、芝加哥、巴爾的摩等民主黨執政大城市採取類似措施，甚至形容芝加哥是「世上最糟糕、最危險的城市」。
讀者迴響