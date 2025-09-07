美國防戰略大轉向？傳「優先保衛本土」　不再緊盯中國

▲美軍F/A-18超級大黃蜂戰機。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美媒政客（Politico）引述3名知情人士說法報導，五角大廈最新《國防戰略》（National Defense Strategy）草案出現重大轉向，建議優先保護美國本土及西半球的安全，與美軍多年來專注應對中國威脅的立場截然不同。

根據知情人士說法，2025年《國防戰略》把國內與區域任務，置於對抗中俄等敵對國家之上。負責制定該戰略的國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）在2018年版本的撰寫過程中扮演關鍵角色，並且支持美國孤立主義，不過雖然長期被視為對中鷹派，卻與副總統范斯立場一致，希望讓美國從對外承諾中解脫。

《國防戰略》通常在每一屆新政府執政初期發布，雖然草案已於上周送抵國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的辦公室，但他仍能夠加以修改。

▲美軍驅逐艦邱吉爾號（USS Winston S. Churchill）。（圖／達志影像／美聯社）

此舉標誌著美國政府的重大政策轉向，並且可能激怒民主共和兩黨的對中鷹派。其中一名知情人士表示，「對於各大洲的美國盟友而言，這將是一次重大轉變。過去可信賴的美國承諾正遭受質疑。」另一名知情人士是共和黨外交政策專家，他直言這項轉變「與川普總統對中國的鷹派觀點完全不符。」

不過，此戰略轉向已經體現在實際行動上。如今五角大廈動員數千名國民兵，支援洛杉磯與華盛頓特區執法部門，在南部邊境建立軍事區，並允許士兵拘留平民。此外，美軍也派遣多艘軍艦和F-35戰機，前往加勒比海攔阻毒品走私。