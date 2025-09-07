柯文哲交保金仍差2000萬　張啓楷：金額太大「等於掏空柯家」

▲民眾黨立法院黨團副總召張啓楷。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見1年，日前獲北院裁定7000萬交保，柯妻陳佩琪當天籌錢，仍差2000萬，而柯認為家中錢不足，又不願欠人情及欠錢，打算8日再決定。對此，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今（7日）表示，2000萬金額太大，等於是掏空柯家，對柯家以後生活、生計是很大衝擊。但張啓楷也列出4大理由，預告他們明天仍會力勸柯文哲趕快出來。

北院5日裁定柯文哲7000萬交保，並限制出境、出海8月且須接受電子監控，陳佩琪知情後立刻籌錢，5日已把5000萬匯入柯的保釋金專戶，其中3000萬事先前返回的保釋金，另2000萬是賣新竹土地的錢，但陳說家中錢已用罄，將跟柯文哲胞妹柯美蘭、柯母何瑞英商借剩餘的2000萬。不過，柯文哲5日下午透過律師團要再行深思，律師團也說，將在8日上午辦理律見轉達後，再行決定；據了解，保釋金其實都籌足，但柯家的錢實在沒這麼多，柯又不願欠人情、欠錢，因此決定深考到下週。

張啓楷7日表示，柯文哲保釋金還差2000萬，陳佩琪不排除拿房抵押，也會跟柯家人坐下來湊出這筆錢，而民眾黨黨公職跟小草也一直找這個錢，包括知名柯粉直播主陳清茂說自己準備好500萬，「我們小草說錢不要收，發起公開募款，錢不會是問題」，可是柯不想欠這麼大的人情，畢竟2000萬金額太大，等於是掏空柯家，對柯家以後生活、生計是很大衝擊，另外還牽扯到北檢要提抗告，會不會重演以前延押庭戲碼。

「不過大家明天還是會力勸柯主席請趕快出來，至少有4大理由。」張啓楷說，第一、柯家人都很期待柯文哲趕快出來，因為柯母身體不好、年紀又大，陳佩琪身體也不是很好；第二、小草強烈吶喊呼喊柯要先救出來。

張啓楷表示，第三、柯文哲身體狀況也不好，一年多關在兩到三坪房間裡，睡覺睡在馬桶旁，臭到要戴口罩睡覺，一天24小時連陽光都射不進來，另外柯的心臟本來就不好，所以為了柯的健康，應該是先把柯救出來，再做全身健康檢查；第四、柯跟外界隔離，沒辦法充分掌握消息，處處挨打，所以為了10月辯論庭可以更公開、透明進行，讓柯贏得無罪清白，必須趕快讓柯先出來，所以明天先力勸柯趕快出來。

另外，民眾黨7日中午已透過社群媒體號召支持者，8日下午1時在台北地檢署外，「一起接柯P回家」。