政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲交保金仍差2000萬　張啓楷：金額太大「等於掏空柯家」

▲民眾黨立法院黨團副總召張啓楷。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨立法院黨團副總召張啓楷。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見1年，日前獲北院裁定7000萬交保，柯妻陳佩琪當天籌錢，仍差2000萬，而柯認為家中錢不足，又不願欠人情及欠錢，打算8日再決定。對此，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今（7日）表示，2000萬金額太大，等於是掏空柯家，對柯家以後生活、生計是很大衝擊。但張啓楷也列出4大理由，預告他們明天仍會力勸柯文哲趕快出來。

北院5日裁定柯文哲7000萬交保，並限制出境、出海8月且須接受電子監控，陳佩琪知情後立刻籌錢，5日已把5000萬匯入柯的保釋金專戶，其中3000萬事先前返回的保釋金，另2000萬是賣新竹土地的錢，但陳說家中錢已用罄，將跟柯文哲胞妹柯美蘭、柯母何瑞英商借剩餘的2000萬。不過，柯文哲5日下午透過律師團要再行深思，律師團也說，將在8日上午辦理律見轉達後，再行決定；據了解，保釋金其實都籌足，但柯家的錢實在沒這麼多，柯又不願欠人情、欠錢，因此決定深考到下週。

張啓楷7日表示，柯文哲保釋金還差2000萬，陳佩琪不排除拿房抵押，也會跟柯家人坐下來湊出這筆錢，而民眾黨黨公職跟小草也一直找這個錢，包括知名柯粉直播主陳清茂說自己準備好500萬，「我們小草說錢不要收，發起公開募款，錢不會是問題」，可是柯不想欠這麼大的人情，畢竟2000萬金額太大，等於是掏空柯家，對柯家以後生活、生計是很大衝擊，另外還牽扯到北檢要提抗告，會不會重演以前延押庭戲碼。

「不過大家明天還是會力勸柯主席請趕快出來，至少有4大理由。」張啓楷說，第一、柯家人都很期待柯文哲趕快出來，因為柯母身體不好、年紀又大，陳佩琪身體也不是很好；第二、小草強烈吶喊呼喊柯要先救出來。

張啓楷表示，第三、柯文哲身體狀況也不好，一年多關在兩到三坪房間裡，睡覺睡在馬桶旁，臭到要戴口罩睡覺，一天24小時連陽光都射不進來，另外柯的心臟本來就不好，所以為了柯的健康，應該是先把柯救出來，再做全身健康檢查；第四、柯跟外界隔離，沒辦法充分掌握消息，處處挨打，所以為了10月辯論庭可以更公開、透明進行，讓柯贏得無罪清白，必須趕快讓柯先出來，所以明天先力勸柯趕快出來。

另外，民眾黨7日中午已透過社群媒體號召支持者，8日下午1時在台北地檢署外，「一起接柯P回家」。

09/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活
柯文哲交保金差2000萬　張啓楷：金額太大「掏空柯家」
快訊／19縣市大雨特報！　下到深夜
生涯最後一戰！　林智勝、洪一中賽前大擁抱
大S被爆婚內出軌　律師嚴正聲明
江祖平爆遭下藥性侵　北市警預計下周約談
林智勝今最後一戰先發一壘！　葉總笑：看他怎麼演

預告「一起接柯P回家」　民眾黨號召支持者明13:00北檢外集結

柳采葳聲援中山女高爭「外送權」　自爆曾偷訂外食遭教官追著跑

為市民全力以赴！　他從「小胖子鉛球選手」變市長參選人

7000萬已到位！江和樹盼柯文哲願意交保　喊話：先出來再說

交保金7千萬過高？　律師列「3大事實」揭柯文哲裝窮政治操作

力挺江祖平！苗博雅批「違反意願就是性侵」　要檢方毋枉毋縱

民進黨團幹部等嘸人登記　徐國勇：放心！時間到人才就會浮出來

3小時偵獲25架次共機出海　國防部：配合共艦「聯合戰備警巡」擾台

龔益霆嗆用關係壓死江祖平　陳菁徽批毛骨悚然：本月最大鬼故事

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

預告「一起接柯P回家」　民眾黨號召支持者明13:00北檢外集結

柳采葳聲援中山女高爭「外送權」　自爆曾偷訂外食遭教官追著跑

為市民全力以赴！　他從「小胖子鉛球選手」變市長參選人

7000萬已到位！江和樹盼柯文哲願意交保　喊話：先出來再說

交保金7千萬過高？　律師列「3大事實」揭柯文哲裝窮政治操作

力挺江祖平！苗博雅批「違反意願就是性侵」　要檢方毋枉毋縱

民進黨團幹部等嘸人登記　徐國勇：放心！時間到人才就會浮出來

3小時偵獲25架次共機出海　國防部：配合共艦「聯合戰備警巡」擾台

龔益霆嗆用關係壓死江祖平　陳菁徽批毛骨悚然：本月最大鬼故事

刷牙扯下「白膜」是怪病？醫曝出現「4狀況」：快就醫

63歲網紅二婚小32歲男！咖啡廳偶遇7天後「命運重逢」　浪漫故事爆紅

林智勝與阿妹同台享巨星禮遇　〈鋼鐵男子〉喚醒車禍重生記憶

獅子座有貴人相助！12星座最新運勢　處女座小心破財

178cm女星賴郁庭「剪短髮」撩妹　反差萌爆棚點閱破20萬

全台唯一「免費搭電動車」特區　住宅實登站5字頭

訪問才剛開口！麥克風已經沒了　狗狗最萌「採訪事故」笑翻網友

台片《雲在兩千米》奪威尼斯影展VR最大獎！陳芯宜二度獲肯定

《沉默之丘f》製作人揭「昭和」設定　象徵年代社會對女性壓迫

3戰10萬人見證！林智勝終戰前曝感性心聲：引退賽最重要的是球迷

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

江祖平揭性侵真相！范雲點名三立

江祖平事件「政壇4女力」發聲：與受害者同行

柯文哲交保噩夢剛開始！作家曝復仇式玩法

賴清德提「黑天鵝」有大罷免　吳思瑤認行政立法出問題：別跟民意斷鏈

民進黨團幹部7缺6截止登記「等嘸人」　柯建銘擋逼宮拚開議前補齊

7000萬已到位！江和樹盼柯文哲願意交保

龔益霆嗆用關係壓死江祖平　陳菁徽批毛骨悚然：本月最大鬼故事

轟新青安錯誤政策　吳欣岱：反而為炒房添加柴火

預告「一起接柯P回家」　民眾黨號召支持者明13:00北檢外集結

交保金7千萬過高？　律師列「3大事實」揭柯文哲裝窮政治操作

檢察官、法官辦案本於專業　賴清德：行政干預司法時代已過去

500億無人機標案遭疑綁標　國防部駁：全依採購法

民眾黨前黨主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見1年，日前獲北院裁定7000萬交保，但認為交保金太高，加上手上可運用資金不足5000萬元，需再深思，待8日上午律見後再決定。民眾黨今（7日）中午透過社群媒體號召支持者，8日下午1時在台北地檢署外，「一起接柯P回家」。

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞

李燕一路爆哭回台中！繼子摔車滾5圈傷勢曝

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

江祖平：我沒什麼好失去的

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！

江祖平揭性侵真相！范雲點名三立

性侵案「遭轟檢討江祖平」！李怡貞道歉了

江祖平事件「政壇4女力」發聲：與受害者同行

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

