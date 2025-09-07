都關1年了！翟神喊柯沒在怕「無保請回，北檢不再抗告」才出來

▲柯文哲遭裁定7千萬交保。（圖／記者黃哲民攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲因涉京華城案與政治獻金侵占案，遭羈押一年後，台北地方法院日前裁定7000萬元交保，但柯仍未決定是否辦理。民眾黨國家治理學院主任翟本喬昨（6）日發文，直言「不做無理羈押不是法院的恩惠，而是國家應盡的義務」，更點名柯文哲不該只為交保而戰，而是要抗議檢方濫權羈押。

翟本喬在粉專指出，法院裁定雖寫得四平八穩，但對前三次延押卻「輕輕帶過」，金額更與上次相同，「可能以為比照辦理應該沒問題」。但他認為，柯文哲要爭的不只是無罪，而是程序正義，「根本不該羈押他」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他逐條檢視刑事訴訟法第101條的羈押理由，直言「逃亡？鬼才相信柯文哲會逃。湮滅、偽造、變造證據？卷證已在法院。勾串共犯或證人？該問的都問完了，還有什麼能串？」翟強調，法院應依107條撤銷羈押，「這就是無保請回」，而不是繼續設下嚴苛條件。

他更直指，柯文哲根本拿不出7000萬元，「第一次的三千萬是朋友借的，第二次七千萬是陳佩琪解約定存和變賣財產湊的，他不願再欠人情，也不想被側翼抹黑」。若柯立刻交錢，北檢再抗告提高金額，甚至重新收押，「豈不是再被戲弄一次？」

翟最後強調，關了一年，柯文哲已撐過最難熬的夏天，「柯文哲沒在怕，是賴清德要怕了」。他喊話，「要他接受，就得是無保請回，而且北檢不再抗告。看清楚了：無保請回，北檢不再抗告！」