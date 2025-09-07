　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

交保金7千萬過高？　律師列「3大事實」揭柯文哲裝窮政治操作

▲▼台北地院審理京華城案，今（4日）提訊在押被告柯文哲、應曉薇召開延押調查庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲北院5日裁定民眾黨前主席柯文哲以7000萬交保，且須接受電子監控。（圖／記者黃哲民攝）

記者詹詠淇／台北報導

北院5日裁定民眾黨前主席柯文哲以7000萬交保，且須接受電子監控，但柯文哲不願為交保借錢欠人情，要再深思，周一再做決定。柯妻陳佩琪則稱，為了湊足保證金，不排除把房子抵押。對此，律師黃帝穎今（7日）表示，柯文哲交保金7000萬元顯非過高，他也列出3大事實，打臉柯文哲裝窮的政治操作。綠委許智傑也說，民眾黨把柯文哲司法案當成政治提款機，為了延續聲量以歹戲拖棚的策略，久而久之人們會看破手腳。

黃帝穎今表示，北院裁定柯文哲7000萬元交保，柯陣營操作交保金過高、籌錢不欠人情、清白所以很窮，但法院酌定交保金額，通常審酌被告資力及案件不法利益，這已足以釐清3大事實，打臉柯文哲7000萬元交保裝窮的政治操作。

第一，7000萬元柯文哲前次已全額繳清辦保，可見金額顯非過高。黃帝穎指出，柯文哲前次交保金同樣是7000萬元，當時柯文哲繳清7000萬元辦保，可見本次維持7000萬交保金顯非過高。

第二，柯文哲現金買4300萬元商辦後稱買得起1.2億元豪宅，屬於資力顯赫被告。黃帝穎提及，2024年8月，柯文哲被揭現金買4300萬商辦後，又被爆陳佩琪看1.2億元豪宅，當時柯文哲強勢回應說，「要買個1億元的房子，本來就買得起，不必裝窮。」顯屬資力顯赫被告。而柯稱買得起1.2億元的豪宅應該還沒買，則7000萬元交保金，比1.2億元豪宅遠少5000萬元，可直接引用柯文哲的名言「不必裝窮」，回應柯陣營拒保的政治操作。

第三，京華城弊案不法利益高達121億元，柯文哲交保金顯非過高。黃帝穎認為，北院在扣押裁定認定柯文哲圖利京華城的不法利益高達121億元，法院酌定交保金，審酌被告資力及不法利益，京華城屬於超過百億元的巨貪弊案，121億元不法利益對比0.7億元交保金，更凸顯柯文哲7000萬元交保顯非過高。

民進黨立委許智傑也表示，民眾黨把柯文哲司法案當成政治提款機，為了延續聲量以歹戲拖棚的策略，持續善用柯文哲的政治聲量，塑造司法迫害的印象，然而久而久之人們會看破手腳，有錢的話，就趕快讓柯前主席自由吧。

▼民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委許智傑。（圖／立委許智傑國會辦公室提供）

09/06 全台詐欺最新數據

399 1 9411 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

白玉瀑布路邊採野菜吃　3姊妹疑中毒送急診
翟神喊話柯文哲！　「無保請回，北檢不再抗告」才出來
撞爛保時捷！害2友重傷　18歲男道歉了
毀滅級大絕招！名校資優生全裸在客廳尿尿　父母絕望求救
快訊／山本由伸無安打美夢破滅！　道奇遭超級大逆轉
以為無毒！陸男將「眼鏡王蛇」掛脖　被咬慘死

柯文哲民眾黨許智傑黃帝穎

