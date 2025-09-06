柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」：沒總統格局

▲民眾黨前主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導



前民眾黨主席柯文哲因京華城案等案件羈押一年後，台北地方法院5日裁定以7000萬元交保。不過，柯文哲透過律師表示，仍需進一步考慮，預計8日與律師會面後再作最終決定。對此，命理師李靜唯表示，柯文哲將迎來人生的重要轉折點。

針對近期柯文哲的處境，命理師李靜唯分析9月的天象變化，指出天王星即將於9月6日在金牛座逆行，行星逆行前會進入短暫的停滯期，此時能量最為強大，特別是外行星。緊接著9月7日還有血月（月全食）發生在水瓶座，與獅子座的太陽形成對沖。更巧合的是，9月21日的日偏食也會在處女座與水星合相。李靜唯認為，9月無論是日食還是月食，都與國家領導人及政治氛圍緊密相關。

李靜唯進一步說明，天王星目前正處於停滯狀態，這顆星向來以變化莫測著稱，容易帶來極端天候、天災或突發事件，例如熱浪、野火、大地震或網路斷訊。不過，天王星也象徵意外之喜，正如柯文哲獲准交保的消息，對民眾黨與支持者來說無疑是意外的好消息。

她回顧2023年曾以吠陀占星為柯文哲推算命盤，發現柯文哲將於2025年9月4日進入水星流年，結束長達一年半的土星流年。土星象徵業力與考驗，這段期間柯文哲從總統候選人跌落人生谷底。2025年9月4日後，他將步入水星流年，儘管水星逆行可能讓他在人際溝通上遇到困難，但從現在起至2027年8月，將是他人生的重要轉折點。李靜唯強調，柯文哲在獄中不會有重大不測，但2028年底前需特別關注健康與法律糾紛。

此外，李靜唯也提到，對柯文哲而言，這次大罷免大失敗不啻是他人生的大逆轉，9月8日的月食會落在柯財務相關宮位，可能導致散盡家財，但同時也有機會帶來新的轉機與重生。天王星目前位於柯文哲命盤中代表人氣與情感的第五宮，象徵民眾黨及支持者長期壓抑的情緒有望獲得釋放。

最後，李靜唯表示，柯文哲沒有總統格局，但命運真的很奇妙，只要懂得行善積德，懺悔感恩，「你所失去的一切，上天可能會加倍還給你！因為吠陀占星自2028年10月之後，柯文哲的事業運貴人運還會有新的突破，也許我們可以拭目以待」。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。