柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席給「良心建議」：不要！

▲柯文哲仍在思考是否要交保，張靜給建議「不要」。（資料照／記者黃哲民攝）



記者柯振中／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲捲入京華城案，至今已被羈押1年，北院5日裁定7,000萬元交保，不過柯文哲對於是否交保仍需「深思」。對此，曾任檢察官的司法改革黨主席張靜在YouTube節目上呼籲，柯文哲不要交保，「這是我給你良心的建議。」

張靜在電機博士曾淼弘的YouTube上呼籲，若是柯文哲湊不到7,000萬元，或是已經湊到但還在猶豫，「我會建議你通知你的律師，不要交保。這是我給你良心的建議。」

張靜接著引述《孟子》當中「天將降大任於斯人也」的文章片段，柯文哲被收押至今已超過12個月，按照相關法律的規定，最長的羈押時間為12個月，柯距離期滿僅剩2個多月的時間。

張靜接著說，若柯文哲真的要做大事，那麼他給出誠懇的建議，別去交這筆保釋金。一旦交了保釋金，除了附加電子監控以外，可能還會讓人出現「柯文哲真的很有錢，所以，啊他貪汙」的聯想，或被綠營支持者用來大作文章，說出「顯然有貪汙」等話語。

因此，張靜認為「何必呢」，只要再撐2個多月，法院非放人不可，屆時就能不必接受電子監控，也不用繳納7,000萬元的保證金，僅能附加限制出海、出境的條件，但柯文哲「不可能跑」，就連檢方抗告或羈押的理由當中，也沒有出現「柯文哲會跑」等說法。

張靜表示，官司曠日廢時，未來還有很長的路，可能還有二審、三審，甚至是更一審、更二審。他這樣的說法並非落井下石，而是讓柯文哲未來在官司的過程中，都不必戴電子監控。