柯文哲交保「噩夢剛開始」！作家曝若一心想復仇：火將燒向綠營

▲漂浪島嶼認為，柯文哲被押一年後交保，對綠營來說是場噩夢。（資料照／記者黃哲民攝）



記者柯振中／綜合報導

作家漂浪島嶼在臉書發文指出，柯文哲在羈押一年後交保，對綠營而言才是一場政治噩夢的開端。他分析柯文哲案情複雜，罪證並未明確，即使外界爭議不斷，柯粉的支持卻毫不動搖，反而在政治上延伸出更大的影響力。

漂浪島嶼表示，一般政治人物若涉及圖利或貪瀆，往往在判決前就已遭政治死亡，但柯文哲的狀況不同。雖然已被起訴並求處重刑，但相關金流與是否違法圖利仍無定論，使他的支持基礎未被動搖。

他進一步指出，若與鄭文燦相比，兩人同樣陷入貪瀆疑雲，但前者幾乎無人聲援，聲望大跌；反觀柯文哲，不僅獲得小草支持，甚至在羈押期間遇上大罷免運動時，還推動藍白合作聲勢，導致罷免最終慘敗。漂浪島嶼認為，這正顯示綠營原先的盤算全數落空。

漂浪島嶼直言，柯文哲交保後，才是真正的「復仇故事」開始。因為三審定讞前，柯粉不會輕易接受其有罪，倘若審理曠日廢時，恐怕將延續至2026與2028兩次大選，使柯文哲成為藍白勢力的重要號召者。

他舉例說明，司法審判曠時已非罕見，以林益世案為例，2012年起訴到2018年才定讞。若柯文哲案也拖長至六年，綠營將長期面臨政治壓力。漂浪島嶼提醒，民進黨在黨外時期便深知「政治受害者」能激發選票的力量。

漂浪島嶼提到，實際上大罷免結束後，藍白支持度反而上升，其中白營更在近期民調中增加3.7％，達到15％的支持率。這顯示柯文哲即使被收押，政治效應仍未削弱，反而有擴張跡象。

他警告，若柯文哲氣勢過旺而壓過藍營，可能導致藍白合破局，綠營或許反而受惠。但若柯文哲抱持復仇心態，全力促成藍白合作，那麼綠營勢必會吃大虧。

最後，漂浪島嶼強調，外界若認為柯文哲只是等判決期滿再度入獄，就不會再有政治能量，這是錯誤的。他舉例曼德拉與施明德，即便身陷牢獄仍能掀動政治風雲。他呼籲司法必須拿出確鑿證據，以杜絕「冤情化為政治動能」，否則恐讓社會上演一場「基督山恩仇記」，「#辦不倒柯文哲_就看復仇阿伯如何玩法_燒向點火的民進黨。」