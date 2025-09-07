　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台66轎車撞護欄停路中　2貨車接連追撞1傷！現場慘狀曝

記者楊熾興／桃園報導

22歲黃姓男子駕駛自小客車行經台66快速公路東向25.2公里處時，不明原因自撞內側護欄後停在車道上，後方大貨車閃避不及擦撞後翻覆於外側，接著另部自小客貨車再追撞翻覆的大貨車，造成營大貨車駕駛左手挫傷，送醫救護，幸無大礙。經檢測3名駕駛酒測值均為0.00mg/l，至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清中。

▲小客車自撞護欄停於路中，車尾遭大貨車撞凹。（圖／平鎮警分局提供）

▲小客車自撞護欄停於路中，車尾遭大貨車撞凹。（圖／平鎮警分局提供）

▲大貨車追撞後則失控翻覆，隨後自小客貨車再追撞。（圖／平鎮警分局提供）

▲大貨車追撞後則失控翻覆，隨後自小客貨車再追撞。（圖／平鎮警分局提供）

這起車禍發生於6日21時36分許，黃姓男子駕駛自小客車行經台66快速公路東向25.2公里處時，不明原因自撞護欄，致後方由39歲左姓男小子駕駛的大貨車閃避不及，擦撞該部小客車後翻覆，佔據外側車道及路肩。

▲車禍事故造成台66線東向封閉，進行車輛吊離作業。（圖／平鎮警分局提供）

▲車禍事故造成台66線東向封閉，進行車輛吊離作業。（圖／平鎮警分局提供）

由36歲簡姓男子駕駛的小貨車，也因視線不良再追撞翻覆的大貨車；這起事故造成大貨車駕駛左手挫傷，送醫救護幸無大礙。經檢測，3駕駛酒測值均為0.00mg/l，車禍事故造成台66線東向封閉至深夜11時24分才恢復交通順暢，至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清中。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
白玉瀑布路邊採野菜吃　3姊妹疑中毒送急診
翟神喊話柯文哲！　「無保請回，北檢不再抗告」才出來
撞爛保時捷！害2友重傷　18歲男道歉了
毀滅級大絕招！名校資優生全裸在客廳尿尿　父母絕望求救
快訊／山本由伸無安打美夢破滅！　道奇遭超級大逆轉
以為無毒！陸男將「眼鏡王蛇」掛脖　被咬慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北74歲翁騎車自摔命危　瑞芳警、路人聯手CPR搶回一命

台東3姊妹生食野菜疑中毒！1人稱「茶醉」　衛生局返現場採樣

鋼鐵廠機具器材法拍反應熱烈　堆高機比底價高出5倍拍出

跨雙黃線撞爛對向保時捷！2友重傷　18歲男道歉：所有責任都承擔

東引女因熱中暑昏迷！島上無專科醫生及設備　海巡派艇送連江急救

17歲少年無照騎車釀禍！害小黃撞騎樓運將受傷　父母恐連帶罰

台66轎車撞護欄停路中　2貨車接連追撞1傷！現場慘狀曝

殺害花蓮女師！惡男堅稱沒性侵：死後才侵犯　起訴後遭收押禁見

桃園通緝犯社區中庭遇警逃回家　大門遭踹開狼狽就逮

快訊／台中麻園頭溪崇倫橋下驚見男性浮屍！無證件身份待查

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

新北74歲翁騎車自摔命危　瑞芳警、路人聯手CPR搶回一命

台東3姊妹生食野菜疑中毒！1人稱「茶醉」　衛生局返現場採樣

鋼鐵廠機具器材法拍反應熱烈　堆高機比底價高出5倍拍出

跨雙黃線撞爛對向保時捷！2友重傷　18歲男道歉：所有責任都承擔

東引女因熱中暑昏迷！島上無專科醫生及設備　海巡派艇送連江急救

17歲少年無照騎車釀禍！害小黃撞騎樓運將受傷　父母恐連帶罰

台66轎車撞護欄停路中　2貨車接連追撞1傷！現場慘狀曝

殺害花蓮女師！惡男堅稱沒性侵：死後才侵犯　起訴後遭收押禁見

桃園通緝犯社區中庭遇警逃回家　大門遭踹開狼狽就逮

快訊／台中麻園頭溪崇倫橋下驚見男性浮屍！無證件身份待查

新北74歲翁騎車自摔命危　瑞芳警、路人聯手CPR搶回一命

百萬YTR「大圖書館」陳屍家中！生前直播逾5hrs出事　警方驗屍查死因

時代的眼淚！國光客運退出南部版圖　老總將陪末班車告別：不捨

《暴君的廚師》李彩玟認愛1年「大方戴對戒」！　男友視角照超甜

MVP約基奇空砍33分！塞爾維亞爆冷出局　芬蘭闖歐錦賽8強

台東3姊妹生食野菜疑中毒！1人稱「茶醉」　衛生局返現場採樣

白露撞最凶鬼月！命理師警告「這類人」小心：好兄弟也看不下去

交保金7千萬過高？　律師列「3大事實」揭柯文哲裝窮政治操作

今明天全台午後防大雨　塔巴颱風估明天登陸中國

鋼鐵廠機具器材法拍反應熱烈　堆高機比底價高出5倍拍出

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

社會熱門新聞

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

大學助教關渡碼頭輕生　手機驚見女學生私密照

「台灣里」洗錢84億！老闆列調查局緝逃要犯

台中男帶小三回套房！電梯內交流成鐵證

「通緝犯蛋餅」闆娘狂吞罰單：不好吃啦

18歲男駕車過彎撞爛對向保時捷！2友命危

上衣、安全帶護套「完美融合」婦竟被開單

鄰居普渡拜拜　竟在公寓樓梯口燒金紙

快訊／國道小貨車起火！警消抵達「全面燃燒」

快訊／國1北凌晨「4車連環撞」　1女重傷

桃園人妻陸續偷吃3男　綠帽夫看淫靡對話崩潰

兒子「放學沒回家」爸四處尋　真相鼻酸

更多熱門

相關新聞

跑山路撞爛對向保時捷！2友重傷　18歲男道歉

跑山路撞爛對向保時捷！2友重傷　18歲男道歉

18歲的楊姓男子6日駕駛轎車，帶19歲陳姓友人、18歲沈姓女友人兜風，行經新烏路五段60號一帶時卻跨越雙黃線，與對向的保時捷車輛正面撞上，事故造成陳、沈2名乘客重傷，都在加護病房觀察中。對此，楊姓駕駛在Threads上表示「未來所有責任我都會承擔」，並向所有受到影響的人道歉。

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

塔式車位「屋主半價40萬」求成交！全場勸退

塔式車位「屋主半價40萬」求成交！全場勸退

桃園慶讚中元　「精靈小桃子」創意花車亮相

桃園慶讚中元　「精靈小桃子」創意花車亮相

桃園觀旅局前進越南　推廣多元旅遊體驗

桃園觀旅局前進越南　推廣多元旅遊體驗

關鍵字：

車禍桃園大貨車小客車台66

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

李燕一路爆哭回台中！繼子摔車滾5圈傷勢曝

江祖平：我沒什麼好失去的

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！

江祖平揭性侵真相！范雲點名三立

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

江祖平事件「政壇4女力」發聲：與受害者同行

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

大學助教關渡碼頭輕生　手機驚見女學生私密照

「台灣里」洗錢84億！老闆列調查局緝逃要犯

更多

最夯影音

更多

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面