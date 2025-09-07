台66轎車撞護欄停路中　2貨車接連追撞1傷！現場慘狀曝

記者楊熾興／桃園報導

22歲黃姓男子駕駛自小客車行經台66快速公路東向25.2公里處時，不明原因自撞內側護欄後停在車道上，後方大貨車閃避不及擦撞後翻覆於外側，接著另部自小客貨車再追撞翻覆的大貨車，造成營大貨車駕駛左手挫傷，送醫救護，幸無大礙。經檢測3名駕駛酒測值均為0.00mg/l，至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清中。

▲小客車自撞護欄停於路中，車尾遭大貨車撞凹。（圖／平鎮警分局提供）

▲大貨車追撞後則失控翻覆，隨後自小客貨車再追撞。（圖／平鎮警分局提供）

這起車禍發生於6日21時36分許，黃姓男子駕駛自小客車行經台66快速公路東向25.2公里處時，不明原因自撞護欄，致後方由39歲左姓男小子駕駛的大貨車閃避不及，擦撞該部小客車後翻覆，佔據外側車道及路肩。

▲車禍事故造成台66線東向封閉，進行車輛吊離作業。（圖／平鎮警分局提供）

由36歲簡姓男子駕駛的小貨車，也因視線不良再追撞翻覆的大貨車；這起事故造成大貨車駕駛左手挫傷，送醫救護幸無大礙。經檢測，3駕駛酒測值均為0.00mg/l，車禍事故造成台66線東向封閉至深夜11時24分才恢復交通順暢，至於詳細肇事原因，警方正積極調查釐清中。