跨雙黃線撞爛對向保時捷！2友重傷　18歲男道歉：所有責任都承擔

▲楊姓姓駕駛跨越雙黃線撞保時捷，汽車零件散落一地。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、郭玗潔／新北報導

18歲的楊姓男子6日駕駛轎車，帶19歲陳姓友人、18歲沈姓女友人兜風，行經新烏路五段60號一帶時卻跨越雙黃線，與對向的保時捷車輛正面撞上，事故造成陳、沈2名乘客重傷，都在加護病房觀察中。對此，楊姓駕駛在Threads上表示「未來所有責任我都會承擔」，並向所有受到影響的人道歉。

楊男在Threads上表示，「這次的意外完全是因為我開車不小心，造成朋友受傷，也造成社會大眾的麻煩，責任都在我身上，沒有任何藉口」，對受傷的朋友和朋友家屬致歉，表示「未來所有責任我都會承擔，不會逃避」，對所有受影響的人說對不起。

▲18歲的楊姓姓駕駛道歉。（圖／翻攝自Threads)

整起事故發生在6日凌晨1時1分，地點位於新烏路五段60號前。當時18歲的楊男駕車往烏來老街上山方向時，途中疑似跨越雙黃線，與45歲李男的車輛迎面相撞，現場一度傳出巨大聲響。

據了解，兩車車頭毀損嚴重，雙方駕駛均有駕照且狀況正常，事故後意識清楚，身上有擦挫傷。搭乘楊男車輛兜風的19歲陳姓男乘客則出現顱內出血的傷勢，18歲沈姓女乘客則有脾臟出血，2人均被緊急送醫治療，目前仍在加護病房接受觀察。

▲2輛車受損嚴重。（圖／記者陸運陞翻攝）