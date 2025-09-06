　
地方 地方焦點

桃園觀旅局前進越南峴港、胡志明市　推廣桃園多元旅遊體驗

▲桃園觀旅局前進越南

▲桃園觀旅局前進越南，推廣桃園多元旅遊體驗。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀旅局6日表示，配合觀光署委託台灣觀光協會前進越南，分別於峴港、胡志明市舉辦台灣觀光推廣會，桃園市以「觀光工廠」為核心主軸，融合自然、人文、美食與互動體驗，全方位展示桃園的觀光魅力。台灣館以「Taiwan – Waves of Wonder」主題吸引大量越南旅客熱情駐足，展現高度市場熱度與潛力。

觀旅局說，根據交通部觀光署統計資料指出，2025 年前 5 月「越南來台旅客」已突破 18萬人次，較去年同期年增17.6%，越南已成為東南亞第二大來台旅遊市場，看準越南市場的顯著增長潛力，台灣觀光協會帶領相關人員於 9月3日在峴港及9月8日在胡志明市舉辦台灣觀光推廣會，9月4至6日參與 ITE 胡志明市國際旅展。

▲桃園觀旅局前進越南

胡志明市國際旅展曾獲 2024 年「世界會展獎」肯定為亞洲最佳交易展，吸引眾多國際觀光業者參與，商機與曝光效益高。桃園主打「觀光工廠王國」，涵蓋糕餅、巧克力、自行車、茶文化、樂器、機能紡織、中草藥及保養品等多元體驗，並強調鄰近桃園國際機場的交通優勢，方便旅行社規劃進出行程。

▲桃園觀旅局前進越南

觀旅局在旅展現場推出北橫風景明信片，因越南民眾熱愛自然美景而迅速索取一空。同時也推廣石門活魚、新屋鵝肉、龍岡滇緬料理等在地美食，以及拉拉山神木、石門水庫、大溪老街等多元景點，搭配龍岡米干節、桃園燈會、桃園萬聖城等節慶品牌，展現桃園作為「節慶之都」的鮮明魅力。

交通部觀光署駐胡志明市辦事處主任周欣毅指出，2024 年越南企業赴台進行獎勵旅遊的人次成長顯著，獎勵旅遊占比達 28%，較 2023年增加約兩成。桃園觀旅局也表示，越南已躍升為「來台旅遊市場的中堅力量」，未來將深化與越南業界合作，設計符合越南客群喜好的旅程，涵蓋節慶文化、在地美食與觀光工廠深度體驗，強化桃園在東南亞觀光版圖中的能見度，吸引更多越南遊客體驗桃園、愛上台灣。

09/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

桃園觀旅局越南桃園

