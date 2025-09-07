嘉義縣11萬長者可領重陽敬老禮金　最高9000元

▲嘉縣重陽敬老禮金發放 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣老年人口比例已達23.64％，高居全台之冠。社會局表示，長者們為家庭和這塊土地辛苦耕耘付出，如果沒有長輩一生揮汗打拚及努力奉獻，年輕一代無法享受到社會進步與繁榮的果實，縣府有責任給予尊重與關懷，推動各項老人福利讓長輩在嘉好生活。今年重陽節嘉義縣長者可領到3000元、6000元、9000元不等的重陽敬老禮金，10月20日起縣府將派員親自到村里進行發放。

嘉義縣敬老禮金發放對象為重陽節以前年滿65歲（含當日，以實歲計），且於6個月前已設籍本縣，並於重陽節前一個月仍持續在籍者，全縣符合領取敬老禮金的人數約計11萬5,899人，其中65歲至89歲每人可領取禮金3,000元，90歲至99歲每人6,000元，百歲以上人瑞每人9,000元，預計發放3億6,711萬元。

重陽節敬老禮金將採現金或匯款方式發放，之前已申請匯款領取者，今年續領，無須重新申請。統計今年匯款人數為3萬0,703人(9,743萬7,000元)，現金發放人數為8萬5,196人(2億6,967萬3,000元)。

社會局表示，縣府各局處將於10月20日至10月27日至各村里親發或定點發放重陽敬老禮金，禮金領取期間為一個月(10月20日至11月20日)；申請匯款者，公所將於10月17日以前撥入民眾帳戶中。