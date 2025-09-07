　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣11萬長者可領重陽敬老禮金　最高9000元

▲▼ 嘉縣重陽敬老禮金發放 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉縣重陽敬老禮金發放 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣老年人口比例已達23.64％，高居全台之冠。社會局表示，長者們為家庭和這塊土地辛苦耕耘付出，如果沒有長輩一生揮汗打拚及努力奉獻，年輕一代無法享受到社會進步與繁榮的果實，縣府有責任給予尊重與關懷，推動各項老人福利讓長輩在嘉好生活。今年重陽節嘉義縣長者可領到3000元、6000元、9000元不等的重陽敬老禮金，10月20日起縣府將派員親自到村里進行發放。

▲▼ 嘉縣重陽敬老禮金發放 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣敬老禮金發放對象為重陽節以前年滿65歲（含當日，以實歲計），且於6個月前已設籍本縣，並於重陽節前一個月仍持續在籍者，全縣符合領取敬老禮金的人數約計11萬5,899人，其中65歲至89歲每人可領取禮金3,000元，90歲至99歲每人6,000元，百歲以上人瑞每人9,000元，預計發放3億6,711萬元。

▲▼ 嘉縣重陽敬老禮金發放 。（圖／嘉義縣政府提供）

重陽節敬老禮金將採現金或匯款方式發放，之前已申請匯款領取者，今年續領，無須重新申請。統計今年匯款人數為3萬0,703人(9,743萬7,000元)，現金發放人數為8萬5,196人(2億6,967萬3,000元)。

社會局表示，縣府各局處將於10月20日至10月27日至各村里親發或定點發放重陽敬老禮金，禮金領取期間為一個月(10月20日至11月20日)；申請匯款者，公所將於10月17日以前撥入民眾帳戶中。

▲▼ 嘉縣重陽敬老禮金發放 。（圖／嘉義縣政府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
白玉瀑布路邊採野菜吃　3姊妹疑中毒送急診
翟神喊話柯文哲！　「無保請回，北檢不再抗告」才出來
撞爛保時捷！害2友重傷　18歲男道歉了
毀滅級大絕招！名校資優生全裸在客廳尿尿　父母絕望求救
快訊／山本由伸無安打美夢破滅！　道奇遭超級大逆轉
以為無毒！陸男將「眼鏡王蛇」掛脖　被咬慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義市監理站提防詐騙陷阱　別輕易點擊不明連結

嘉義棒球場風災修復重返中職　智選酒店專案加碼吸引球迷

屏東內埔警化身弱勢依靠　及時協助民眾救助申請

9/8月全食「血月」奇景　嘉義市府邀民眾文化公園觀賞

嘉義縣11萬長者可領重陽敬老禮金　最高9000元

關公文化捏出來！嘉義大林聖賢宮黏土大賽精彩呈現

桃園慶讚中元　「精靈小桃子」創意花車首度亮相超吸睛

桃園25處親子館奧林匹克運動會　期孩子們在運動中成長

初診必聽10hrs演講！林奕含父親、台南名醫林炳煌「宣布退休」

2025桃園體育運動展演會暨表揚活動　張善政感謝選手幫爭光

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

【瞬間就不嘻嘻了】黑柴轉身看帥哥被摸笑超爽！ 換小姐姐摸就...

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

嘉義市監理站提防詐騙陷阱　別輕易點擊不明連結

嘉義棒球場風災修復重返中職　智選酒店專案加碼吸引球迷

屏東內埔警化身弱勢依靠　及時協助民眾救助申請

9/8月全食「血月」奇景　嘉義市府邀民眾文化公園觀賞

嘉義縣11萬長者可領重陽敬老禮金　最高9000元

關公文化捏出來！嘉義大林聖賢宮黏土大賽精彩呈現

桃園慶讚中元　「精靈小桃子」創意花車首度亮相超吸睛

桃園25處親子館奧林匹克運動會　期孩子們在運動中成長

初診必聽10hrs演講！林奕含父親、台南名醫林炳煌「宣布退休」

2025桃園體育運動展演會暨表揚活動　張善政感謝選手幫爭光

百萬YTR「大圖書館」陳屍家中！生前直播逾5hrs出事　警方驗屍查死因

時代的眼淚！國光客運退出南部版圖　老總將陪末班車告別：不捨

《暴君的廚師》李彩玟認愛1年「大方戴對戒」！　男友視角照超甜

MVP約基奇空砍33分！塞爾維亞爆冷出局　芬蘭闖歐錦賽8強

台東3姊妹生食野菜疑中毒！1人稱「茶醉」　衛生局返現場採樣

白露撞最凶鬼月！命理師警告「這類人」小心：好兄弟也看不下去

交保金7千萬過高？　律師列「3大事實」揭柯文哲裝窮政治操作

今明天全台午後防大雨　塔巴颱風估明天登陸中國

鋼鐵廠機具器材法拍反應熱烈　堆高機比底價高出5倍拍出

嘉義市監理站提防詐騙陷阱　別輕易點擊不明連結

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

地方熱門新聞

林奕含父親、名醫林炳煌宣布退休

「幽靈惡臭」肆虐竹北　擬祭檢舉獎金

桃園體育表揚　張善政感謝選手爭光

桃園觀旅局前進越南　推廣多元旅遊體驗

台東3姊妹疑集體食物中毒！緊急送醫

新北攜手佛光山中元動物法會　超薦萬靈動物祈福

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

桃園奧林匹克運動會　期孩子運動中成長

桃園慶讚中元　「精靈小桃子」創意花車亮相

2025竹塹中元城隍祭熱鬧登場

高雄50年現泡手搖飲收攤　老闆鞠躬曝最後營業日

台南永康區強化防災應變！跨區桌演＋避難收容實作提升守護力

台中男開車暴衝撞普渡棚架

更多熱門

相關新聞

嘉義家畜所推動「獸鋏淨空嘉園專案」

嘉義家畜所推動「獸鋏淨空嘉園專案」

嘉義縣家畜所109年首推「獸鋏淨空嘉園專案」，與山友與動保團體合作查獲捕獸鋏與山豬吊超過上百具，今年更與嘉義在地三昧堂合作拍攝「偶愛嘉，不要鋏」布袋戲版宣導影片，用生動畫面傳遞愛護動物理念。

花蓮發錢了！重陽節敬老禮金9／30起發放

花蓮發錢了！重陽節敬老禮金9／30起發放

各縣市「2025年重陽敬老禮金」發多少一次看

各縣市「2025年重陽敬老禮金」發多少一次看

600萬買房3年後破千萬　創下嘉縣新屋轉售新高

600萬買房3年後破千萬　創下嘉縣新屋轉售新高

衝破人生浪濤！新北公益觀影助弱勢兒少「泳」往直前

衝破人生浪濤！新北公益觀影助弱勢兒少「泳」往直前

關鍵字：

敬老禮金嘉義縣長者福利重陽節社會局

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

李燕一路爆哭回台中！繼子摔車滾5圈傷勢曝

江祖平：我沒什麼好失去的

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！

江祖平揭性侵真相！范雲點名三立

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

江祖平事件「政壇4女力」發聲：與受害者同行

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

大學助教關渡碼頭輕生　手機驚見女學生私密照

「台灣里」洗錢84億！老闆列調查局緝逃要犯

更多

最夯影音

更多

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面