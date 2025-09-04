　
花蓮人注意！重陽節敬老禮金9／30起發放　估6萬7千人受惠

▲花蓮縣政府宣布今年自9月30日起以現金、轉帳方式發放重陽節敬老禮金。（圖／記者王兆麟翻攝）

花蓮縣政府宣布，今年自9月30日起以採現金、轉帳方式發放重陽節敬老禮金。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

為表達對年長者的敬重與關懷，花蓮縣政府今年重陽節敬老禮金，發放對象以114年10月29日重陽節當日年滿65歲以上、設籍花蓮縣滿三個月以上並實際居住，且於發放期間仍健在之長者，符合資格長者預估達6萬7000人。預計自9月30日起採現金、轉帳方式發放，花蓮鄉親留意所在地公所資訊。

花蓮縣政府社會處說明，有關發放額度，本縣114年重陽節敬老禮金發放金額分為3類，65歲至84歲長者每人致贈600元；85歲至89歲長者每人致贈3000元；90歲至99歲長者每人致贈5000元，滿百歲長者每人致贈1萬元禮金。

發放方式部分，匯款入帳者，須於前一年度已提供匯款帳戶資訊，或在114年7月21日前已填妥「花蓮縣政府重陽節敬老禮金金融帳戶申請書」並向戶籍所在公所申請，即可於9月30日指定帳金融或郵局帳戶收到重陽禮金。

現金領取者，則於114年9月30日起至同年11月28日期間至各鄉鎮(市)公所公告定點領取（實際發放區間以各鄉鎮市公所公告為主）。

各鄉鎮市公所將另行公告具體發放時間與地點，花蓮鄉親多加留意並相互轉知。若有任何疑問，可逕洽戶籍所在鄉鎮市公所或花蓮縣政府社會處諮詢，電話：03-8227171分機384或348。
 

各縣市「2025年重陽敬老禮金」發多少一次看

重陽節將至，各縣市多會依照不同年齡層，發放不同金額重陽節敬老禮金或禮品。《ETtoday新聞雲》根據各縣市政府社會局、政府新聞稿，整理出重陽節敬老禮金發放對象、禮金金額、領取方式，提供給讀者參考。

