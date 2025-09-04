　
最多領2萬！各縣市「2025年重陽敬老禮金」發多少、資格一次看

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲各縣市多會依不同年齡層，發放不同金額的重陽節敬老禮金。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

重陽節將至，各縣市多會依照不同年齡層，發放不同金額重陽節敬老禮金或禮品。《ETtoday新聞雲》根據各縣市政府社會局、政府新聞稿，整理出重陽節敬老禮金發放對象、禮金金額、領取方式，提供給讀者參考。

台北市新北市基隆市桃園市新竹市新竹縣苗栗縣台中市彰化縣雲林縣南投縣嘉義市嘉義縣台南市高雄市屏東縣宜蘭縣花蓮縣台東縣澎湖縣連江縣金門縣

一、台北市｜

（一）發放對象：

1、65歲以上長者
2、55歲以上原住民

（二）條件：

114年7月29日前（含）設籍台北市，即至重陽節（10月29日）當日設籍滿3個月。

（三）重陽禮金領多少：

1、65歲～84歲長者、55歲～74歲原住民：1500元／人
2、85歲～98歲長者、75歲～88歲原住民：3000元／人
3、99歲+長者、89歲+原住民：1萬元／人+禮品一份

（四）領取方式：

1、【一般長者】65歲～98歲（原住民55歲～88歲）
（方式三選一）

(1) 9月1日～9月30日敬老及愛心卡靠卡領取：
全台四大超商、全台美聯社、白色悠遊卡加值機靠機領取。

(2) 10月29日匯款入帳
需填寫「台北市政府重陽敬老禮金匯款同意書」，10月9日前完成申請者，將於10月29日入帳。（去年已提供帳戶者，禮金將於10月29日直接匯入，若已靠卡領取者，則不再匯款。）

(3) 11月12日～11月15日定點領取
攜帶身分證正本、印章（可現場簽名），至設籍區公所公告的時間及地點領取。

2、【人瑞長者專屬】99歲+長者、89歲+原住民：
（方式二選一）

(1) 匯款+親送禮品
8月11日前：線上申請或提交紙本匯款同意書。
9月1日：1萬元禮金優先匯款入帳。
10月初～11月初：里幹事親送禮品。

(2) 禮金+禮品皆親送
10月～11月初：禮金+禮品皆由里幹事親送。

台北市更多資訊請點此

二、新北市｜

（一）發放對象：

1、65歲以上長者（重陽節當月年滿65歲）
2、55歲以上原住民（重陽節當月年滿55歲）

（二）條件：

113年10月31日為設籍新北市截止日，且113年11月1日至重陽節當日（114年10月29日）前1個月仍持續設籍本市者為對象。

（三）重陽禮金領多少：

1、65歲～79歲長者、55歲～64歲原住民：1500元／人
2、80歲～89歲長者：2000元／人
3、90歲～99歲長者：5000元／人
4、100歲以上長者：2萬元／人
5、加贈：年滿99歲長者（民國15年1月1日～民國15年12月31日出生者），另加贈禮品1份。

（四）領取方式：

1、匯款：

114年10月22日匯入帳戶。

2、區公所及里幹事致贈：

雖以匯款為優先，但仍尊重長者意願，若欲領取現金，將於114年10月23日～12月12日由區公所協助發放，本人領取要攜帶身分證正本，並在受領人欄位簽名或蓋章。

3、社會局補致贈：

時間為114年12月15日～12月31日。

新北市更多資訊請點此

三、基隆市｜

尚未公布114年發放方式。

四、桃園市｜

（一）發放對象：

1、65歲以上市民（重陽節當日已滿65歲）
2、55歲以上原住民（重陽節當日已滿55歲）
3、經衛生福利部「馬偕計畫」審核通過，並居留桃園市之外國籍人士

（二）條件：

設籍滿6個月且有實際居住事實。

（三）重陽禮金領多少：

1、未滿99歲者：2500元／人
2、99歲以上者：2萬元／人

（四）領取方式：

1、未滿99歲者：

由區公所於重陽節前5日匯入郵局或指定金融機構帳戶；若有特殊原因，經申請核准者，可改領現金。

2、99歲者：

由區公所派員親送現金。

3、100歲以上者：

由社會局或區公所派員親送現金。

桃園市更多資訊請點此（此為112年資料）

五、新竹市｜

尚未公布114年發放方式。

六、新竹縣｜

（一）發放對象：

1、114年12月31日前已滿65歲。

（二）條件：

民國94年8月1日以後設籍，並截止申請日當日，已連續設籍滿10年。（敬老福利津貼為94年7月31日前設籍者可申領，與敬老禮金不得重複申請領取。）

（三）排除對象：

►現職軍公教及公營事業職員工

►政府補助收容安置者

►領取軍人退休俸（含終身生活補助費）、政務人員、公教人員、公營事業人員月退休（職）金或一次退休（職、伍）金者（民國69年1月1日以前領取一次退休金者不在此限）

►領有老年農（漁）民福利津貼者

►領有榮民就養給與者

►領有本縣敬老福利津貼者

►最近一年度個人綜合所得總額50萬元以上者

►個人土地及房屋價值合計超過500萬元者

►入獄服刑、因案羈押或拘禁者

►最近一年居住國內未滿183日者

（四）重陽禮金領多少：

每人1萬元／人

（五）領取方式：

1、前一年度已申請審核通過，以及114年4月1日～5月31日提出申請並審核通過者，會於7月底發放。

2、114年6月1日～9月30日提出申請並審核通過者，於11月底發放。

新竹縣更多資訊請點此

七、苗栗縣｜

（一）發放對象：

1、65歲以上長者
2、55歲以上原住民

（二）條件：

須於113年1月1日（含）前設籍苗栗縣，且於114年1月1日（含）前年滿規定年齡。

（三）重陽禮金領多少：

每人1000元／人

（四）領取方式：

由各鄉（鎮、市）公所統一以「匯款」方式撥入受領人本人帳戶

苗栗縣更多資訊請點此

八、台中市｜

（一）發放對象：

1、65歲以上長者
2、55歲以上原住民

（二）條件：

114年9月8日前設籍台中市

（三）排除對象：

1、114年9月8日前亡故或失蹤仍未除籍者
2、因出境未能於發放期間完成領取手續者

（四）重陽禮金領多少：

1、65歲～89歲長者、55歲～89歲原住民：2000元／人
2、90歲～94歲長者：3000元／人
3、95歲～99歲長者：5000元／人
4、100歲以上長者：1萬元／人

（五）領取方式：

1、匯款：

於114年9月9日前，填寫重陽節敬老禮金金融帳戶申請書，將於10月8日撥款至長輩指定帳戶。若未提供者，則維持現金發放方式。

2、現金方式：

(1) 請里幹事或里（鄰）長以紅包方式負責發放。
(2) 各區公所發放敬老禮金。

台中市更多資訊請點此

九、彰化縣｜

（一）發放對象：

1、年滿65歲長者
2、55～64歲原住民

（二）條件：

114年1月1日（含）前，即設籍彰化縣，且直到重陽當月前均未遷出彰化縣。

（三）重陽禮金領多少：

1、一般戶

65～99歲長者、55～64歲原住民：1000元／人

2、福利身分戶

(1) 65～79歲長者、55～64歲原住民：3000元／人
(2) 80～89歲長者：6000元／人
(3) 90～99歲長者：9000元／人

3、百歲人瑞（民國14年前出生者）

1萬元／人，由縣府自行發放

（四）領取方式：

1、現金：

主要發放期間：114年9月25日～10月29日

未領取個案補發：10月30日～11月5日

公所結束後，未領者由縣府發放至12月19日止

2、匯款：

10月29日前匯入長者提供之帳戶。若在10月前取得福利身分，且只領一般戶金額者，預計於12月30日第一次匯款補發；，第二次補發1月23日於115年1月23日前第二次匯款補發。115年2月26日前為福利身分戶最後金額補發的補領截止日。

彰化縣更多資訊請點此

十、雲林縣｜

（一）發放對象：

1、65歲～99歲長者
2、百歲人瑞

（二）條件：

設籍雲林縣。

（三）重陽禮金領多少：

1、65歲～未滿70歲長者：1000元／人
2、70歲～未滿80歲長者：2000元／人
3、80歲～未滿90歲長者：3000元／人
4、90歲～未滿100歲長者：6000元／人
5、100歲以上長者：1萬2000元／人

（四）領取方式：

雲林縣政府社會局尚未公布

雲林縣更多資訊請點此

十一、南投縣｜

（一）發放對象：

1、55歲～64歲原住民
2、65歲～99歲長者
3、百歲人瑞

（二）條件：

設籍南投縣，當年6月30日以後遷出或遷入者，不發放禮金。

（三）重陽禮金領多少：

1、55歲～64歲原住民：500元／人
2、65歲～99歲長者：1000元／人
3、100歲以上長者：1萬元／人（由縣府代表前往慰問）

（四）領取方式：

1、現金方式：

公所以紅包方式發放，無家屬代領者，可提出委任書，由村（里）長代領。

2、匯款方式：

主動要求匯款者、工作因素無法親自領取者、設籍本縣但未實際居住者、入住醫療院所或社會福利機構者，應填寫重陽節敬老禮金金融帳戶匯款申請書。發放時間以重陽節前14天開始發放為原則。

南投縣更多資訊請點此

十二、嘉義市｜

（一）發放對象：

65歲以上長者（以實歲計，含重陽節當日）

（二）條件：

1、設籍嘉義市6個月以上並實際居住
2、發放敬老禮金時尚健在

（三）重陽禮金領多少：

1、65歲～79歲長者：3000元／人
2、80歲～89歲長者：6000元／人
3、90歲～99歲長者：9000元／人
4、100歲以上長者：1萬2000元／人

（四）領取方式：

1、現金領取：

由里幹事或里幹事會同里、鄰長共同發放，發放對象或代領人簽名、蓋章或蓋手印領取。

2、匯入帳戶：

於每年公告期間內，向戶籍所在地之公所（里辦公室）申請，限指定發放對象之金融機構帳戶。除前一年或當年採匯入帳戶方式，由市府續行採用外，逾期未提出申請或再申請變更者，視為以發放現金方式領取。

嘉義市更多資訊請點此

十三、嘉義縣｜

（一）發放對象：

65歲以上長者（以足齡計，含重陽節當日）

（二）條件：

設籍嘉義縣6個月以上，且重陽節前一個月仍持續在籍

（三）重陽禮金領多少：

1、65歲～89歲長者：3000元／人
2、90歲～99歲長者：6000元／人
3、100歲以上長者：9000元／人

（四）領取方式：

1、人瑞（100歲以上）

由縣長或指定代表親往祝賀慰問。

2、65～99歲長者（方式二選一）

(1) 匯款方式：向戶籍所在地鄉（鎮、市）公所或村里辦公室申請指定本人金融帳戶，逾期未申請者視為現金領取。

(2) 現金方式：由各鄉（鎮、市）公所造冊，會同村里長或幹事，親赴家中或定點致贈。

嘉義縣更多資訊請點此

十四、台南市｜

（一）發放對象：

1、65歲以上長者
2、55～64歲法定／市定原住民

（二）條件：

1、55歲以上～64歲原住民、65歲以上～99歲長者：114年6月30日前設籍台南市，且至114年9月29日前持續居住且健在
2、百歲人瑞：名冊內對象，114年9月29日前健在
3、於114年9月30日～114年10月29日過世者仍發給

（三）重陽禮金領多少：

1、65～99歲長者及55～64歲原住民：1000元／人
2、100歲以上人瑞：1萬元／人+2000元以下禮品1份

（四）領取方式：

1、65～99歲長者及55～64歲原住民

(1)  匯入金融帳戶：

可指定郵局、兆豐銀行、台銀、彰銀、一銀、華銀、合庫、土銀、台企銀、南市區漁會、南縣區漁會、各區農會、元大、京城、中國信託等15家金融機構，若使用其他行庫需自付手續費

(2)  領現金：

由戶籍所在地區公所里幹事協助親送，必要時可會同里長發放。

2、100歲以上人瑞

(1)  金鎖片及敬老狀：由公所至社會局領取

(2)  禮金、禮品致贈：由各區公所區長或指派代表協助轉贈

台南市更多資訊請點此

十五、高雄市｜

（一）發放對象：

1、65歲以上長者
2、55歲以上原住民

（二）條件：

於當年度6月30日前設籍高雄市，至重陽節30日前仍持續在籍

（三）重陽禮金領多少：

1、55～64歲原住民及65～未滿90歲長者：1500元／人
2、90～未滿100歲長者：5000元／人
3、100歲以上長者：1萬元／人

（四）領取方式：

1、55～64歲原住民及65～99歲長者：

由區公所匯款或派員送達到家。

2、100歲以上人瑞：

指派專人慰訪。

高雄市更多資訊請點此

十六、屏東縣｜

（一）發放對象：

1、年滿90歲至99歲長者
2、百歲以上人瑞

（二）條件：

至重陽節前30日設籍於屏東縣

（三）重陽禮金領多少：

1、90～99歲長者：2000元／人
2、100歲以上人瑞：1萬元／人，另可獲「敬老狀」及「金鎖片」

（四）領取方式：

1、現金發放
2、匯款：轉入指定帳戶

屏東縣更多資訊請點此

十七、宜蘭縣｜

（一）發放對象：

1、年滿100歲（含以上）長者
2、年滿90歲至99歲長者
3、年滿80歲至89歲原住民族長者

（二）條件：

當年度6月30日前設籍本縣

（三）重陽禮金領多少：
1、80～89歲原住民族長者：2000元／人
2、90～99歲長者：2000元／人
3、百歲以上人瑞：2萬元／人，另贈禮盒1份

（四）領取方式：

1、6月30日前由各鄉鎮市戶政事務所統一繕造長者名冊，再由各鄉鎮市公所繕造印領清冊，並於重陽節前發放。
2、百歲以上人瑞：由縣長親自致贈，或指派適當人員代為致贈。

宜蘭縣更多資訊請點此

十八、花蓮縣｜

（一）發放對象：

年滿65歲以上長者

（二）條件：

設籍花蓮縣滿三個月以上並實際居住，且發放期間仍健在。

（三）重陽禮金領多少：

1、65～84歲長者：600元／人
2、85～89歲長者：3000元／人
3、90～99歲長者：5000元／人
4、百歲以上長者：1萬元／人

（四）領取方式：

1、匯款入帳：

須於前一年提供匯款帳戶資訊，或在114年7月21日前填妥申請書，即可在9月30日，於指定金融或郵局帳戶收到禮金。

2、現金領取：

9月30日起至11月28日期間，至各鄉鎮（市）公所公告定點領取。

花蓮縣更多資訊請點此

十九、台東縣

尚未公布114年發放方式。

二十、澎湖縣

（一）發放對象：

年滿65歲以上長者

（二）條件：

設籍澎湖縣滿3年以上

（三）重陽禮金領多少：

1、65～79歲長者：5000元／人
2、80～89歲長者：6000元／人
3、90～99歲長者：8000元／人
4、百歲以上長者：1萬5000元／人，另附禮品乙份
5、屆滿百歲者：1萬5000元／人，贈賀匾乙幀

（四）領取方式：

1、65～99歲長者：由各鄉市公所派員或以轉帳方式於重陽節前2日親自送達或匯入帳戶。
2、百歲以上長者：由縣長親自送達住所致敬祝賀。

澎湖縣更多資訊請點此

二十一、連江縣

尚未公布114年發放方式。

二十二、金門縣｜

尚未公布114年發放方式。

以上就是各縣市重陽節敬老禮金發放相關資訊，實際狀況仍依各縣市公告為準。

《亞洲明星盛典》（Asia Artist Awards，AAA）迎來10週年，今年除了頒獎典禮外，還有ACON音樂節，將於12月6、7日在高雄國家體育場（世運主場館）舉行，以下就讓《ETtoday星光雲》為各位整理相關資訊的懶人包。

