最多領2萬！各縣市「2025年重陽敬老禮金」發多少、資格一次看

▲各縣市多會依不同年齡層，發放不同金額的重陽節敬老禮金。（示意圖／記者劉維榛攝）
記者曾筠淇／綜合報導
重陽節將至，各縣市多會依照不同年齡層，發放不同金額重陽節敬老禮金或禮品。《ETtoday新聞雲》根據各縣市政府社會局、政府新聞稿，整理出重陽節敬老禮金發放對象、禮金金額、領取方式，提供給讀者參考。
台北市｜新北市｜基隆市｜桃園市｜新竹市｜新竹縣｜苗栗縣｜台中市｜彰化縣｜雲林縣｜南投縣｜嘉義市｜嘉義縣｜台南市｜高雄市｜屏東縣｜宜蘭縣｜花蓮縣｜台東縣｜澎湖縣｜連江縣｜金門縣｜
（一）發放對象：
1、65歲以上長者
2、55歲以上原住民
（二）條件：
114年7月29日前（含）設籍台北市，即至重陽節（10月29日）當日設籍滿3個月。
（三）重陽禮金領多少：
1、65歲～84歲長者、55歲～74歲原住民：1500元／人
2、85歲～98歲長者、75歲～88歲原住民：3000元／人
3、99歲+長者、89歲+原住民：1萬元／人+禮品一份
（四）領取方式：
1、【一般長者】65歲～98歲（原住民55歲～88歲）
（方式三選一）
(1) 9月1日～9月30日敬老及愛心卡靠卡領取：
全台四大超商、全台美聯社、白色悠遊卡加值機靠機領取。
(2) 10月29日匯款入帳
需填寫「台北市政府重陽敬老禮金匯款同意書」，10月9日前完成申請者，將於10月29日入帳。（去年已提供帳戶者，禮金將於10月29日直接匯入，若已靠卡領取者，則不再匯款。）
(3) 11月12日～11月15日定點領取
攜帶身分證正本、印章（可現場簽名），至設籍區公所公告的時間及地點領取。
2、【人瑞長者專屬】99歲+長者、89歲+原住民：
（方式二選一）
(1) 匯款+親送禮品
8月11日前：線上申請或提交紙本匯款同意書。
9月1日：1萬元禮金優先匯款入帳。
10月初～11月初：里幹事親送禮品。
(2) 禮金+禮品皆親送
10月～11月初：禮金+禮品皆由里幹事親送。
（一）發放對象：
1、65歲以上長者（重陽節當月年滿65歲）
2、55歲以上原住民（重陽節當月年滿55歲）
（二）條件：
113年10月31日為設籍新北市截止日，且113年11月1日至重陽節當日（114年10月29日）前1個月仍持續設籍本市者為對象。
（三）重陽禮金領多少：
1、65歲～79歲長者、55歲～64歲原住民：1500元／人
2、80歲～89歲長者：2000元／人
3、90歲～99歲長者：5000元／人
4、100歲以上長者：2萬元／人
5、加贈：年滿99歲長者（民國15年1月1日～民國15年12月31日出生者），另加贈禮品1份。
（四）領取方式：
1、匯款：
114年10月22日匯入帳戶。
2、區公所及里幹事致贈：
雖以匯款為優先，但仍尊重長者意願，若欲領取現金，將於114年10月23日～12月12日由區公所協助發放，本人領取要攜帶身分證正本，並在受領人欄位簽名或蓋章。
3、社會局補致贈：
時間為114年12月15日～12月31日。
尚未公布114年發放方式。
（一）發放對象：
1、65歲以上市民（重陽節當日已滿65歲）
2、55歲以上原住民（重陽節當日已滿55歲）
3、經衛生福利部「馬偕計畫」審核通過，並居留桃園市之外國籍人士
（二）條件：
設籍滿6個月且有實際居住事實。
（三）重陽禮金領多少：
1、未滿99歲者：2500元／人
2、99歲以上者：2萬元／人
（四）領取方式：
1、未滿99歲者：
由區公所於重陽節前5日匯入郵局或指定金融機構帳戶；若有特殊原因，經申請核准者，可改領現金。
2、99歲者：
由區公所派員親送現金。
3、100歲以上者：
由社會局或區公所派員親送現金。
尚未公布114年發放方式。
（一）發放對象：
1、114年12月31日前已滿65歲。
（二）條件：
民國94年8月1日以後設籍，並截止申請日當日，已連續設籍滿10年。（敬老福利津貼為94年7月31日前設籍者可申領，與敬老禮金不得重複申請領取。）
（三）排除對象：
►現職軍公教及公營事業職員工
►政府補助收容安置者
►領取軍人退休俸（含終身生活補助費）、政務人員、公教人員、公營事業人員月退休（職）金或一次退休（職、伍）金者（民國69年1月1日以前領取一次退休金者不在此限）
►領有老年農（漁）民福利津貼者
►領有榮民就養給與者
►領有本縣敬老福利津貼者
►最近一年度個人綜合所得總額50萬元以上者
►個人土地及房屋價值合計超過500萬元者
►入獄服刑、因案羈押或拘禁者
►最近一年居住國內未滿183日者
（四）重陽禮金領多少：
每人1萬元／人
（五）領取方式：
1、前一年度已申請審核通過，以及114年4月1日～5月31日提出申請並審核通過者，會於7月底發放。
2、114年6月1日～9月30日提出申請並審核通過者，於11月底發放。
（一）發放對象：
1、65歲以上長者
2、55歲以上原住民
（二）條件：
須於113年1月1日（含）前設籍苗栗縣，且於114年1月1日（含）前年滿規定年齡。
（三）重陽禮金領多少：
每人1000元／人
（四）領取方式：
由各鄉（鎮、市）公所統一以「匯款」方式撥入受領人本人帳戶
（一）發放對象：
1、65歲以上長者
2、55歲以上原住民
（二）條件：
114年9月8日前設籍台中市
（三）排除對象：
1、114年9月8日前亡故或失蹤仍未除籍者
2、因出境未能於發放期間完成領取手續者
（四）重陽禮金領多少：
1、65歲～89歲長者、55歲～89歲原住民：2000元／人
2、90歲～94歲長者：3000元／人
3、95歲～99歲長者：5000元／人
4、100歲以上長者：1萬元／人
（五）領取方式：
1、匯款：
於114年9月9日前，填寫重陽節敬老禮金金融帳戶申請書，將於10月8日撥款至長輩指定帳戶。若未提供者，則維持現金發放方式。
2、現金方式：
(1) 請里幹事或里（鄰）長以紅包方式負責發放。
(2) 各區公所發放敬老禮金。
（一）發放對象：
1、年滿65歲長者
2、55～64歲原住民
（二）條件：
114年1月1日（含）前，即設籍彰化縣，且直到重陽當月前均未遷出彰化縣。
（三）重陽禮金領多少：
1、一般戶
65～99歲長者、55～64歲原住民：1000元／人
2、福利身分戶
(1) 65～79歲長者、55～64歲原住民：3000元／人
(2) 80～89歲長者：6000元／人
(3) 90～99歲長者：9000元／人
3、百歲人瑞（民國14年前出生者）
1萬元／人，由縣府自行發放
（四）領取方式：
1、現金：
主要發放期間：114年9月25日～10月29日
未領取個案補發：10月30日～11月5日
公所結束後，未領者由縣府發放至12月19日止
2、匯款：
10月29日前匯入長者提供之帳戶。若在10月前取得福利身分，且只領一般戶金額者，預計於12月30日第一次匯款補發；，第二次補發1月23日於115年1月23日前第二次匯款補發。115年2月26日前為福利身分戶最後金額補發的補領截止日。
（一）發放對象：
1、65歲～99歲長者
2、百歲人瑞
（二）條件：
設籍雲林縣。
（三）重陽禮金領多少：
1、65歲～未滿70歲長者：1000元／人
2、70歲～未滿80歲長者：2000元／人
3、80歲～未滿90歲長者：3000元／人
4、90歲～未滿100歲長者：6000元／人
5、100歲以上長者：1萬2000元／人
（四）領取方式：
雲林縣政府社會局尚未公布
（一）發放對象：
1、55歲～64歲原住民
2、65歲～99歲長者
3、百歲人瑞
（二）條件：
設籍南投縣，當年6月30日以後遷出或遷入者，不發放禮金。
（三）重陽禮金領多少：
1、55歲～64歲原住民：500元／人
2、65歲～99歲長者：1000元／人
3、100歲以上長者：1萬元／人（由縣府代表前往慰問）
（四）領取方式：
1、現金方式：
公所以紅包方式發放，無家屬代領者，可提出委任書，由村（里）長代領。
2、匯款方式：
主動要求匯款者、工作因素無法親自領取者、設籍本縣但未實際居住者、入住醫療院所或社會福利機構者，應填寫重陽節敬老禮金金融帳戶匯款申請書。發放時間以重陽節前14天開始發放為原則。
（一）發放對象：
65歲以上長者（以實歲計，含重陽節當日）
（二）條件：
1、設籍嘉義市6個月以上並實際居住
2、發放敬老禮金時尚健在
（三）重陽禮金領多少：
1、65歲～79歲長者：3000元／人
2、80歲～89歲長者：6000元／人
3、90歲～99歲長者：9000元／人
4、100歲以上長者：1萬2000元／人
（四）領取方式：
1、現金領取：
由里幹事或里幹事會同里、鄰長共同發放，發放對象或代領人簽名、蓋章或蓋手印領取。
2、匯入帳戶：
於每年公告期間內，向戶籍所在地之公所（里辦公室）申請，限指定發放對象之金融機構帳戶。除前一年或當年採匯入帳戶方式，由市府續行採用外，逾期未提出申請或再申請變更者，視為以發放現金方式領取。
（一）發放對象：
65歲以上長者（以足齡計，含重陽節當日）
（二）條件：
設籍嘉義縣6個月以上，且重陽節前一個月仍持續在籍
（三）重陽禮金領多少：
1、65歲～89歲長者：3000元／人
2、90歲～99歲長者：6000元／人
3、100歲以上長者：9000元／人
（四）領取方式：
1、人瑞（100歲以上）
由縣長或指定代表親往祝賀慰問。
2、65～99歲長者（方式二選一）
(1) 匯款方式：向戶籍所在地鄉（鎮、市）公所或村里辦公室申請指定本人金融帳戶，逾期未申請者視為現金領取。
(2) 現金方式：由各鄉（鎮、市）公所造冊，會同村里長或幹事，親赴家中或定點致贈。
（一）發放對象：
1、65歲以上長者
2、55～64歲法定／市定原住民
（二）條件：
1、55歲以上～64歲原住民、65歲以上～99歲長者：114年6月30日前設籍台南市，且至114年9月29日前持續居住且健在
2、百歲人瑞：名冊內對象，114年9月29日前健在
3、於114年9月30日～114年10月29日過世者仍發給
（三）重陽禮金領多少：
1、65～99歲長者及55～64歲原住民：1000元／人
2、100歲以上人瑞：1萬元／人+2000元以下禮品1份
（四）領取方式：
1、65～99歲長者及55～64歲原住民
(1) 匯入金融帳戶：
可指定郵局、兆豐銀行、台銀、彰銀、一銀、華銀、合庫、土銀、台企銀、南市區漁會、南縣區漁會、各區農會、元大、京城、中國信託等15家金融機構，若使用其他行庫需自付手續費
(2) 領現金：
由戶籍所在地區公所里幹事協助親送，必要時可會同里長發放。
2、100歲以上人瑞
(1) 金鎖片及敬老狀：由公所至社會局領取
(2) 禮金、禮品致贈：由各區公所區長或指派代表協助轉贈
（一）發放對象：
1、65歲以上長者
2、55歲以上原住民
（二）條件：
於當年度6月30日前設籍高雄市，至重陽節30日前仍持續在籍
（三）重陽禮金領多少：
1、55～64歲原住民及65～未滿90歲長者：1500元／人
2、90～未滿100歲長者：5000元／人
3、100歲以上長者：1萬元／人
（四）領取方式：
1、55～64歲原住民及65～99歲長者：
由區公所匯款或派員送達到家。
2、100歲以上人瑞：
指派專人慰訪。
（一）發放對象：
1、年滿90歲至99歲長者
2、百歲以上人瑞
（二）條件：
至重陽節前30日設籍於屏東縣
（三）重陽禮金領多少：
1、90～99歲長者：2000元／人
2、100歲以上人瑞：1萬元／人，另可獲「敬老狀」及「金鎖片」
（四）領取方式：
1、現金發放
2、匯款：轉入指定帳戶
（一）發放對象：
1、年滿100歲（含以上）長者
2、年滿90歲至99歲長者
3、年滿80歲至89歲原住民族長者
（二）條件：
當年度6月30日前設籍本縣
（三）重陽禮金領多少：
1、80～89歲原住民族長者：2000元／人
2、90～99歲長者：2000元／人
3、百歲以上人瑞：2萬元／人，另贈禮盒1份
（四）領取方式：
1、6月30日前由各鄉鎮市戶政事務所統一繕造長者名冊，再由各鄉鎮市公所繕造印領清冊，並於重陽節前發放。
2、百歲以上人瑞：由縣長親自致贈，或指派適當人員代為致贈。
（一）發放對象：
年滿65歲以上長者
（二）條件：
設籍花蓮縣滿三個月以上並實際居住，且發放期間仍健在。
（三）重陽禮金領多少：
1、65～84歲長者：600元／人
2、85～89歲長者：3000元／人
3、90～99歲長者：5000元／人
4、百歲以上長者：1萬元／人
（四）領取方式：
1、匯款入帳：
須於前一年提供匯款帳戶資訊，或在114年7月21日前填妥申請書，即可在9月30日，於指定金融或郵局帳戶收到禮金。
2、現金領取：
9月30日起至11月28日期間，至各鄉鎮（市）公所公告定點領取。
尚未公布114年發放方式。
（一）發放對象：
年滿65歲以上長者
（二）條件：
設籍澎湖縣滿3年以上
（三）重陽禮金領多少：
1、65～79歲長者：5000元／人
2、80～89歲長者：6000元／人
3、90～99歲長者：8000元／人
4、百歲以上長者：1萬5000元／人，另附禮品乙份
5、屆滿百歲者：1萬5000元／人，贈賀匾乙幀
（四）領取方式：
1、65～99歲長者：由各鄉市公所派員或以轉帳方式於重陽節前2日親自送達或匯入帳戶。
2、百歲以上長者：由縣長親自送達住所致敬祝賀。
尚未公布114年發放方式。
尚未公布114年發放方式。
以上就是各縣市重陽節敬老禮金發放相關資訊，實際狀況仍依各縣市公告為準。
