最多領2萬！各縣市「2025年重陽敬老禮金」發多少、資格一次看

▲各縣市多會依不同年齡層，發放不同金額的重陽節敬老禮金。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

重陽節將至，各縣市多會依照不同年齡層，發放不同金額重陽節敬老禮金或禮品。《ETtoday新聞雲》根據各縣市政府社會局、政府新聞稿，整理出重陽節敬老禮金發放對象、禮金金額、領取方式，提供給讀者參考。

台北市｜新北市｜基隆市｜桃園市｜新竹市｜新竹縣｜苗栗縣｜台中市｜彰化縣｜雲林縣｜南投縣｜嘉義市｜嘉義縣｜台南市｜高雄市｜屏東縣｜宜蘭縣｜花蓮縣｜台東縣｜澎湖縣｜連江縣｜金門縣｜

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、台北市｜

（一）發放對象：

1、65歲以上長者

2、55歲以上原住民

（二）條件：

114年7月29日前（含）設籍台北市，即至重陽節（10月29日）當日設籍滿3個月。

（三）重陽禮金領多少：

1、65歲～84歲長者、55歲～74歲原住民：1500元／人

2、85歲～98歲長者、75歲～88歲原住民：3000元／人

3、99歲+長者、89歲+原住民：1萬元／人+禮品一份

（四）領取方式：

1、【一般長者】65歲～98歲（原住民55歲～88歲）

（方式三選一）

(1) 9月1日～9月30日敬老及愛心卡靠卡領取：

全台四大超商、全台美聯社、白色悠遊卡加值機靠機領取。

(2) 10月29日匯款入帳

需填寫「台北市政府重陽敬老禮金匯款同意書」，10月9日前完成申請者，將於10月29日入帳。（去年已提供帳戶者，禮金將於10月29日直接匯入，若已靠卡領取者，則不再匯款。）

(3) 11月12日～11月15日定點領取

攜帶身分證正本、印章（可現場簽名），至設籍區公所公告的時間及地點領取。

2、【人瑞長者專屬】99歲+長者、89歲+原住民：

（方式二選一）

(1) 匯款+親送禮品

8月11日前：線上申請或提交紙本匯款同意書。

9月1日：1萬元禮金優先匯款入帳。

10月初～11月初：里幹事親送禮品。

(2) 禮金+禮品皆親送

10月～11月初：禮金+禮品皆由里幹事親送。

台北市更多資訊請點此

二、新北市｜

（一）發放對象：

1、65歲以上長者（重陽節當月年滿65歲）

2、55歲以上原住民（重陽節當月年滿55歲）

（二）條件：

113年10月31日為設籍新北市截止日，且113年11月1日至重陽節當日（114年10月29日）前1個月仍持續設籍本市者為對象。

（三）重陽禮金領多少：

1、65歲～79歲長者、55歲～64歲原住民：1500元／人

2、80歲～89歲長者：2000元／人

3、90歲～99歲長者：5000元／人

4、100歲以上長者：2萬元／人

5、加贈：年滿99歲長者（民國15年1月1日～民國15年12月31日出生者），另加贈禮品1份。

（四）領取方式：

1、匯款：

114年10月22日匯入帳戶。

2、區公所及里幹事致贈：

雖以匯款為優先，但仍尊重長者意願，若欲領取現金，將於114年10月23日～12月12日由區公所協助發放，本人領取要攜帶身分證正本，並在受領人欄位簽名或蓋章。

3、社會局補致贈：

時間為114年12月15日～12月31日。

新北市更多資訊請點此

三、基隆市｜

尚未公布114年發放方式。

四、桃園市｜

（一）發放對象：

1、65歲以上市民（重陽節當日已滿65歲）

2、55歲以上原住民（重陽節當日已滿55歲）

3、經衛生福利部「馬偕計畫」審核通過，並居留桃園市之外國籍人士

（二）條件：

設籍滿6個月且有實際居住事實。

（三）重陽禮金領多少：

1、未滿99歲者：2500元／人

2、99歲以上者：2萬元／人

（四）領取方式：

1、未滿99歲者：

由區公所於重陽節前5日匯入郵局或指定金融機構帳戶；若有特殊原因，經申請核准者，可改領現金。

2、99歲者：

由區公所派員親送現金。

3、100歲以上者：

由社會局或區公所派員親送現金。

桃園市更多資訊請點此（此為112年資料）

五、新竹市｜

尚未公布114年發放方式。

六、新竹縣｜

（一）發放對象：

1、114年12月31日前已滿65歲。



（二）條件：

民國94年8月1日以後設籍，並截止申請日當日，已連續設籍滿10年。（敬老福利津貼為94年7月31日前設籍者可申領，與敬老禮金不得重複申請領取。）

（三）排除對象：

►現職軍公教及公營事業職員工

►政府補助收容安置者

►領取軍人退休俸（含終身生活補助費）、政務人員、公教人員、公營事業人員月退休（職）金或一次退休（職、伍）金者（民國69年1月1日以前領取一次退休金者不在此限）

►領有老年農（漁）民福利津貼者

►領有榮民就養給與者

►領有本縣敬老福利津貼者

►最近一年度個人綜合所得總額50萬元以上者

►個人土地及房屋價值合計超過500萬元者

►入獄服刑、因案羈押或拘禁者

►最近一年居住國內未滿183日者

（四）重陽禮金領多少：

每人1萬元／人

（五）領取方式：

1、前一年度已申請審核通過，以及114年4月1日～5月31日提出申請並審核通過者，會於7月底發放。

2、114年6月1日～9月30日提出申請並審核通過者，於11月底發放。

新竹縣更多資訊請點此

七、苗栗縣｜

（一）發放對象：

1、65歲以上長者

2、55歲以上原住民

（二）條件：

須於113年1月1日（含）前設籍苗栗縣，且於114年1月1日（含）前年滿規定年齡。

（三）重陽禮金領多少：

每人1000元／人

（四）領取方式：

由各鄉（鎮、市）公所統一以「匯款」方式撥入受領人本人帳戶

苗栗縣更多資訊請點此

八、台中市｜

（一）發放對象：

1、65歲以上長者

2、55歲以上原住民

（二）條件：

114年9月8日前設籍台中市

（三）排除對象：

1、114年9月8日前亡故或失蹤仍未除籍者

2、因出境未能於發放期間完成領取手續者

（四）重陽禮金領多少：

1、65歲～89歲長者、55歲～89歲原住民：2000元／人

2、90歲～94歲長者：3000元／人

3、95歲～99歲長者：5000元／人

4、100歲以上長者：1萬元／人

（五）領取方式：

1、匯款：

於114年9月9日前，填寫重陽節敬老禮金金融帳戶申請書，將於10月8日撥款至長輩指定帳戶。若未提供者，則維持現金發放方式。

2、現金方式：

(1) 請里幹事或里（鄰）長以紅包方式負責發放。

(2) 各區公所發放敬老禮金。

台中市更多資訊請點此

九、彰化縣｜

（一）發放對象：

1、年滿65歲長者

2、55～64歲原住民

（二）條件：

114年1月1日（含）前，即設籍彰化縣，且直到重陽當月前均未遷出彰化縣。

（三）重陽禮金領多少：

1、一般戶

65～99歲長者、55～64歲原住民：1000元／人

2、福利身分戶

(1) 65～79歲長者、55～64歲原住民：3000元／人

(2) 80～89歲長者：6000元／人

(3) 90～99歲長者：9000元／人

3、百歲人瑞（民國14年前出生者）

1萬元／人，由縣府自行發放

（四）領取方式：

1、現金：

主要發放期間：114年9月25日～10月29日

未領取個案補發：10月30日～11月5日

公所結束後，未領者由縣府發放至12月19日止

2、匯款：

10月29日前匯入長者提供之帳戶。若在10月前取得福利身分，且只領一般戶金額者，預計於12月30日第一次匯款補發；，第二次補發1月23日於115年1月23日前第二次匯款補發。115年2月26日前為福利身分戶最後金額補發的補領截止日。

彰化縣更多資訊請點此

十、雲林縣｜

（一）發放對象：

1、65歲～99歲長者

2、百歲人瑞

（二）條件：

設籍雲林縣。

（三）重陽禮金領多少：

1、65歲～未滿70歲長者：1000元／人

2、70歲～未滿80歲長者：2000元／人

3、80歲～未滿90歲長者：3000元／人

4、90歲～未滿100歲長者：6000元／人

5、100歲以上長者：1萬2000元／人

（四）領取方式：

雲林縣政府社會局尚未公布

雲林縣更多資訊請點此

十一、南投縣｜

（一）發放對象：

1、55歲～64歲原住民

2、65歲～99歲長者

3、百歲人瑞

（二）條件：

設籍南投縣，當年6月30日以後遷出或遷入者，不發放禮金。

（三）重陽禮金領多少：

1、55歲～64歲原住民：500元／人

2、65歲～99歲長者：1000元／人

3、100歲以上長者：1萬元／人（由縣府代表前往慰問）

（四）領取方式：

1、現金方式：

公所以紅包方式發放，無家屬代領者，可提出委任書，由村（里）長代領。

2、匯款方式：

主動要求匯款者、工作因素無法親自領取者、設籍本縣但未實際居住者、入住醫療院所或社會福利機構者，應填寫重陽節敬老禮金金融帳戶匯款申請書。發放時間以重陽節前14天開始發放為原則。

南投縣更多資訊請點此

十二、嘉義市｜

（一）發放對象：

65歲以上長者（以實歲計，含重陽節當日）

（二）條件：

1、設籍嘉義市6個月以上並實際居住

2、發放敬老禮金時尚健在

（三）重陽禮金領多少：

1、65歲～79歲長者：3000元／人

2、80歲～89歲長者：6000元／人

3、90歲～99歲長者：9000元／人

4、100歲以上長者：1萬2000元／人

（四）領取方式：

1、現金領取：

由里幹事或里幹事會同里、鄰長共同發放，發放對象或代領人簽名、蓋章或蓋手印領取。

2、匯入帳戶：

於每年公告期間內，向戶籍所在地之公所（里辦公室）申請，限指定發放對象之金融機構帳戶。除前一年或當年採匯入帳戶方式，由市府續行採用外，逾期未提出申請或再申請變更者，視為以發放現金方式領取。

嘉義市更多資訊請點此

十三、嘉義縣｜

（一）發放對象：

65歲以上長者（以足齡計，含重陽節當日）

（二）條件：

設籍嘉義縣6個月以上，且重陽節前一個月仍持續在籍

（三）重陽禮金領多少：

1、65歲～89歲長者：3000元／人

2、90歲～99歲長者：6000元／人

3、100歲以上長者：9000元／人

（四）領取方式：

1、人瑞（100歲以上）

由縣長或指定代表親往祝賀慰問。

2、65～99歲長者（方式二選一）

(1) 匯款方式：向戶籍所在地鄉（鎮、市）公所或村里辦公室申請指定本人金融帳戶，逾期未申請者視為現金領取。

(2) 現金方式：由各鄉（鎮、市）公所造冊，會同村里長或幹事，親赴家中或定點致贈。

嘉義縣更多資訊請點此

十四、台南市｜

（一）發放對象：

1、65歲以上長者

2、55～64歲法定／市定原住民

（二）條件：

1、55歲以上～64歲原住民、65歲以上～99歲長者：114年6月30日前設籍台南市，且至114年9月29日前持續居住且健在

2、百歲人瑞：名冊內對象，114年9月29日前健在

3、於114年9月30日～114年10月29日過世者仍發給

（三）重陽禮金領多少：

1、65～99歲長者及55～64歲原住民：1000元／人

2、100歲以上人瑞：1萬元／人+2000元以下禮品1份

（四）領取方式：

1、65～99歲長者及55～64歲原住民

(1) 匯入金融帳戶：

可指定郵局、兆豐銀行、台銀、彰銀、一銀、華銀、合庫、土銀、台企銀、南市區漁會、南縣區漁會、各區農會、元大、京城、中國信託等15家金融機構，若使用其他行庫需自付手續費

(2) 領現金：

由戶籍所在地區公所里幹事協助親送，必要時可會同里長發放。

2、100歲以上人瑞

(1) 金鎖片及敬老狀：由公所至社會局領取

(2) 禮金、禮品致贈：由各區公所區長或指派代表協助轉贈

台南市更多資訊請點此

十五、高雄市｜

（一）發放對象：

1、65歲以上長者

2、55歲以上原住民

（二）條件：

於當年度6月30日前設籍高雄市，至重陽節30日前仍持續在籍

（三）重陽禮金領多少：

1、55～64歲原住民及65～未滿90歲長者：1500元／人

2、90～未滿100歲長者：5000元／人

3、100歲以上長者：1萬元／人

（四）領取方式：

1、55～64歲原住民及65～99歲長者：

由區公所匯款或派員送達到家。

2、100歲以上人瑞：

指派專人慰訪。

高雄市更多資訊請點此

十六、屏東縣｜

（一）發放對象：

1、年滿90歲至99歲長者

2、百歲以上人瑞

（二）條件：

至重陽節前30日設籍於屏東縣

（三）重陽禮金領多少：

1、90～99歲長者：2000元／人

2、100歲以上人瑞：1萬元／人，另可獲「敬老狀」及「金鎖片」

（四）領取方式：

1、現金發放

2、匯款：轉入指定帳戶

屏東縣更多資訊請點此

十七、宜蘭縣｜

（一）發放對象：

1、年滿100歲（含以上）長者

2、年滿90歲至99歲長者

3、年滿80歲至89歲原住民族長者

（二）條件：

當年度6月30日前設籍本縣

（三）重陽禮金領多少：

1、80～89歲原住民族長者：2000元／人

2、90～99歲長者：2000元／人

3、百歲以上人瑞：2萬元／人，另贈禮盒1份

（四）領取方式：

1、6月30日前由各鄉鎮市戶政事務所統一繕造長者名冊，再由各鄉鎮市公所繕造印領清冊，並於重陽節前發放。

2、百歲以上人瑞：由縣長親自致贈，或指派適當人員代為致贈。

宜蘭縣更多資訊請點此

十八、花蓮縣｜

（一）發放對象：

年滿65歲以上長者

（二）條件：

設籍花蓮縣滿三個月以上並實際居住，且發放期間仍健在。

（三）重陽禮金領多少：

1、65～84歲長者：600元／人

2、85～89歲長者：3000元／人

3、90～99歲長者：5000元／人

4、百歲以上長者：1萬元／人

（四）領取方式：

1、匯款入帳：

須於前一年提供匯款帳戶資訊，或在114年7月21日前填妥申請書，即可在9月30日，於指定金融或郵局帳戶收到禮金。

2、現金領取：

9月30日起至11月28日期間，至各鄉鎮（市）公所公告定點領取。

花蓮縣更多資訊請點此

十九、台東縣

尚未公布114年發放方式。

二十、澎湖縣

（一）發放對象：

年滿65歲以上長者

（二）條件：

設籍澎湖縣滿3年以上

（三）重陽禮金領多少：

1、65～79歲長者：5000元／人

2、80～89歲長者：6000元／人

3、90～99歲長者：8000元／人

4、百歲以上長者：1萬5000元／人，另附禮品乙份

5、屆滿百歲者：1萬5000元／人，贈賀匾乙幀

（四）領取方式：

1、65～99歲長者：由各鄉市公所派員或以轉帳方式於重陽節前2日親自送達或匯入帳戶。

2、百歲以上長者：由縣長親自送達住所致敬祝賀。

澎湖縣更多資訊請點此

二十一、連江縣

尚未公布114年發放方式。

二十二、金門縣｜

尚未公布114年發放方式。

以上就是各縣市重陽節敬老禮金發放相關資訊，實際狀況仍依各縣市公告為準。