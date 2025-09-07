快訊／日本首相石破茂：決心辭去首相一職

▲日本首相兼自民黨總裁石破茂面臨黨內「逼宮下台」的壓力。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

根據《日本放送協會》最新消息，稍早日本首相兼自民黨總裁石破茂於今（7）日下午表示，為了避免讓自民黨走向分崩離析的悲慘結局，他決心請辭日本首相（總理大臣）一職、且心意已決，預計將於下午6時（台灣時間下午5時）召開記者會說明。

據悉，石破茂去年10月就職自民黨總裁、日本首相以來，自民黨在2024眾議院選舉、東京都議會改選、2025參議院選舉面臨「三連敗」，黨內要求石破茂下台、進行黨總裁改選的呼聲逐漸升高，因此自民黨預計明（8）日將在黨內針對「是否提早總裁選舉」進行書面記名投票，一旦國會議員、47個都道府縣連（地方黨部）過半，則自民黨總裁將會提前進行改選。

起初，石破茂以美國關稅談判、今年秋季經濟政策為由，強調有意繼續擔任首相，甚至黨內支持石破茂的派系以「眾議院改選」作為威脅籌碼，不過昨（6）日經濟再生擔當大臣赤澤亮正、自民黨副總裁菅義偉（前首相）、農林水產大臣小泉進次郎陸續造訪總理大臣官邸後，日媒《產經新聞》指出，菅義偉、小泉進次郎「強烈敦促」石破茂自行下台。

《日本放送協會》採訪統計，在自民黨籍的295名國會議員之中，至少130人認為「應該提早改選自民黨總裁」。至於在自民黨內唯一還擁有派閥的最高顧問麻生太郎（前首相），則於先前坦言支持總裁改選之立場。而在石破內閣當中，法務大臣鈴木馨祐以及其他副大臣、政務官皆認為應提早改選總裁。

自民黨在日本全國47個都道府縣連（地方黨部）當中，目前已有18個都道府縣連要求改選總裁。《日本放送協會》分析，可能是上述情況，才會導致石破茂改變主意、決定辭去首相一職，以避免黨內分裂。

►日本首相石破茂完蛋了！自民黨大老「逼宮下台」 要求重選黨總裁