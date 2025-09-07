美最大掃蕩！韓現代車廠「員工遭鐵鍊綑綁」淪戰區　驚悚影片曝光

▲美國移民局4日前往現代汽車、LG新能源在喬治亞州合資設立的電池工廠工地，逮捕475名非法移民，其中超過300人是韓籍人士。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

現代汽車與LG新能源（LG Energy Solution）在美國喬治亞州東南部埃拉貝爾（Ellabell）合資設立的電池工廠，近日遭美國移民與海關執法局（ICE）及國土安全調查局（HSI）大規模突襲，475人被捕，其中超過300名為韓國人。美國當局曝光逮捕畫面，現場工人形容宛如「戰區」，有人甚至躲進空調管道以避抓。

根據《韓聯社》、《News1》、《紐西斯通訊社》等韓媒報導，事件發生後，南韓李在明政府立即展開應變，指示外交部全力協助韓籍勞工，南韓外交部長趙顯計畫將訪美協調，而南韓外交部次長朴潤柱也向美方表達遺憾立場，要求保障在美韓籍人士的權益及投資活動得以順利進行。

ICE has released a video of its raid on Hyundai–LG's Georgia battery plant site, showing Korean workers chained up and led away.



South Korea's foreign ministry has confirmed over 300 of the 457 taken into custody are Korean nationals. https://t.co/wloUNpE4MG pic.twitter.com/brORwXGxun — Raphael Rashid (@koryodynasty) September 6, 2025

＊南韓總統李在明下令外交協調全力處理

南韓總統辦公室表示，李在明今（7）日指示，務必保障韓籍勞工權益，盡快恢復原狀。南韓總統辦公室高層認為，「雖從法律微觀角度可能存在爭議，但整體來看，韓國勞工赴美目的是為推進投資合作，目的合理。」

南韓外交部長趙顯計畫啟程前往美國與華府協調，朴潤柱也已與美國國務院政治事務副國務卿艾莉森•胡克（Allison Hooker）通話，表達遺憾並敦請各方協助，確保事件迅速、公正解決。

＊ICE突襲行動規模創紀錄

當地時間4日，美國移民與海關執法局（ICE）、國土安全調查局（HSI）、美國緝毒局（DEA）、喬治亞州巡警等單位聯合展開行動，前往現代汽車與LG新能源在喬治亞州東南部小鎮埃拉貝爾（Ellabell）合資設立的電池工廠工地進行突襲，出動數百台執法車輛，逮捕並拘留475人，其中超過300人為前往當地出差的韓籍人士，畫面顯示的被逮者幾乎為亞洲人面孔。

????#BREAKING: ICE officials just conducted the largest single operation in DHS history, arresting over 450 undocumented immigrants in a worksite raid at a Hyundai battery plant in Georgia. pic.twitter.com/GKqCafIegi — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) September 5, 2025

部分被捕者持簽證但禁止工作，或簽證已過期；部分人可能為承包商或分包商，仍在調查中。美方指出，突襲行動經過數個月刑事調查，包括蒐集證據、面談與取得法院授權的搜查令。

現場特工戴面具、持武器，要求工人排隊審核身分，有問題者將被關押。美媒《CNN》指出，現場宛如「戰區」，有人甚至跳入廠區污水池試圖逃跑，特工使用小艇救出。

＊南韓外交部啟動領事協調

南韓外交部立即透過電視聲明表達關切，強調保障在美韓裔公民權益與企業投資活動不受不當侵犯。南韓駐亞特蘭大總領事館啟動現場對策小組，由總領事調度領事面談被拘留者，確認健康狀況與基本人道待遇。

6日的首次面談顯示，被面談的韓籍勞工狀況良好，7日將持續安排其他人員面談。南韓外交部強調，即便調查可能延長，首要任務仍是確保韓國勞工盡快釋放。

＊LG新能源緊急應對

企業方面，LG新能源亦進入最高警戒。LG新能源公司人事總監（CHO）金基秀於7日緊急前往美國，全面中止員工前往美國出差，安排現有出差人員留宿或返回南韓，並透過各種方式協助被拘留人員，包括藥物配送與面會安排。

金基秀表示，「目前最重要的是確保被拘留人員盡快獲釋，政府與企業將全力合作，確保安全返回。」

據悉，LG新能源目前共47名員工被拘留，其中46名韓國人、1名印尼人，另約250名協力公司人員也遭關押，多數為韓國籍。

＊事件對工廠與投資影響

此次事件也直接影響工廠營運。現代汽車與LG新能源合資的HL-GA電池廠建設宣告暫停，電動車製造進度受阻。現代汽車發言人表示，被捕者並非公司直接僱員，但強調公司重視員工與合作夥伴安全，將遵守美國法律。南韓政府與企業正密切合作，確保現場人員安全並推動工廠早日復工。

