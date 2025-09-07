　
國際

美最大掃蕩！韓現代車廠「員工遭鐵鍊綑綁」淪戰區　驚悚影片曝光

▲▼美國移民局4日前往現代汽車、LG新能源在喬治亞州合資設立的電池工廠工地，逮捕475名非法移民，其中超過300人是韓籍人士。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國移民局4日前往現代汽車、LG新能源在喬治亞州合資設立的電池工廠工地，逮捕475名非法移民，其中超過300人是韓籍人士。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

現代汽車與LG新能源（LG Energy Solution）在美國喬治亞州東南部埃拉貝爾（Ellabell）合資設立的電池工廠，近日遭美國移民與海關執法局（ICE）及國土安全調查局（HSI）大規模突襲，475人被捕，其中超過300名為韓國人。美國當局曝光逮捕畫面，現場工人形容宛如「戰區」，有人甚至躲進空調管道以避抓。

根據《韓聯社》、《News1》、《紐西斯通訊社》等韓媒報導，事件發生後，南韓李在明政府立即展開應變，指示外交部全力協助韓籍勞工，南韓外交部長趙顯計畫將訪美協調，而南韓外交部次長朴潤柱也向美方表達遺憾立場，要求保障在美韓籍人士的權益及投資活動得以順利進行。

▲▼美國移民局4日前往現代汽車、LG新能源在喬治亞州合資設立的電池工廠工地，逮捕475名非法移民，其中超過300人是韓籍人士。（圖／達志影像／美聯社）

　＊南韓總統李在明下令外交協調全力處理

南韓總統辦公室表示，李在明今（7）日指示，務必保障韓籍勞工權益，盡快恢復原狀。南韓總統辦公室高層認為，「雖從法律微觀角度可能存在爭議，但整體來看，韓國勞工赴美目的是為推進投資合作，目的合理。」

南韓外交部長趙顯計畫啟程前往美國與華府協調，朴潤柱也已與美國國務院政治事務副國務卿艾莉森•胡克（Allison Hooker）通話，表達遺憾並敦請各方協助，確保事件迅速、公正解決。

　＊ICE突襲行動規模創紀錄

當地時間4日，美國移民與海關執法局（ICE）、國土安全調查局（HSI）、美國緝毒局（DEA）、喬治亞州巡警等單位聯合展開行動，前往現代汽車與LG新能源在喬治亞州東南部小鎮埃拉貝爾（Ellabell）合資設立的電池工廠工地進行突襲，出動數百台執法車輛，逮捕並拘留475人，其中超過300人為前往當地出差的韓籍人士，畫面顯示的被逮者幾乎為亞洲人面孔。

▲▼美國移民局4日前往現代汽車、LG新能源在喬治亞州合資設立的電池工廠工地，逮捕475名非法移民，其中超過300人是韓籍人士。（圖／達志影像／美聯社）

部分被捕者持簽證但禁止工作，或簽證已過期；部分人可能為承包商或分包商，仍在調查中。美方指出，突襲行動經過數個月刑事調查，包括蒐集證據、面談與取得法院授權的搜查令。

現場特工戴面具、持武器，要求工人排隊審核身分，有問題者將被關押。美媒《CNN》指出，現場宛如「戰區」，有人甚至跳入廠區污水池試圖逃跑，特工使用小艇救出。

　＊南韓外交部啟動領事協調

南韓外交部立即透過電視聲明表達關切，強調保障在美韓裔公民權益與企業投資活動不受不當侵犯。南韓駐亞特蘭大總領事館啟動現場對策小組，由總領事調度領事面談被拘留者，確認健康狀況與基本人道待遇。

6日的首次面談顯示，被面談的韓籍勞工狀況良好，7日將持續安排其他人員面談。南韓外交部強調，即便調查可能延長，首要任務仍是確保韓國勞工盡快釋放。

▲▼美國移民局4日前往現代汽車、LG新能源在喬治亞州合資設立的電池工廠工地，逮捕475名非法移民，其中超過300人是韓籍人士。（圖／達志影像／美聯社）

　＊LG新能源緊急應對

企業方面，LG新能源亦進入最高警戒。LG新能源公司人事總監（CHO）金基秀於7日緊急前往美國，全面中止員工前往美國出差，安排現有出差人員留宿或返回南韓，並透過各種方式協助被拘留人員，包括藥物配送與面會安排。

金基秀表示，「目前最重要的是確保被拘留人員盡快獲釋，政府與企業將全力合作，確保安全返回。」

據悉，LG新能源目前共47名員工被拘留，其中46名韓國人、1名印尼人，另約250名協力公司人員也遭關押，多數為韓國籍。

　＊事件對工廠與投資影響

此次事件也直接影響工廠營運。現代汽車與LG新能源合資的HL-GA電池廠建設宣告暫停，電動車製造進度受阻。現代汽車發言人表示，被捕者並非公司直接僱員，但強調公司重視員工與合作夥伴安全，將遵守美國法律。南韓政府與企業正密切合作，確保現場人員安全並推動工廠早日復工。

►美國最大掃蕩移民行動！現代汽車工廠「475人遭逮」　多數是韓國人
►美突襲韓資工廠！逮捕「非法移工450人」　韓籍幹部出差開會也落網

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

北美要聞日韓要聞現代汽車LG新能源喬治亞州電池工廠非法移民美國移民局

