18歲男山路駕車過彎「撞爛對向保時捷」！2同車友人重傷命危

▲楊男駕駛轎車，行經新烏路五段60號時跨越雙黃線，與對向保時捷正面撞上。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者陸運陞、柯振中／新北報導

新北市烏來區6日凌晨發生一起對撞車禍，18歲的楊姓男子駕駛馬自達轎車，帶19歲陳姓友人、18歲沈姓女友人兜風，行經新烏路五段60號一帶時卻跨越雙黃線，與對向的保時捷車輛正面撞上。事故造成2名乘客重傷，目前仍在住院觀察，所幸雙方駕駛意識清楚，僅受輕傷，警方已排除酒駕，確切肇因仍待進一步調查。

警方指出，事故發生在6日凌晨1時1分，地點位於新烏路五段60號前。當時18歲的楊姓駕駛駕車往烏來老街上山方向行駛，途中疑似跨越雙黃線，與45歲李男的車輛迎面相撞，現場一度傳出巨大聲響。

▲▼楊男駕駛轎車，行經新烏路五段60號時跨越雙黃線，與對向保時捷正面撞上。（圖／記者陸運陞翻攝）



警方表示，兩車駕駛均有駕照且狀況正常，事故後意識清楚，但皆身上有擦挫傷。搭乘楊男車輛兜風的19歲陳姓男乘客則出現顱內出血的傷勢，18歲沈姓女乘客則有脾臟出血，2人均被緊急送醫治療，目前仍在加護病房接受觀察。

▼楊男駕駛轎車，行經新烏路五段60號時跨越雙黃線，與對向保時捷正面撞上。（圖／記者陸運陞翻攝）



警方強調，現場並無酒駕情形，車禍原因將進一步調查釐清。警方提醒駕駛人行經山區道路應保持警覺，遵守交通規則，避免超越雙黃線，以免釀成嚴重事故。