快訊／新店嚴重車禍！自小客離奇爆衝撞貨車　波及3工人「1命危」

▲新店嚴重車禍，受傷3名工人中1人命危。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北市新店區新潭路一段今(5日)上午10時40分驚傳嚴重車禍！一輛自小客車不明原因衝撞路旁小貨車，車輛波及路旁工人，共造成3人受傷，其中1人傷勢嚴重、當場失去呼吸心跳，警消獲報到場緊急將人送醫搶救中，至於詳細事發原因仍待釐清。

目前已知工人事發時正在進行台北自來水事業處的「閥栓巡查及孔蓋周邊路面平整維護工程」，傷者分別為30多歲男性、50多歲男性，另有50多歲男性命危。