　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲交保黃國昌只發文未現身　陳智菡：他有自己行程

▲▼台北地院審理京華城案提訊柯文哲、應曉薇，並傳喚彭振聲、李文宗、沈慶京、吳順民、與黃景茂出庭。民眾黨主席黃國昌、館長陳之漢及柯文哲妻子陳珮琪到庭旁聽。圖為黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席黃國昌日前於法院旁聽柯案開庭。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

在羈押將屆滿1年之際，北院5日裁定前民眾黨主席柯文哲以7000萬交保，且須接受電子監控。相較於上次交保時忙前忙後，此次黨主席黃國昌遲未現身、僅透過臉書發文，讓外界好奇他的行蹤。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡今（6日）表示，黃國昌有自己的行程，並表示對人身自由、個人隱私的追問，是民主社會當中大家必須謹守之界線。

針對黃國昌被拍到現身機場，陳智菡說，目前看到網路上流傳的偷拍照，疑似拍到很像黃國昌的人，「這種偷拍行為還有對人身自由、個人隱私的追問，恐怕是民主社會當中，大家必須要謹守的界線」；她更指稱，黃國昌有自己的行程，希望各界予以尊重。

另外，外界也關注若柯文哲成功交保出來，民眾黨是否會變成「2個太陽」？陳智菡說，「全宇宙應該沒有2個太陽吧」，過去柯主席還在位的時候，其實就對黃國昌的專業非常尊重、充分授權；而黃國昌主席對於柯P的人生閱歷、政壇經驗，同樣非常肯定，柯給予的建議黃也會遵照、聆聽，「他們2個是合作無間的夥伴」。

至於外傳黨內有勢力要藉柯文哲交保獲自由之際，再推翻「2年條款」，陳智菡說，不久前黨代表大會中，已經無異議經黨代表同意、共識決通過，民眾黨內有自己的民主程序，充分尊重，現在有人要見縫插針，說會有柯、黃路線不同的問題，恐怕都是擔心這兩個人一旦合體，會對賴清德造成更大壓力。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
578 3 2524 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普簽政令祭出多項產品關稅豁免　降稅條件曝光
快訊／洗錢84億！老闆跑了　發布通緝
快訊／台科大起火！　窗戶狂竄黑煙
直擊／蔡依林突襲信義區街頭！　唱到忘詞害羞掩面
蕭敬騰還原房妍「熊抱」經典畫面？林智勝苦笑：只說要跳到我身上
快訊／公海失聯發遇險訊號！勝隆漁61號找到了
虞書欣再爆霸凌6惡行！女星痛訴：她們殺了我無數次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

堅持黨主席選舉選到底！　鄭麗文：沒跟任何人有默契

民進黨團幹部7缺6截止登記「等嘸人」　柯建銘擋逼宮拚開議前補齊

檢察官、法官辦案本於專業　賴清德：行政干預司法時代已過去

柯文哲交保黃國昌只發文未現身　陳智菡：他有自己行程

入境隨俗！AIT中元普渡祭品曝光　谷立言首次用中文誦讀祝禱文

談2026地方選舉　徐國勇：該有初選就初選不會被沒收

聲援江祖平　黃捷指「沒有同意就是性侵」：受害者不該被檢討

台中小草集結了！柯文哲7千萬交保　周一衝台北帶阿北回家

緊急救護服務上路30週年　消防署籲：珍惜急救資源、尊重專業人員

政壇第一槍！　高嘉瑜聲援江祖平：家暴零容忍、性侵更是罪大惡極

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

郵差送信遇田邊狗狗狂吠　他耍狠反追：不怕陪你瘋

【柯文哲可回家過中秋？】跑銀行籌7000萬 陳佩琪「笑容藏不住」

見毛巾遮車牌阿伯抽起後就騎走？原來那是洗車場老闆遺漏的啦！

【才不想理你】狗狗聽奴才喊「蛋捲」秒聽話　結果吃完就走XD

【不用再抓蟑螂】應曉薇「完成交保」　面帶微笑雙手合十現身

堅持黨主席選舉選到底！　鄭麗文：沒跟任何人有默契

民進黨團幹部7缺6截止登記「等嘸人」　柯建銘擋逼宮拚開議前補齊

檢察官、法官辦案本於專業　賴清德：行政干預司法時代已過去

柯文哲交保黃國昌只發文未現身　陳智菡：他有自己行程

入境隨俗！AIT中元普渡祭品曝光　谷立言首次用中文誦讀祝禱文

談2026地方選舉　徐國勇：該有初選就初選不會被沒收

聲援江祖平　黃捷指「沒有同意就是性侵」：受害者不該被檢討

台中小草集結了！柯文哲7千萬交保　周一衝台北帶阿北回家

緊急救護服務上路30週年　消防署籲：珍惜急救資源、尊重專業人員

政壇第一槍！　高嘉瑜聲援江祖平：家暴零容忍、性侵更是罪大惡極

教堂槍擊2死17傷！　川普政府考慮「跨性別者禁止買槍」

直擊／蔡依林被抓包「晚上10點還沒睡」　露面揭熬夜下場：不漂亮了

轎車暴衝撞外送員「衝進普渡棚架」　住戶：趕著搶好兄弟供品？

好高騖遠的三大星座！TOP 1根本理想主義者　想得太美忽略現實落差

《幻像戀歌》韓銀城驚喜宣布結婚！　愛情長跑「準備婚禮更加堅定」

堅持黨主席選舉選到底！　鄭麗文：沒跟任何人有默契

民進黨團幹部7缺6截止登記「等嘸人」　柯建銘擋逼宮拚開議前補齊

噱頭十足！　劉強東將辦「網友見面會」：免費喝茅台、吃五星飯店

林智勝今先發7棒DH　強調球隊第一：必要時換下也沒關係

疫後裝修漲價1.3倍　台中人改投資「日系傢俱」

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

政治熱門新聞

民眾黨「真正風暴」曝光！　跟柯文哲交保無關

7000萬保釋金要借錢！柯文哲別不好意思　陳佩琪：抵押房子還錢

柯文哲7千萬交保　他看法官裁定一細節：沒有再演被動交保戲碼空間

柯文哲交保！江和樹周一帶小草接阿北回家

普發1萬預算增10億！永居外籍人士也納入

游盈隆示警：賴清德所作所為都在弱化台灣　再不改變2026只剩屏東

幕後／7000萬籌足！　柯文哲一念頭今天不回家

邱議瑩持扇打臉遭起訴！　何元楷：賠了20萬、又折了高雄市長路

政壇第一槍！　高嘉瑜聲援江祖平：家暴零容忍、性侵更是罪大惡極

賴清德宴請綠委談改革　會中提3黑天鵝「關稅、風災、大罷免」

抗戰還是終戰　苦苓舉「5大理由」給答案

柯文哲交保黃國昌只發文未現身　陳智菡：他有自己行程

民進黨選對會9人名單出爐　高雄4綠委看法曝

檢察官、法官辦案本於專業　賴清德：行政干預司法時代已過去

更多熱門

相關新聞

柯文哲交保！江和樹周一帶小草接阿北回家

柯文哲交保！江和樹周一帶小草接阿北回家

前民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案遭羈押一年，北院5日裁定7000萬交保且須接受電子監控，不過柯文哲透過律師表示，需再做深思，周一再做決定。有黨內人士分析，柯文哲是想保護民眾黨，也不想欠人情。對此，民眾黨中央委員、中市議員江和樹對柯文哲喊話「你先回來好嗎」，表示星期一將動員支持者，早上9點到台北迎接柯文哲。

柯文哲交保金差2000萬！他貼1圖：別裝窮

柯文哲交保金差2000萬！他貼1圖：別裝窮

柯文哲滿血回歸！吳子嘉喊「他必做1事」：賴清德慘了

柯文哲滿血回歸！吳子嘉喊「他必做1事」：賴清德慘了

7000萬保釋金要借錢！柯文哲別不好意思　陳佩琪：抵押房子還錢

7000萬保釋金要借錢！柯文哲別不好意思　陳佩琪：抵押房子還錢

柯文哲7千萬交保　他看法官裁定一細節：沒有再演被動交保戲碼空間

柯文哲7千萬交保　他看法官裁定一細節：沒有再演被動交保戲碼空間

關鍵字：

柯文哲民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎

重機正妹北宜跑山照瘋傳！本尊找到了

百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉陳屍家中　消防員破門「發現他已斷氣」

演藝圈發聲再＋1！　金曲女星力挺江祖平開砲

竹北吊車大王「激情過後」出事了！

三立御用男星開第一槍　3句話力挺江祖平

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

江祖平爆「自己就是性侵受害者」　衛福部：不建議透過媒體公審

江祖平暴瘦10公斤！安排心臟電燒手術

柯文哲滿血回歸！吳子嘉喊「他必做1事」：賴清德慘了

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

60歲院長陳屍醫院！　搶助理女友遭斷命根

ATM隱藏彩蛋！他領1千「竟爽中Switch2」　大票人悔炸

江祖平歷任1特點全認證！龔益霆稱交往遭虧

更多

最夯影音

更多

【監視器神救援】阿嬤給500堅稱付1000？一查真相曝光…

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

阿嬤給500「卻堅持付1000」　店家現場調監控化解糾紛！

【誰更瘋誰就贏】送信遇狗狗狂吠 超狂郵差追回去：來啊一起瘋XD

【男生都這麼幼稚嗎？】Gary模仿精上身狂鬧邊荷律 根本小學男生XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面