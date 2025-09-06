柯文哲交保黃國昌只發文未現身　陳智菡：他有自己行程

▲民眾黨主席黃國昌日前於法院旁聽柯案開庭。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

在羈押將屆滿1年之際，北院5日裁定前民眾黨主席柯文哲以7000萬交保，且須接受電子監控。相較於上次交保時忙前忙後，此次黨主席黃國昌遲未現身、僅透過臉書發文，讓外界好奇他的行蹤。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡今（6日）表示，黃國昌有自己的行程，並表示對人身自由、個人隱私的追問，是民主社會當中大家必須謹守之界線。

針對黃國昌被拍到現身機場，陳智菡說，目前看到網路上流傳的偷拍照，疑似拍到很像黃國昌的人，「這種偷拍行為還有對人身自由、個人隱私的追問，恐怕是民主社會當中，大家必須要謹守的界線」；她更指稱，黃國昌有自己的行程，希望各界予以尊重。

另外，外界也關注若柯文哲成功交保出來，民眾黨是否會變成「2個太陽」？陳智菡說，「全宇宙應該沒有2個太陽吧」，過去柯主席還在位的時候，其實就對黃國昌的專業非常尊重、充分授權；而黃國昌主席對於柯P的人生閱歷、政壇經驗，同樣非常肯定，柯給予的建議黃也會遵照、聆聽，「他們2個是合作無間的夥伴」。

至於外傳黨內有勢力要藉柯文哲交保獲自由之際，再推翻「2年條款」，陳智菡說，不久前黨代表大會中，已經無異議經黨代表同意、共識決通過，民眾黨內有自己的民主程序，充分尊重，現在有人要見縫插針，說會有柯、黃路線不同的問題，恐怕都是擔心這兩個人一旦合體，會對賴清德造成更大壓力。

