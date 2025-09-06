柯文哲羈押1年滿血回歸！吳子嘉預言「他必做1事」：賴清德慘了

▲柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）



記者施怡妏／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城案、政治獻金案遭羈押一年，北院昨（5日）裁定7000萬交保且須接受電子監控。《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，柯文哲交保後將以高人氣重返政壇，現在的民意就是藍白合，如果柯文哲政治表達正確，「就是滿血回歸，賴清德慘了！」

吳子嘉在網路節目《董事長開講》中表示，這次交保裁定讓藍白合有望重新凝聚，柯文哲未來勢必扮演政治抗爭重要角色，他強調，政治並非由領導者主導，而是反映民意走向，現階段「藍白合」正是主流，若柯文哲能掌握正確政治節奏與語言，將有機會重回高峰，甚至聲量可能超越現任民眾黨主席黃國昌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳子嘉表示，民進黨內部對司法的掌控力下滑，讓賴清德進一步陷入困境，再加上大罷免案失利，重挫民進黨的能量，現在藍白有能量，如果趁勝追擊，在輾壓民進黨的情況之下，「柯文哲變成一個台灣政壇的一個極大的變數，目標很清楚，就是要把2028的賴清德拉下來。」

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



針對北檢不排除提出抗告一事，有網友質疑是否可能再度翻盤。吳子嘉細讀合議庭新聞稿，認為即使北檢提出抗告，台北地方法院也不會接受，就看高等法院怎麼處理，「如果地方法院夠堅定，也難以再次羈押柯文哲，不認為賴清德還有力量，賴清德怕了、賴清德慘了」。

對於外界傳出柯文哲交保是否有「高人指點」的陰謀論，吳子嘉則呼籲民眾「要存一點善念」，台灣社會不要搞得神經兮兮的，沒那麼多陰謀。他也特別對台北地院法官表達肯定，認為此舉是「頂著壓力做出的決定」，值得尊敬。