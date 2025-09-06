7000萬保釋金要借錢！柯文哲別不好意思　陳佩琪：抵押房子還錢

▲柯文哲妻子陳佩琪。（圖／記者黃哲民攝）



記者陳家祥／台北報導

在羈押將屆滿1年之際，北院5日裁定前民眾黨主席柯文哲以7000萬交保，且須接受電子監控。但柯文哲透過律師團表示，要再深思，周一再做決定。對於柯不願意借錢欠人情，柯妻陳佩琪說，已跟小姑、婆婆商借，要在最短時間內籌到剩餘的2000萬，「也會請律師轉告先生，不論是跟誰借來的錢，我會在最短的時間內用房子抵押將錢還給人家」。

陳佩琪說，這一年偶爾會在送菜時順便寄錢給他（柯文哲），但星期四在法庭上第一次聽到「錢卡」這名詞，這讓她想起了8月6日柯生日那天，他因鍾小平的毀謗官司出庭，事後委任律師轉告她說，「 妳先生要我轉告妳說要跟妳對不起， 最近他花錢太兇了！」

「我聽了一頭霧水，是有在生日前夕寄了幾千塊給他，但我根本不知道他花多少錢、 又剩下多少啊？他跟我講這幹嘛？」陳佩琪說，結果，星期四在法庭上答案揭曉，原來他的室友很多是除了北所發的一套內衣褲外，就沒錢再買任何日用品了，甚至連買床棉被的錢都沒有，遇這種情況，他就會用自己的「錢卡」幫他們買。

陳佩琪說，過去在醫院遇到病人有經濟困難時，通常醫生寫張照會單給社福就行了，當市長也有社會局幫忙關懷和處理，現在自己親身接觸、體驗到了最直接的情況，相信這一年他更能體會「莫忘世上苦人多」這句話了。

陳佩琪表示，年初先生7000萬交保，當時由自己戶頭提了3000萬，跟小姑借了1000萬， 黨部借了3000萬，結果不到幾天又被關進去了。返還的7000萬保釋金，3000萬回她戶頭，其餘的1000萬和3000萬也已分別返還出借者。

陳佩琪直言，中華民國的律法很奇怪她是知道，這一年來再多人講京華城容積率有法源依據，審議是專業都委決定，過程合法，市長沒指示、沒介入， 但不論叫來的多少人再這麼講，她的先生還是被認為越來越嫌疑重大？

陳佩琪說，法律應該是最講邏輯的，也不知道為何就是這麼奇怪，現在證人也都問完了， 還是要跟年初一樣的7000萬交保，對於這種奇特司法處置，從周五下午起到下周一起，律師會接續到北所和先生律見溝通，「謝謝大家關心他、一直詢問我他的想法，但我也無法回答，我們家屬這一年都被當跟京華城案有關的證人或共犯，全部被禁見中」。

至於這次的7000萬保釋金部分，陳佩琪說，昨天她已將5000萬匯入先生的保釋金專戶中了，其中3000萬是先前返還的，2000萬是賣新竹土地的錢，家中可動用的錢都已用罄。她說，已再跟美蘭醫師和婆婆商借，看是否可以在最短的時間內籌到剩餘的2000萬，「也會請律師轉告先生不論是跟誰借來的錢，我會在最短的時間內用房子抵押將錢還給人家」。