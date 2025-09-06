柯文哲交保金差2000萬！他PO「柯美蘭財產申報明細」：別裝窮好嗎

▲民眾黨前主席柯文哲。（資料照／記者黃哲民攝）

記者曾筠淇／綜合報導

台北地院審理京華城案，4日開庭調查柯文哲是否第4度延押，5日裁定柯文哲7000萬元交保。對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡指出，柯P已經將農地賣掉，籌措了5000萬元，剩下的錢如果還是要向親友借，他會很不安。不過網紅四叉貓稍早就貼出柯美蘭的財產申報明細，直呼「早上記者會在那邊假裝湊不出來」。

柯文哲深陷京華城風暴，於113年9月5日偵查中被羈押禁見獲准，期間僅短暫交保幾天，隨即再逆轉羈押至今。4日北院提訊決定是否延押，5日北院裁定柯文哲7000萬交保，限制出境、出海8月，須接受電子監控。

陳智菡今（6）日透露，之前柯文哲就在法庭上說過，如果是天價上億交保金，他寧可不出來，因為這麼大的數目一定要付利息，且要盡快還，今年初，柯文哲短暫交保幾天，就很苦惱借來的交保金要如何盡快還給黃國昌。

陳智菡接著還說，柯P已經把農地賣掉，籌措了5000萬元，剩下的2000萬元如果還是要向親友借，柯P會很不安，所以才會透過律師團轉達，要再行深思。

不過四叉貓（劉宇）就在臉書上發文表示，關於這7000萬元，陳智菡證實已經籌到5000萬元，至於另外2000萬元，「要看柯媽何瑞英、柯妹柯美蘭可以湊出多少」。但他就貼出柯美蘭的財產申報明細，直呼「好了啦，柯家別演別裝窮好嗎？瞧瞧柯美蘭的財產申報明細，光是現金存款就有3600萬了，早上記者會在那邊假裝湊不出來」。