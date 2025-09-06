睽違40年！日本皇室喜辦「19歲成年禮」釋出影片　天皇繼承第二順位

▲日本秋篠宮悠仁親王今年4月就讀筑波大學。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本皇室秋篠宮文仁親王的長子悠仁親王今（6）日迎來19歲生日，並舉行成年禮，是皇室自1985年文仁親王成年以來，相隔40年再度舉行男性皇族的成年式。悠仁親王在日本天皇繼承順位排為第二，今日行程從清晨到晚間，涵蓋冠儀、拝禮、朝見及勳章授予等多項儀式。

根據《日本放送協會》，悠仁親王將於6日上午身著晨禮服，在宮邸舉行「賜冠之儀」，由德仁天皇派遣使者賜予成年冠，象徵正式邁入成年。隨後在皇居宮殿舉行「加冠之儀」，悠仁親王以未成年裝束佩戴天皇賜下的冠，完成成年禮的核心儀式。儀式結束後，他換上成年裝束，乘坐儀裝馬車前往供奉皇室祖先的宮中三殿，向歷代祖靈致意。

下午，悠仁親王換上燕尾服，在宮殿正殿「松之間」出席「朝見之儀」，向德仁天皇、雅子皇后致意，隨後移至「表御座所」參加勳章授予儀式。依慣例，戰後成年男性皇族會獲授日本最高等級勳章「大勳位菊花大綬章」，象徵成年皇族的身份與地位，也將於新年祝賀行事中佩戴。

完成宮中一系列儀式後，悠仁親王將前往赤坂御用地拜訪上皇明仁與上皇后美智子，並於夜間與親近的皇室成員舉行私人祝宴，結束隆重的一天行程。

此外，悠仁親王的學業與成長同樣備受關注。今年春季，他已升入筑波大學生命環境學群生物學系。宮內廳表示，他在課堂及考試中積極與同學交流，也同步準備成年禮，生活充實而有規律。去年雖已滿18歲，但他選擇優先完成高中學業，將成年禮延後至今年舉辦。

悠仁親王自幼便展現活潑好動與求知精神。居住日本長野縣的麥克唐納（音譯）曾與直子夫妻陪同秋篠宮一家滑雪及徒步旅行，見證悠仁親王的成長。麥克唐納回憶，小時候的悠仁精力充沛，滑雪時總是最早出發，護衛官們常追不上他而跌倒。直子則表示，他對感興趣的事物總深入鑽研，假日也會早起捕捉蜻蜓，從不賴床。