政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新青安轉開房貸水龍頭　她嗆「喝水的是建商」：應改做3件挽回青年

▲▼行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院會日前拍板，將「新青安貸款」排除在不動產的天條限制之外。（圖／記者陳家祥攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院日前拍板，為支持青年購屋自住需求，自9月1日起申請新青安貸款不占用銀行法限額，將新青安排除在「不動產天條」之外，轉開房貸水龍頭。而時代力量今（6日）批評，貸款水位大開，真正受惠的並不是首購族，而是投資客，「水龍頭一開，喝水的卻是建商！」錯誤的政策就該停下來，政府應該加速社會住宅、房貸總量管制與選擇性信用管制，也要讓利率來調控資金供給，更要課徵空屋稅來提高持有空屋的成本，這些事情，都很難，會掉票、會得罪人。但就是很難的事情才需要政府。

時代力量黨主席王婉諭說明，新青安是錯誤的政策，2026年要如期下架。民進黨政府日前打開水龍頭的決定，只會讓年輕人更難安心成家。新青安後，投機客與人頭戶利用新青安貸款炒房，財政部也宣示要加強查核。之後財政部追回涉及非自住及騙貸的違規貸款超過5,400件，但新青安貸款累積核貸件數接近13萬戶，大量資金湧入房市，買賣移轉量逆勢回升，從蛋黃、蛋白到蛋殼，不分區位，全面飆漲。直到央行祭出信用管制，才稍稍壓抑了過熱的房市。就在這個時候，行政院出手打開水龍頭，住宅貸款排除新青安貸款，讓新青安回到一開始的強力過件。

王婉諭指出，政府以房價持續上漲為代價，增加買房端的資金供給，讓更多人可以買房，造成金融風險升高，銀行貸款緊縮，最後強烈介入鬆綁住宅貸款集中度，讓一切歸零，繞了一大圈，房價持續飆漲，年輕人買到了漲價的房子，揹更高的貸款。她支持協助「真正首購且自住」的青年購屋，但反對用拉長年限、超長寬限期的「補貼式放水」，以協助青年之名來替房市撐盤。錯誤的政策就該停下來，2026年7月31日，新青安就該謝謝收看。

王婉諭指出，新青安的寬限期從三年延長到五年，貸款年限也拉到四十年，讓不少人只繳利息、不還本金，甚至靠「無限轉貸」方式一路滾動。結果政策上路短短兩個月就查出一千五百多件違規，至今累積已超過五千四百件，追回利息高達一千三百億元。她批評，這些資源本來應該留給真正首購的年輕人，卻被炒房客拿去牟利。

王婉諭說明，兩年多來新青安已放出近一兆元貸款、創造十三萬戶買盤，相當於替市場灌進一大波資金。房價早就高得離譜，結果是有需求的青年反而更難買得起房。政府應該推動擴大住宅供給：加速核定社宅、擴大以租代購、除了房貸總量管制與選擇性信用管制，除了既有的囤房稅，也要課徵空屋稅來提高持有空屋的成本，這些事情，都很難，會掉票、會得罪人。但就是很難的事情才需要政府。這是民進黨政府真的想要挽回青年信任，最該做的第一步。

