　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德宴請綠委談改革　會中提3黑天鵝「關稅、風災、大罷免」

▲▼立委莊瑞雄、林岱樺餐敘會後受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

▲立委莊瑞雄、林岱樺餐敘會後受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統兼民進黨主席賴清德在正式開議前，分批宴請黨籍不同派系立委，今（5日）也宴請包含林岱樺在內10名綠委，會後，與會綠委轉述，總統會中也提到三隻黑天鵝，第一個就是關稅，第二是大罷免結果，對執政黨是衝擊，第三個就是這次的風災，總統特別要聽每位立委的建言。綠委林岱樺也表示，所有與會同志把地方的輿情、人民的不滿完整讓總統知道，總統也很快要調整腳步，他已經全盤了解民意，能感受到總統奮發再起的決心。

▲▼立委莊瑞雄、林岱樺餐敘會後受訪。（圖／記者杜冠霖攝）

據了解，出席者包括行政院長卓榮泰、行政院秘書長張惇涵、總統府秘書長潘孟安，以及莊瑞雄、林岱樺、林淑芬、李坤城、陳瑩、陳俊宇、吳琪銘、黃秀芳、林月琴、郭昱晴等立委。

莊瑞雄透露，今天氣氛非常好，總統請大家好吃的便當，我第一個到，總統對林岱樺最體貼，她吃素結果沒有準備素的，剛好總統夫人長年茹素、總統每個月陪太太吃素兩次，總統就把那一份給林岱樺。今天總統召集大家，跟過去立法院開議時一樣，召集大家到官邸，聽聽對於政局的看法。

莊瑞雄指出，總統也提到三隻黑天鵝，第一個就是關稅，第二是大罷免結果，對執政黨是衝擊，第三個就是這次的風災，總統特別要聽每位立委的建言，今天來的人都很踴躍發言，主要提到行政院接下來要有更多新的措施，一一跟委員說明，當務之急就是這次風災需要加速復原，讓老百姓正常生活，今天氣氛非常好。

莊瑞雄表示，完全沒有提到黨團改組部分，總統誠懇提出三面向聽聽大家看法。每個人都提出自己的感受，提出如何讓執政團隊被老百姓更加信任，接下來的措施要更接地氣、讓民眾清楚，建立彼此間的信賴。

林岱樺會前說要改革的部分？林岱樺回應，今天的對話令人非常振奮，總統對於現在的局勢瞭若指掌，也勇敢面對，總統清楚823之後的困境，這就是檢討的開始，能感受到總統奮發再起的決心，今天的餐敘比較久、對話也比較熱絡，府院黨團這樣的溝通就是改革的開始，所有與會同志把地方的輿情、人民的不滿完整讓總統知道，總統也很快要調整腳步，他已經全盤了解民意，立委表達人民的委屈，總統都聽到了。

至於是否有聊到個人司法案件？林岱樺強調，完全沒有，今天實在太熱絡了，從關稅時政府推出很多有力的措施、改革方向明確，但為什麼地方都感受不到？這樣的落差大家一直在討論，要讓人民知道政府推行的東西，選舉部分也都沒有聊到，主要是國政中民意的落差，還有跟總統說加油，只要是改革任何措施，高雄人都會支持。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
最帥總裁林裕凱　首現身了！
批柯文哲7000萬交保「太扯」！羅智強：擬推《政治迫害調查條
賴清德宴請綠委談改革　會中提3黑天鵝「關稅、風災、大罷免」
摩鐵戰女網友「塞沐浴乳罐、遙控器」拍性愛片　法官看片後判無罪
Albee突發文：有人心存僥倖幹些匪事！
〈一支小雨傘〉原唱病逝！　4天前健康惡化

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德宴請綠委談改革　會中提3黑天鵝「關稅、風災、大罷免」

批柯文哲7000萬交保「太扯」！羅智強要推《政治迫害調查條例》

幕後／7000萬保釋金有籌足　柯文哲心坎跨不過等2天再決定

邱議瑩持扇打臉遭起訴！　何元楷：賠了20萬、又折了高雄市長路

高雄美濃驚現「大峽谷」！　柯志恩痛批盜採土石嚴重、政府縱放

羅智強認購500個萊爾紓壓球　曝若當選主席要做「這件事」

昔曾喊「要我交一億寧願繼續被關」　今7000萬交保柯文哲陷深思

7000萬交保柯文哲要深思　民眾黨：做好一切準備周一迎接柯

7000萬交保金柯文哲要深思　柯律師團：下周一再行決定

柯文哲交保金還差3000萬！　江和樹：陳佩琪籌到近4000萬

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

賴清德宴請綠委談改革　會中提3黑天鵝「關稅、風災、大罷免」

批柯文哲7000萬交保「太扯」！羅智強要推《政治迫害調查條例》

幕後／7000萬保釋金有籌足　柯文哲心坎跨不過等2天再決定

邱議瑩持扇打臉遭起訴！　何元楷：賠了20萬、又折了高雄市長路

高雄美濃驚現「大峽谷」！　柯志恩痛批盜採土石嚴重、政府縱放

羅智強認購500個萊爾紓壓球　曝若當選主席要做「這件事」

昔曾喊「要我交一億寧願繼續被關」　今7000萬交保柯文哲陷深思

7000萬交保柯文哲要深思　民眾黨：做好一切準備周一迎接柯

7000萬交保金柯文哲要深思　柯律師團：下周一再行決定

柯文哲交保金還差3000萬！　江和樹：陳佩琪籌到近4000萬

訂日本餐廳被問「是不是台灣代訂？」　1情況尷尬了！網喊：好丟臉

古久保恭喜林子崴術後首勝！挑戰未果露出驚呆表情

「最正人妻」咪妃深夜掛急診！　PO狼狽病床照哭了：好痛

熊本熊驚喜現身　台啤雲豹對決熊本Volters交流賽6日登場

林智勝引退系列賽首戰　陳子豪3安2打點率味全3比1力退雄鷹

林子崴5局好投！林泓育2分砲相挺　桃猿3比1勝悍將

只賣一天的Swatch史努比錶又來了　月相的爆米花呼應「玉米月」

江祖平曝前男友性侵！律師指1行為恐被視為感情報復　舉4反擊建議

賴清德宴請綠委談改革　會中提3黑天鵝「關稅、風災、大罷免」

96聯賽唯一長爬坡武嶺站　旅外好手李廷威盼留下障礙高牆

【女兒開學第1天】爸爸氣勢超滿！網笑：男同學都不能靠近

政治熱門新聞

柯文哲7000萬交保　陳佩琪赴銀行籌錢「笑容藏不住」

民進黨選對會9人名單出爐　高雄4綠委看法曝

柯文哲隔1年將獲自由！　民眾黨急籌7000萬保釋金救阿北

快訊／北院裁定柯文哲7000萬交保　民進黨：尊重司法調查毋枉毋縱

抗戰還是終戰　苦苓舉「5大理由」給答案

內政部硬起來！　修法禁房東擋租客申請租補、遷入戶籍

民眾黨感謝承審柯文哲7000萬交保　民眾黨感謝承審法官

柯文哲交保北檢會抗告？　他斷言1結果：柯待在外面對賴清德有利

幕後／7000萬籌足！　柯文哲一念頭今天不回家

柯文哲交保金還差3000萬！　江和樹：陳佩琪籌到近4000萬

北院裁定柯文哲7000萬交保換自由　黃國昌憂柯P不接受

柯文哲7000萬交保！　周榆修：賴清德怕了

昔曾喊「要我交一億寧願繼續被關」　今7000萬交保柯文哲陷深思

7000萬交保柯文哲要深思　民眾黨：做好一切準備周一迎接柯

更多熱門

相關新聞

邱議瑩持扇打臉遭起訴！　何元楷：賠了20萬、又折了高雄市長路

邱議瑩持扇打臉遭起訴！　何元楷：賠了20萬、又折了高雄市長路

民進黨立委邱議瑩去年在立法院議事過程中，因用紙扇揮打國民黨立委羅智強臉頰，日前不僅判賠20萬，更遭北檢起訴。對此，國民黨青年團前副總團長何元楷今(5日)表示，邱議瑩失控使用暴力不止一次了，過往她一腳踹法務部長辦公室門，光這張照片就證明是暴力慣犯，說是「暴力瑩」一點也不為過。他直言，邱議瑩賠了20萬、又折了高雄市長路，這種人要選高雄市長，大家思考一下，真的合適嗎？

在野轟綠成立選對會只顧選舉　民進黨：步調沒有比藍白早

在野轟綠成立選對會只顧選舉　民進黨：步調沒有比藍白早

快訊／北院裁定柯文哲7000萬交保　民進黨：尊重司法調查毋枉毋縱

快訊／北院裁定柯文哲7000萬交保　民進黨：尊重司法調查毋枉毋縱

國民黨出「萊爾校長」紓壓球要幫犯法黨工募款　綠批毫無羞恥心

國民黨出「萊爾校長」紓壓球要幫犯法黨工募款　綠批毫無羞恥心

傳過6成綠委連署黨團改組　徐國勇：套柯建銘話「此時無聲勝有聲」

傳過6成綠委連署黨團改組　徐國勇：套柯建銘話「此時無聲勝有聲」

關鍵字：

總統民進黨莊瑞雄黑天鵝林岱樺

讀者迴響

熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

江祖平也是被害人！三立副總兒下藥性侵還跟親友視訊

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

江祖平遭龔益霆動粗！門竟被打爆3洞

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面