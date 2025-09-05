賴清德宴請綠委談改革　會中提3黑天鵝「關稅、風災、大罷免」

▲立委莊瑞雄、林岱樺餐敘會後受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統兼民進黨主席賴清德在正式開議前，分批宴請黨籍不同派系立委，今（5日）也宴請包含林岱樺在內10名綠委，會後，與會綠委轉述，總統會中也提到三隻黑天鵝，第一個就是關稅，第二是大罷免結果，對執政黨是衝擊，第三個就是這次的風災，總統特別要聽每位立委的建言。綠委林岱樺也表示，所有與會同志把地方的輿情、人民的不滿完整讓總統知道，總統也很快要調整腳步，他已經全盤了解民意，能感受到總統奮發再起的決心。

據了解，出席者包括行政院長卓榮泰、行政院秘書長張惇涵、總統府秘書長潘孟安，以及莊瑞雄、林岱樺、林淑芬、李坤城、陳瑩、陳俊宇、吳琪銘、黃秀芳、林月琴、郭昱晴等立委。

莊瑞雄透露，今天氣氛非常好，總統請大家好吃的便當，我第一個到，總統對林岱樺最體貼，她吃素結果沒有準備素的，剛好總統夫人長年茹素、總統每個月陪太太吃素兩次，總統就把那一份給林岱樺。今天總統召集大家，跟過去立法院開議時一樣，召集大家到官邸，聽聽對於政局的看法。

莊瑞雄指出，總統也提到三隻黑天鵝，第一個就是關稅，第二是大罷免結果，對執政黨是衝擊，第三個就是這次的風災，總統特別要聽每位立委的建言，今天來的人都很踴躍發言，主要提到行政院接下來要有更多新的措施，一一跟委員說明，當務之急就是這次風災需要加速復原，讓老百姓正常生活，今天氣氛非常好。

莊瑞雄表示，完全沒有提到黨團改組部分，總統誠懇提出三面向聽聽大家看法。每個人都提出自己的感受，提出如何讓執政團隊被老百姓更加信任，接下來的措施要更接地氣、讓民眾清楚，建立彼此間的信賴。

林岱樺會前說要改革的部分？林岱樺回應，今天的對話令人非常振奮，總統對於現在的局勢瞭若指掌，也勇敢面對，總統清楚823之後的困境，這就是檢討的開始，能感受到總統奮發再起的決心，今天的餐敘比較久、對話也比較熱絡，府院黨團這樣的溝通就是改革的開始，所有與會同志把地方的輿情、人民的不滿完整讓總統知道，總統也很快要調整腳步，他已經全盤了解民意，立委表達人民的委屈，總統都聽到了。

至於是否有聊到個人司法案件？林岱樺強調，完全沒有，今天實在太熱絡了，從關稅時政府推出很多有力的措施、改革方向明確，但為什麼地方都感受不到？這樣的落差大家一直在討論，要讓人民知道政府推行的東西，選舉部分也都沒有聊到，主要是國政中民意的落差，還有跟總統說加油，只要是改革任何措施，高雄人都會支持。