柯文哲7千萬交保　他看法官裁定一細節：沒有再演被動交保戲碼空間

▲前民眾黨主席柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）



記者杜冠霖／台北報導

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押一年，台北地院昨裁定柯文哲交保金額如上次7000萬，柯則透過律師表達要再想想，週一再做出決定。民進黨立委林俊憲今（6日）指出，這次法官裁定交保有一個非常不一樣的地方，法官要求柯文哲只能「以自己名義」具保、簽名，不能像上次再演「自己不想出來，別人擅自主張的戲碼」。民眾黨團主任陳智菡則反批，被羈押禁見的人一定是請別人代交保金具保，難道當事人可以自己出來辦嗎？同案沈慶京、應曉薇具保停押的裁定書都是同樣的寫法，不用見縫插針。

林俊憲表示，這次法官裁定柯文哲交保，有一個非常不一樣的地方，法官要柯文哲只能以自己名義拒絕交保，柯文哲願不願意交保不能由任何人代為決定，具保人一定要柯文哲自己簽名，柯文哲就不能像上次交保，是由黃國昌的太太用行李箱拖著現金去辦交保，柯文哲才勉為其難、被動交保。

林俊憲指出，這次不行了，法官裁定只能以自己的名義具保，柯文哲必須自己簽名，願不願意交保、要不要走出看守所都是柯文哲自己決定，講白話就是不給演戲的空間了，到底要不要交保，自己決定自己負責，沒有別人交了保釋金、再勉為其難、被動接受交保的空間。

林俊憲表示，過去任何人只要繳交保證金具保簽名，都可以辦理，這次法官裁定特別嚴厲在這裡，柯文哲必須要自己簽名、自己具結、自己保證自己，也就是完全是柯文哲意志、沒有任何人代勞，白話一點就是沒有演戲的空間了，只能自己做決定。

對此，民眾黨團主任陳智菡表示，被羈押禁見的人一定是請別人代交保金具保，難道當事人可以自己出來辦嗎？不以柯文哲名義要以誰名義？每個合議庭法官有不同寫法，至少目前她看到同案沈慶京、應曉薇具保停押的裁定書都是同樣的寫法。陳質疑，民進黨不是很多「綠師」？怎麼不先去請教一下或Google 完新聞再po文？與其在那邊像個酸民一樣酸言酸語，想見縫插針，怎麼不檢討台灣現行羈押體制有多荒謬。