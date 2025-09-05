全國績優社政人員表揚　新北8基層同仁脫穎而出

▲新北市多位區長到場為獲獎同仁加油鼓勵。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

衛生福利部今（5）日於張榮發基金會國際會議中心，舉辦「2025年第3屆全國績優社政人員表揚典禮」，全國共50人獲獎。其中，新北市有8位來自區公所的基層社政人員脫穎而出，獲獎人數表現亮眼。

獲獎人員包括三重區公所曾昭蕙、新莊區公所黃雅智及深坑區公所高淑芬，榮獲「資深敬業服務獎」；另外，三重區公所王怡人、五股區公所李典倫、三芝區公所簡麗秋、新店區公所劉玉華及土城區公所陳佳佑，則獲頒「服務績優獎」。他們長期在第一線服務，深耕地方，以專業與溫暖照顧弱勢，獲獎實至名歸。

高淑芬自1997年起於深坑區公所服務，投入社會救助、兒少與婦女福利等業務超過28年。她積極推動「高風險家庭服務」，以「一個也不能漏接」為信念，建立跨單位聯繫平台，整合社福資源，更於2023年獲選為「高風險安全網有功人員」。此外，她也致力推動實物銀行物資媒合，並辦理「乳香傳情」公益活動，深受地方肯定。

▲行政院政務委員陳時中頒發資深敬業服務獎，新北市三重區公所曾昭蕙（右1）、新莊區公所黃雅智（右2）及深坑區公所高淑芬（左2）獲頒。

李典倫於2014年起於新北市社會局人民團體科服務，後轉任五股區公所，至今已累積6年社政資歷。他積極投入高風險家庭輔導、街友關懷及急難救助，累計協助超過370件高風險家庭案件，並成功安置多位街友。在0403地震及疫情期間，他積極訪視災戶、發放補助，並協力完成逾1.5萬件防疫補償及8,000多件紓困案，表現出色。

陳佳佑在土城區公所服務近20年，歷練保育、社區營造、老人照顧及社會救助等多項業務，專業扎實。他積極推動社區發展與照顧據點，協助社區多次獲獎，並投入防疫及災害支援工作，屢獲民眾肯定。此外，他更參與2024年健康城市獎項評比，為新北市奪得「高齡友善城市類－共老獎」殊榮。

社會局長李美珍表示，新北市幅員廣大，基層社政人員業務繁重，這8位獲獎同仁仍能秉持初衷，以專業與熱忱守護弱勢，實屬難得。未來，新北市社會局及各區公所社政團隊將持續努力，提供優質服務，守護每一位需要幫助的市民。