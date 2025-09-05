化廢為寶！新北玩具銀行10年展　彰化組團取經促共融

▲彰化縣社會處於5日特地組團北上參訪新北玩具銀行旗艦店玩聚窩「讓愛延續、童心十載」特展。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市玩具銀行十年來推動玩具再生與老少共玩的經驗，彰化縣社會處今（5日）特地組團北上，參訪「讓愛延續、童心十載」十週年特展。率團的兒少科科長翁子琳表示，兩縣市高齡人口比例皆接近20％，玩具正是代間融合的重要觸媒，她也對新北市二手玩具回收再生的成效表示肯定，直呼值得標竿學習。

新北市社會局主任秘書黃逢明接待時表示，新北玩具銀行自2016年開辦至今已邁入第十年，在回收再生、資源共享及公民參與等方面累積豐碩成果，不僅有效回收民眾家中閒置的二手玩具，更將再生玩具轉化為多元服務，提供給社福機構、社區據點及教育單位使用，並透過玩具行動車將玩具帶入偏區，落實「老少共玩」。

▲彰化縣團隊對於玩聚窩龍之助木球球感興趣，頻頻錄影紀錄。

翁子琳進一步指出，彰化縣同樣運用公益彩券盈餘基金成立玩具銀行，但目前是借用鄉鎮公所的文康中心營運，尚未有專屬空間。由於彰化人口老化，白天小孩上學後，玩具成為長輩的重要陪伴。同仁從網路得知新北舉辦十週年特展，特地前來取經，希望學習玩具再生與老少共融的推動方法，同時為該縣玩具銀行五週年活動預作準備。

新北玩具銀行主任張維庭簡報時表示，截至2025年6月底，新北玩具銀行已累計回收高達248公噸的二手玩具，相當於每年3萬棵樹木的碳吸附量。這些玩具經志工清潔、分類、整理後，成功再生為48萬件教玩具，持續傳遞永續循環的愛。

張維庭也提到，承辦新北市玩具銀行的台灣玩具圖書館協會，目前正於桃園楊梅興建玩具共享園區，並於4日舉行上梁典禮，預計明年6月底完工，未來歡迎各縣市政府及各界前往參觀交流。相關活動資訊可查詢「新北市玩具銀行」官方網站及「新北市玩具銀行」臉書粉專。

▲彰化縣玩具銀行借用玩具推動老少共玩（彰化縣社會處提供 ）。

▲台灣玩具圖書館協會在桃園楊梅設置玩具共享園區，在4日舉行上梁典禮，預計於明年6月底完工使用。