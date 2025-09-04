　
地方 地方焦點

產地直送新北！ 彰化150款優鮮農產　板橋大遠百限時開賣

▲彰化優鮮快閃新北 150款好物限時搶購。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市副市長劉和然、彰化縣長王惠美、遠東百貨總經理徐雪芳出席記者會宣布彰化優鮮展售會開幕。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「彰化優鮮．玩味潮食代」展售會今（4日）於板橋大遠百盛大開幕。新北市副市長劉和然親自出席，歡迎彰化縣長王惠美帶來彰化的優質農特產品進駐新北，為市民提供更多元的美味選擇。展售活動自9月4日起至14日止，集結43組優質農產單位，超過150款在地美味於板橋大遠百，新北市農業局邀請民眾一起來品味「彰化優鮮」。

新北市副市長劉和然表示，新北市擁有404萬人口，是全國最大的農產品消費市場。除了實體展售據點，如各區農會超市（小農鮮鋪）及農民市集外，也透過「新北果菜舖」、「真情食品館」等線上平台，串聯全國優質農特產品，讓市民在家就能輕鬆品嚐各地好味道。同時，新北市也積極協助本地農友拓展通路，將坪林包種茶、貢寮九孔鮑、萬里蟹、八里文旦柚及新北健康三寶等特色農漁產品推向全國與國際市場。

▲彰化優鮮快閃新北 150款好物限時搶購。（圖／新北市農業局提供）

▲9月4日至14日43組彰化優質農產品在板橋大遠百販售。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣優質農特產品於9月4日至14日在板橋大遠百9樓威尼斯廣場販售，共集結43組「彰化優鮮」品牌，帶來超過150款在地美味，讓民眾以創新方式體驗產地直送的新鮮滋味。彰化是台灣重要的農業大縣，稻米、雞蛋、葡萄、牛乳、花卉等多項農產品產量皆居全國之冠。縣府推動「彰化優鮮」認證制度，輔導農友取得三章一Q認證，確保從產地到餐桌的安心品質。

王惠美指出，自2019年以來，已有242位業者、742項產品通過認證，並積極透過展售活動拓展市場。王縣長也邀請市民朋友於10月10日至26日到彰化參加「2025台灣設計展」，感受跨越多個鄉鎮市的文化與創意魅力。

新北市農業局表示，透過與全國各地農友合作，不僅讓市民嚐遍全台美味，也持續推動「先創通路、再開農路」策略，打造新北成為全國農產品行銷的重要平台。歡迎民眾把握9月4日至14日的展售活動，以實際行動支持農友，用味蕾細細品味台灣的美好。

▲彰化優鮮快閃新北 150款好物限時搶購。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市府、彰化縣府與遠東百貨合作推廣彰化優質農特產品。

