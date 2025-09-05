新北動保處救援流浪山羊　暖心安置牧場展開新生活

▲阿爾拜因山羊恢復健康。（圖／新北市動保處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市動物保護處近日接獲里長通報，林口發電廠海邊附近出現一隻山羊，孤單徘徊於海岸及農地之間，疑似長期未進食，骨瘦如柴模樣令人心疼。動保處立即派員救援，並帶回板橋動物之家安置。經動保員蘇倚弘細心照護，山羊很快恢復健康，但因公告後仍未找到飼主，動保處遂協助媒合新北山間牧場，願意終身收容，為牠找到幸福的下一站。

蘇倚弘回憶，這隻羊初到動物之家時顯得極度不安，常繞著圍欄來回踱步，並不時發出低鳴聲。為協助牠快速復原，特別在草料中添加玉米、大豆等精料補充營養。經過一個月細心照護，羊兒體態逐漸健壯，情緒也趨於穩定，甚至開始親近人，有時還會低頭輕輕蹭人，重拾久違的信任感。之後，他更積極聯繫牧場，說服場主認養。該牧場原本就飼養9隻羊，飼養經驗豐富，提供適當環境、充足飼料及運動場地，讓這隻羊能重拾活力，享受安穩生活。

動保處獸醫師指出，這隻羊為法國阿爾拜因山羊，是台灣常見乳用羊品種，具有高產奶能力，性格溫和。但若長期野外流浪，容易因營養不足導致體力衰弱，並出現情緒焦躁、精神緊繃等狀況。

動保處長楊淑方表示，每年約有百餘件民眾通報山羊、豬、雞鴨等經濟動物走失或遭棄養案例。她強調，雖屬經濟動物，但依《動物保護法》飼主仍須負起照顧責任，提供足夠食物、飲水與活動空間，並避免走失脫逃，保障公共安全。若因疏忽致動物走失，飼主可處新臺幣3,000元以上、1萬5,000元以下罰鍰；若故意棄養，最高可處15萬元罰鍰。

楊淑方呼籲，動物都是生命，不論寵物或經濟動物，飼養前都應審慎評估並善盡責任，讓動物能獲得安定、安全的生活。