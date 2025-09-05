　
地方 地方焦點

高血壓老翁失聯！　中埔警方定位成功尋獲

▲▼ 【老翁駕駛賓士外出跌倒受困草叢 中埔警即時定位化解危機】 。（圖／中埔分局提供）

▲▼ 老翁駕駛賓士外出後失聯，家屬報警協尋被發現跌倒受困草叢 ，警方靠定位找到人 。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中埔警分局於昨（4）日下午4時許，接獲民眾報案稱其先生黃男（74歲）早上獨自駕車外出加油後即失聯。因黃民患有高血壓疾病，家屬憂慮焦急怕發生意外，即向中埔分局義仁聯合所報案，請求警方協助。


本分局義仁聯合所受理後，所長黃煌昆旋即率員警兵分多路協尋，並調閱沿途路口監視器；另再以黃翁手機訊號查詢定位。經研判黃翁可能在嘉義縣中埔鄉富收村一帶，即依手機定位處周邊沿路搜尋，果然皇天不負苦心人，終於在中埔鄉嘉139線4公里處，發現其駕駛之小客車停於路旁。惟車內並未發現黃翁身影，即以車為中心展開同心圓方式搜尋。

▲▼ 【老翁駕駛賓士外出跌倒受困草叢 中埔警即時定位化解危機】 。（圖／中埔分局提供）

經多人分頭尋找，終於在當日下午5時40分許，在附近的農田草叢內發現黃翁已倒臥在地上，此時黃翁已有些微脫水及四肢無力狀況，所幸意識清楚暫無生命危險。經警方即時予以補充水分，並通知救護車送醫治療後始無大礙。經了解，黃翁表示自己也不清楚為何會在該處，只知已在該處倒臥數小時之久。黃翁家屬稱因遍尋不著擔心安危，始請求警方協尋，當接獲員警尋獲通知後，家屬始卸下心中巨石，由衷感謝員警積極為民服務精神。


中埔警分局長曾裕景對於黃所長於近期轄內共發生2件緊急協尋案件，均能積極成功尋獲，其為民服務精神殊值表揚；另呼籲民眾家中有失智或罹有疾病之長者，建議在其身上衣物標示聯絡電話或裝置定位追蹤設備，倘若走失時應立即報警協尋，避免發生意外；另如有失智或身心障礙民眾，家屬可向在地鄉鎮市公所（村里辦公處）提出申請或於網站線上申請預防走失服務之溫馨手鍊，亦可自願由警方協助指紋建檔，以供日後辨識、協助返家。

