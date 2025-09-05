摩鐵戰女網友「塞沐浴乳罐、遙控器」拍片　法官看片判北市男無罪

▲高男與女子透過臉書遊戲社團認識後熟識，約在摩鐵會面。（示意圖／pixabay）



記者曾羿翔／綜合報導

北市一名高姓男子被控涉嫌強迫一名女子提供帳戶與SIM卡，並在汽車旅館對其進行性侵，甚至拿出沐浴乳罐、遙控器，過程中以保險套包覆後使用。檢方依妨害性自主等罪提起公訴。不過，台北地方法院近日審理後認定，證據不足以支持強制性交及脅迫行為成立，最終判處高男無罪。

根據檢方起訴，高男與女子透過臉書遊戲社團認識後熟識，發展出親密關係。起訴指出，111年5月15日，高男約女子至台北市某汽車旅館會面，在房內播放暴力影片威嚇對方，隨後進行侵犯行為，甚至嘗試用遙控器塞入。女子躲避後，高男再將保險套套住沐浴乳罐，進行放入動作，最終還以手機錄下性交過程。

但法院審理發現，雙方於案發前後持續透過通訊軟體進行親密對話，內容除包含情趣用品的使用、性暗示文字，也有女子主動傳送腿部照片給高男觀看。案發當日後，女子亦未表現出明顯的創傷反應，雙方互動曖昧，並無立即斷絕聯繫。法院認為，這些舉止與「遭強制性侵」的狀態明顯不符。

此外，女子所稱「遭脅迫交出金融帳戶及申辦門號」的部分，法院調閱對話紀錄後發現，雙方早在案發前已有關於帳戶用途的溝通紀錄，且女子事後亦主動詢問SIM卡是否開通，並非如檢方主張的單方面脅迫行為。

針對使用異物插入部分，雖女子曾於訊息中表示「那天你用保險套套沐浴乳罐開我，我真的被嚇到」，但法院指出，雙方過去即有使用情趣用品的經驗，高男亦曾詢問女子「這可以嗎」，女子則答以「可以試試看」，難以認定為非自願。且法官發現高男在女子上方，身體向前移動調整枕頭及手機後，開始性行為，而女子曾望向手機鏡頭方向，另2人於性交行為過程中，有諸多調情、鹹濕對話。

法院最後指出，刑事審判須依據具體證據，單憑被害人單方說法、無補強證據佐證下，不足以認定被告有罪。高男最終獲判無罪，全案仍可上訴。



