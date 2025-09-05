挺江祖平！游毓蘭喊話檢警　再點北市勞動局：請去三立勞檢

▲江祖平。（圖／翻攝自FB／江祖平Fans` World）

記者鄺郁庭／綜合報導

江祖平近日在社群平台揭露多起性侵事件，並指控電視台員工龔益霆涉案，要求索賠1300萬元。對此，警界出身的前立委游毓蘭發文，點名檢警該主動偵辦，北市也要馬上勞檢三立，「#感謝江祖平的勇敢舉發」、「#檢警請動起來」。

游毓蘭在臉書發文，開頭就貼出多個hashtag「#MeToo還在台灣上演中」、「#這不是權勢性侵什麼才是權勢性侵」、「#北檢士檢你們該不會只能辦抓在野黨的案吧」、「#性侵累犯在三立」。提到三立電視平均每年可以拿國家10億至11億的預算，「三立高層之子在電視台內，對於演員或職工不斷的進行性騷擾、性侵，甚至還拍攝性隱私影像，這些都是重罪，也是公訴罪。」

游毓蘭進一步強調，三立內部雖然要自清，但檢警更應主動偵辦這樣的嚴重犯罪，北市勞動局也該立即進場勞檢。她呼籲外界支持江祖平，「感謝江祖平的勇敢舉發，檢警請動起來！」

江祖平在社群平台透露，有兩位幕後女性同事渴望被尊重，她強調「即使是合法夫妻，其中一方不願意又被強硬對待，也是強制猥褻、性侵罪」。她同時公開對話截圖，受害者表示，曾接到該名男子疑似酒醉來電，要求她搭計程車去家裡「打砲」，並傳訊「想揉一陣子了」、「你胸部蠻大的」等字眼。受害者氣憤回應：「我是來工作、學技術，又不是來玩、來約的。」最終她果斷離職，並驚覺還有其他人也曾遭騷擾。

對此，三立電視台4日回應：「公司重視職場安全與尊嚴，絕不容許性騷擾等違法行為。除了設立內部申訴管道，也會與江小姐持續聯繫，希望取得更多資料，以利後續司法調查。」