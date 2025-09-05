國1驚悚事故！2小車停路肩慘遭聯結車詭撞　駕駛幸運逃死原因曝

▲黑色轎車（施工人員車輛）停放路肩，遭到聯結車追撞，幸工人下車監工，車內無人，未釀人員傷亡。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

國道1號南向178.4公里處今天（5日）上午11時許發生交通事故，有2輛轎車因故停放路肩，遭到王姓聯結車駕駛追撞，其中1輛黑色轎車幾乎全毀，看來相當嚇人，幸當時車內無人，全案未釀人員傷亡。王姓駕駛沒有酒駕情形，警方初判肇因是他未注意車前狀況，詳細車禍原因由警方進一步釐清。

國道警察第三大隊指出，王姓聯結車駕駛今天上午11時許，行經國道1號南向178.4公里處時，因未注意車前狀況，撞擊停放外側路肩的2輛轎車，無人受傷，王男經酒測無酒精濃度，無酒駕情形。

據了解，停在路肩的2輛車，1輛為故障車輛，1輛為施工人員車輛，事故當時故障車輛駕駛不在車內，施工人員也下車監控該路段施工情形，所以全案幸運無人傷亡。

▲▼白色轎車（故障車輛）與黑色轎車停放國道路肩，遭連結車追撞。（圖／民眾提供）



警方呼籲，用路人駕車時精神不濟打瞌睡或分心駕駛，易發生危險；如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。