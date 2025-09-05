大甲媽起駕時巧遇朋友衰捲洩密　「都詐團主謀在講」檢還警清白

▲時任第五警分局的一名連姓小隊長，遭囚禁人頭主嫌咬洩密。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名連姓偵查隊小隊長遭詐欺集團主嫌爆料，早在警方上門搜索前，就收到「消息來源（指連員）」洩露搜索時程，同夥早都換手機滅證。連姓小隊長今年初遭檢廉搜索，10萬元交保候傳，檢方近日偵結，經勘驗手機跟訊問證人，認為除了蔡嫌說法，沒有更多證據佐證連員有洩密，予以不起訴處分。

綽號「樂咖（長腳）」的連姓小隊長，先後待過台中市第五警分局、第二警分局。又，中市刑大追查一名戶籍在宜蘭的被害人，把銀行帳戶交給詐團，並遭詐團主嫌蔡男等人囚禁台中北屯3天，偵辦該案的刑大林姓隊長認為被害人筆錄不完整，又聯繫不上被害人，恰巧連姓小隊長為宜蘭人，層層請託連小返家時，順道協助再次製作筆錄。

檢方調查，第五警分局承辦該案的陸姓偵查佐，將被害人資料提供給連姓小隊長，以便連員聯繫被害人，連才掌握該案部分資料。連又在警方公務群組內，得知當時警方「掃黑專案」期程。

▲連姓小隊長坦承有在大甲媽起駕時，巧遇蔡嫌跟蔡嫌友人而聊天，但未洩密。（圖／記者許權毅攝）



2023年4月21日，正好是鎮瀾宮大甲媽祖遶境起駕日，連姓小隊長跟家人前往參加，巧遇上述該案犯嫌蔡男跟蔡男友人邱男，疑將警方鎖定的疑犯照片提供給蔡嫌確認，並洩露警方將在遶境活動後有「掃黑專案」。

結果警方在同年5月4日搜索逮捕蔡嫌時，蔡嫌得意洋洋跟警方說，警方上門前，就有一個綽號「樂咖」的「消息來源」告知警方行動日期，該集團也在警方上門前，通通把手機都換了、刪除資料。蔡男還被發現，傳訊息跟女友炫耀「我們的名字在二分局、五分局很有名」。

▲連姓小隊長在今年初於第二警分局任職時遭搜索，現已調職到和平分局。（圖／記者許權毅攝）



連姓小隊長雖坦承有跟蔡嫌等人巧遇，但說當時是透過他案認識的邱男介紹，僅是督促邱男，要告知若有朋友住在第五分局轄區，不要再亂搞，並沒有洩露偵查秘密。

連喊冤說，雖然有受指示前往補強該案被害人筆錄，但是也就只掌握被害人筆錄內容，不清楚其他資料，也沒有拍攝其他資料之照片。

該案蔡姓主嫌以證人身分稱，連小當時在鎮瀾宮地下室拿出照片問自己是不是手機上的人，並且稱「我們分局有人要針對你，要注意安全。」自已追問時間，連小回：「警察不會這麼笨在大甲媽遶境的時候抓，大概是遶境後到5月7日之間，看要不要離開台中。」還向連道謝。

但是，跟蔡嫌同行的邱姓友人、葉男等人，均否認雙方在現場有交談，也沒有拿出手機比對身分。邱姓友人說，只是跟連姓小隊長介紹蔡男住在北屯，開玩笑跟連小說，若蔡在轄區作亂，就把人抓起來等語。

▲時任刑大林姓隊長表示，當初有請托連姓小隊長協助補強被害人筆錄。（圖／記者許權毅攝）



林姓隊長表示，僅有請連找陸姓偵查佐拿被害人資料，以補強遭到狹持跟拘禁過程，彼此支援很正常；陸姓偵查佐說，並沒有提供太多資料給連，只是因為連要回宜蘭，請他順道幫忙，但連其實也沒已讀資料。

經檢方勘驗連員手機、通訊紀錄等，也未發現瀆職等犯行。該案僅有蔡姓主嫌一人指證，難以認定連姓小隊長洩密，嫌疑不足，給予不起訴處分。