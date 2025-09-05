崁頂警結合交通安全月　宣講守護偏鄉長者與村民安全

▲崁頂警結合交通安全月進行宣導。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

每年9月為「交通安全月」，今年以「人本交通－停讓文化」為主題，並推廣口號「車輛慢看停、行人安全行」。為深化交通安全觀念，台東縣警察局關山分局崁頂派出所4日上午在海端鄉崁頂村文健站舉辦交通安全暨社區治安宣講，透過互動形式提醒民眾重視交通安全、防詐騙與婦幼保護等議題，獲得長者及村民熱烈迴響。

活動由崁頂派出所所長徐金祥帶領警員邱麗香辦理，首先針對交通安全月重點進行說明，呼籲駕駛務必遵守「慢、看、停」原則，行人則應「專心過馬路」，避免邊走邊滑手機。徐所長特別提醒長者過馬路時應掌握綠燈秒數並注意來車，以降低事故風險。

除交通安全外，警方也加強防詐宣導，點出常見的假投資、假檢警及網購詐騙手法，提醒民眾面對陌生來電或投資邀約務必保持警覺並多方查證，以免遭受財產損失。同時，警方也呼籲大家關注婦幼安全與家暴防治，若遇到不法或暴力情事，應勇於報案或撥打113、110尋求協助。

為提升參與度與記憶點，徐所長設計五句簡短標語，並透過「猜謎互動」方式與村民交流，包括「流汗總比流血好──戴上安全帽」、「綁住總比拋飛好──繫好安全帶」、「遲到總比不到好──不要超速」、「喝茶總比喝酒好──不要酒駕」以及「沒錢總比被騙好──識詐防詐騙」。過程中氣氛熱絡，村民在笑聲中強化了安全意識。

關山警分局表示，交通安全與社區治安密不可分，警方除持續落實巡守與宣導外，更希望藉由寓教於樂的方式，讓「安全是回家的唯一道路」深植人心，並透過社區、家庭與警方共同合作，營造安心安定的生活環境，守護每位村民的平安。