《女力匯流：女路講座暨台東女路品牌發表》　五縣市齊聚台東

▲「114 年度館際合作女路講座暨品牌發表會」曹蘭驚喜現身。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為推動婦女權益與性別平權，並分享台東女路計畫經驗，台東縣政府主辦的「114年度館際合作女路講座暨品牌發表會」5日在The GAYA Hotel潮渡假酒店登場，邀集高雄、台南、花蓮、屏東等縣市婦女館共同參與，首次跨縣市合作策展女力行動。現場除了分享各地女路走讀經驗與婦女創新方案，也展示各縣市在婦女培力、性別平權及文化融合上的多元實踐。知名藝人曹蘭也驚喜現身，與台東女路代表互動交流，共同探索在地女力新方向。

台東縣長饒慶鈴指出，自去（113）年從卡大地布部落首度推出全台首條「部落女路」走讀後，台東女路逐步從關山「胭脂女路」、都蘭「潮女路」延伸，將部落、社區、小鎮巷弄串連成充滿故事的女力地圖。此次發表會除了介紹台東最新女路亮點，各縣市代表也分享如何將婦女培力與地方文化結合，透過走讀、展覽等多元形式，帶動更多婦女及社會參與性別議題。

社會處長陳淑蘭表示，女路計畫不只是地方觀光亮點，更是一條讓婦女從社區出發、走入公共空間、呈現生命故事的重要路徑。今年透過館際合作模式，將台東經驗與更多縣市深入交流，期盼串聯出台灣多元女路網絡，並將女路品牌在台東各鄉鎮遍地開花，成為婦女能見度與地方行銷的重要推力。

活動亮點之一為「女力微笑曲線」花藝設計，以五縣市在地花材象徵南台灣婦女合作共榮：高雄玫瑰、台南桔梗、屏東文心蘭、花蓮滿天星、台東雛菊，分別象徵熱情、典雅、希望、堅韌與原鄉之美。展區同時設置「女力宣言」，簡述各縣市亮點，吸引來賓拍照互動。

五縣市也帶來特色分享：台東以「女若來台東」串連部落文化、山海故事與女性生命經驗；屏東推動「月經屏權」為女性發聲；高雄從「哈瑪星」探索城市女性身影；台南以「覓靚—走讀百年女路」重現被遺忘的性別故事；花蓮則透過「花好女力」推動原住民族婦女培力，展現原鄉女性新力。

活動中，曹蘭以幽默視角與台東女路代表展開「雙藍對談」，呼應「有一種藍，叫台東藍」意象，肯定台東將女性故事化為文化資產的用心，並讚賞女路活動讓更多人重新理解歷史與日常空間的價值。她回顧台東女路從卡大地布部落、關山胭脂女路到都蘭潮女路的發展脈絡，並以在地觀察肯定女性生命故事與地方文化保存的重要性。

台東縣府表示，將持續與各縣市攜手推動性別平權與婦女經濟發展，讓更多女性有機會被看見、被支持，並期待未來更多鄉鎮、部落、社區加入，讓「女路」成為地方文化中最溫暖、最有力的存在。更多資訊可聯繫台東縣婦女福利服務中心（089-336367）或縣府社會處