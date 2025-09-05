　
社會 社會焦點 保障人權

緝毒英雄欠賭債涉詐騙洗錢數千萬　台東警遭羈押禁見被火速停職

▲▼ 黃明鐸（右）108年因偵辦重大海上毒品走私案而榮獲國家警光獎。（圖／翻攝自台東縣政府網站）

▲ 黃明鐸（右）108年因偵辦重大海上毒品走私案而榮獲國家警光獎。（圖／翻攝自台東縣政府網站）

記者楊晨東、葉品辰／台東報導

台東縣警察局少年警察隊黃明鐸警員疑因簽賭欠債涉組織犯罪及洗錢案，金流高達數千萬元。經檢方聲押後，台東地方法院今（5）日裁定羈押禁見，縣警局也在第一時間召開考績會，依法將黃員停職。

縣警局表示，昨日已配合檢調單位展開搜索，並帶回黃員偵訊。檢察官依《洗錢防制法》聲請羈押禁見獲准後，警局立即依規處置，並強調對員警違法或違紀行為，均從嚴追究並檢討相關監督責任。

據悉，黃員曾因偵辦重大海上毒品走私案而榮獲國家警光獎，仕途原本備受期待，如今卻因涉嫌重大經濟犯罪遭羈押。法院裁定指出，被告在偵訊中一度表達輕生念頭，且涉及罪名最輕本刑三年以上，供詞避重就輕，顯示配合偵查意願不足，有逃亡之虞。

▲▼ 黃明鐸（右）108年因偵辦重大海上毒品走私案而榮獲國家警光獎。（圖／翻攝自台東縣政府網站）

▲ 黃明鐸（右）108年因偵辦重大海上毒品走私案而榮獲國家警光獎。（圖／翻攝自台東縣政府網站）

此外，檢方調查發現，黃員相關帳戶金流中有多筆與詐欺案有關，顯示可能存在共犯結構，且疑似因簽賭欠債走上這條路。法院認為，黃員恐有湮滅證據、勾串共犯或證人之嫌，涉案金額至少達數千萬元，最高恐逾新台幣一億元。基於公共利益考量，法院認定以其他較輕手段不足以確保偵查進行，遂裁定羈押並限制接見。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

09/04 全台詐欺最新數據

