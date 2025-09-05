綠色照顧站課程多元　長輩體驗鹿角蕨種植療癒身心

▲綠色照顧站課程多元化。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

農業部近年積極推動「綠色照顧」計畫，將農業資源、自然環境與在地文化結合，打造高齡者友善的社區場域，規劃多元課程、餐飲與活動，不僅促進長輩身心健康，也降低獨居風險。關山鎮農會設立的綠色照顧站，就以結合農業特色的課程廣受好評，其中園藝療育課程更吸引許多長輩參與。

台東區農業改良場日前邀集關山、鹿野、池上等地農會推廣人員及綠色照顧站班員，共計30人，於關山鎮農會米國學校舉辦「114年度綠色照顧－蕨類植物板植及無菌植物瓶手作體驗研習」。課程由農改場李文南副研究員授課，帶領學員認識蕨類植物的多樣性與應用，並實地操作板植與無菌植物瓶的製作。

農改場陳振義科長表示，政府推動綠色照顧的核心理念，是透過農業與園藝活動，將健康促進、社區支持與農村活化結合起來，讓農業成為傳遞幸福感的媒介，進一步提升生活品質。課程中，講師先介紹蕨類的生長習性與栽培技巧，並強調蕨類具有淨化環境、療癒身心的效果。

在實作環節，學員利用火山浮石、樹皮塊等材料製作蕨類植生板，並將鹿角蕨固定其上，完成獨具風格的板植作品。隨後，講師使用行動無菌箱，指導學員製作無菌水草瓶，成品不僅能美化空間，也營造自然氛圍。

參與研習的詹姓學員分享心得時表示，原本覺得照顧植物相當困難，但經過講師的指導，只要掌握方法，就能輕鬆享受與植物相處的樂趣。