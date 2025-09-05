徐巧芯旅歐不忘關注柯文哲交保　自曝「很感動」：這一天等很久

▲國民黨立委徐巧芯。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

台北地院今（5日）裁定涉入京華城案與政治獻金侵占案的民眾黨前主席柯文哲7000萬交保，並限制出境、出海與住居，且須配戴電子腳鐐。對此，人正在歐洲捷克旅遊的國民黨立委徐巧芯發文表示，自己覺得很感動，跟著在野夥伴等待這一天也等很久了。媒體人黃揚明則認為，從交保金額可見合議庭不希望柯文哲用交保金過高為由拒絕交保。

柯文哲律師團日前表示，京華城案「重要證人」皆詰問完畢，羈押之必要性已消除，因此，向北院合議庭提出解除羈押之聲請，北院則於昨日舉行羈押庭，由檢辯雙方及在押被告到場敘明是否仍有羈押之必要。

北院合議庭今日稍早裁定，柯文哲7000萬交保，並限制出境、出海與住居，且須配戴電子腳鐐，並不得與同案被告有所接觸。民眾黨在接獲裁定結果後說明，目前已在籌錢。

然而徐巧芯也發文表示，雖然她不是民眾黨的，但跟著民眾黨在野夥伴等待這一天也等很久了，且只要想到佩琪醫師終於能夠與先生團圓，她就覺得很感動，這一陣子大家都辛苦了，一切平安。

此外，媒體人黃揚明則指出，柯文哲這次的交保金額與去年底交保時的金額一致，可見合議庭法官沒有想繼續押柯文哲，也不希望柯文哲用交保金過高為由拒絕交保。

▼媒體人黃揚明。（圖／《豈有此呂》）