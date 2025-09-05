柯文哲7千萬交保！他4小時前發文「就要交保了」　一票封先知

▲台灣民眾黨前主席柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台北地院審理京華城案，昨（4日）開庭調查在押被告柯文哲、應曉薇是否第4度延押，今（5日）裁定柯文哲7000萬元交保、應曉薇3000萬元交保。令人意外的是，精神科醫師沈政男上午7點40分曾發文，「柯文哲就要交保了」，讓網友直呼先知，藥師林士峰還留言「果然交保了。」

沈政男在臉書指出，法官日前特地擠出時間召開延押庭，「顯然對於柯文哲交保已經有了心理準備」。他回顧第一次裁定時，法院其實傾向重金交保，僅因北檢「在那邊靠腰」才改為羈押，如今經過九個月審理，檢方依舊持續反對，但法官給予交保的壓力已經大幅降低，「所以說，柯文哲回來過中秋節的可能性，很大！」

他痛批北檢說法荒謬，「依程序跑完流程不等於實體合法？看到沒有，北檢已經承認京華城案乃經過合法程序通過的都市計畫案。柯市長照表操課，根據SOP來給予容積獎勵，還是可能圖利？哇哩咧，這是什麼法律邏輯？」

沈政男強調，「程序合法，就是合法！程序正義，就是正義！」他直言，若程序合法卻仍可能讓公務員因此入獄，「這是什麼可怕的國家啊？公務員要怎麼做事？每天提頭上班就好了。」

針對圖利罪，他再三強調須符合「明知違法而故犯」才構成，「既然京華城案依合法程序通過，柯市長怎麼可能明知違法？我再說第一千零一次：柯市長不可能知道京華城案可以走都市計畫法二十四條給容積獎勵，就好像北檢不可能知道葉克膜要接到哪一條血管。」

至於外界關注的「1500小沈」疑雲，沈政男則以比喻反駁，「Excel檔案，上下都是金錢，就能歸納說『1500小沈』也是金錢嗎？邏輯不通啊！」

他最後直言，北檢不可能在圖利罪與收賄罪上打贏，如果法官能辨明法律邏輯，柯文哲交保只是時間問題，「講得這麼清楚，還看不懂，那就等著下一次選舉繼續被炸裂了。」

隔幾個小時後，柯文哲果真交保，讓不少網友朝聖該篇文，沈政男也發文直呼，「柯文哲交保了！（要相信台中小沈的預測。）」貼文引發熱議，「希望是真的可以回家」、「根本不敢樂觀，我覺得現在他們就像在玩寵物一樣」、「會不會又被無限抗告？」