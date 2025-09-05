　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲交保7000萬　朱立倫：司法要回歸公正民主才有希望

▲▼朱立倫紀念抗戰勝利暨臺灣光復八十週年赴國民革命忠烈祠致敬。（圖／記者周宸亘攝）

▲朱立倫。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

民眾黨前主席柯文哲涉貪汙收賄、圖利、洗錢罪，羈押禁見1年，台北地院昨召開羈押訊問庭，今裁定柯文哲7000萬元交保。對此，國民黨主席朱立倫表示，中華民國是個民主法治的國家，司法是守護社會正義的最後一道防線，絕不該成為任何政治力量鬥爭的工具，真心期盼，後續的審理能夠回歸證據與法律的專業判斷，避免重蹈覆轍，給予柯文哲及所有國人一個公正、透明的司法程序。

「司法要回歸公正，人民權利才有保障，台灣民主才有希望」，朱立倫指出，柯文哲終於能交保，他們心中五味雜陳。一方面為他暫時重獲自由而欣慰，另一方面也對這段時間他所承受的壓力與煎熬深感不捨。任何一位公民，都不應在司法程序中遭受不必要的拖延與折磨。然而這起案件，大家看到的，卻是一起充滿爭議、延宕數月的羈押，早已讓社會大眾對司法的公正性產生深刻的疑慮。遲來的交保裁定，更凸顯了過去司法程序中可能存在的瑕疵。

朱立倫提到，此刻，他們不談黨派之別，只論是非對錯。中華民國是個民主法治的國家，司法是守護社會正義的最後一道防線，絕不該成為任何政治力量鬥爭的工具。當一位在野黨的主席，需要面對如此漫長且不符比例原則的羈押時，這傷害的早已不僅是他個人，更是台灣引以為傲的民主制衡精神。

朱立倫說，真心期盼，後續的審理能夠回歸證據與法律的專業判斷，避免重蹈覆轍，給予柯主席及所有國人一個公正、透明的司法程序。

朱立倫強調，國民黨會與所有在野的朋友，以及每一位關心台灣民主的國人站在一起，共同監督執政者，捍衛得來不易的民主價值與司法獨立。我們需要的，是一個能讓所有人都信賴的司法，一個真正屬於人民的公平正義。

09/04 全台詐欺最新數據

517 2 2897 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／拼7000萬保釋金！　陳佩琪赴銀行「笑容藏不住」
江祖平再爆龔益霆「拉女進房間」企圖性侵！　邊脫邊喊：牌友兼砲
快訊／台南規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／14:57發生有感地震！初估最大震度3級以上
江和樹曝柯文哲1原因「恐拒絕交保」　喊話企業大老幫忙
LIVE／柯文哲可以回家了！　北院現場曝
獨／不只江祖平！　龔益霆噁男對話曝光：我擅長也很長
快訊／台2線嚴重事故！　貢寮至頭城雙向封閉
江祖平心臟藥遭換鎮定劑　龔益霆爆性侵還開視訊

