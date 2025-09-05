柯文哲交保！律師提1狀況喊怪「檢察官一定提抗告」：再被關3個月

▲台灣民眾黨前主席柯文哲。（圖／記者黃哲民攝）



記者施怡妏／綜合報導

深陷京華城容積弊案的前台北市長、民眾黨主席柯文哲，今（5日）被台北地院裁定以7000萬元交保，並限制出境、出海8個月，還須接受電子監控。對此，林智群律師表示，檢察官一定會提出抗告，原本決定羈押2個月，但在短短一個月，沒有證據證明羈押必要性變成不存在，阿伯可能又會被羈押。

林智群律師在臉書發文，檢察官先前指出，案中仍有多位關鍵證人尚未詰問，包括黃景茂、柯文哲本人、張高祥、范有偉、黃珊珊、吳順民及沈慶京等人。檢方認為，若柯文哲交保後與上述人士接觸，恐怕會出現串證風險，因此反對交保。

不過法院仍裁定讓柯文哲交保，林智群猜測，「這可能代表法官認為案情已經釐清，就算是後面找來這些人作證，也不會改變案件結果。」

值得注意的是，台北地方法院在7月21日才剛裁定延長柯文哲的羈押，高等法院也在8月11日駁回抗告，當時認定羈押理由仍然存在，決定續押2個月。但時間僅過不到一個月，柯文哲的律師便聲請停止羈押，法院也迅速准許。

林智群強調，檢察官勢必會提出抗告，「根本沒證據可以證明，在一個月內羈押必要性變成不存在」，質疑法院的交保裁定恐有違法之虞。若高等法院最後撤銷地院裁定，柯文哲可能再被羈押3個月，不過依目前羈押期程，台北地方法院在114年12月一定要放人。

林智群提到，台北地方法院可能在12月羈押15個月期滿之前宣判，案件進入二審程序，羈押期限將重新計算，若高院認為仍有羈押必要，「阿北就只能續杯了。」