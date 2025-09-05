全國首創！桃園「校園空氣儀表板」即時監測空品

▲桃園「校園空氣儀表板」守護學童健康。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政4日於市政會議表示，新學期開學，市府除了持續關注校園營養午餐品質外，也同步推出全國首創的「校園空氣儀表板」。透過即時監測與預報，協助師生與家長全面掌握校園空氣品質，並提供學校「是否適合戶外活動」、「是否需要配戴口罩」等行動建議。

家長只要掃描QR Code，就能即時掌握孩子在校的空氣品質狀況，讓學生學習更安心、家長也更放心。張善政強調，市府也將依監測結果啟動應變措施，例如加強工地或工廠灑水降塵，以改善周邊空品。目前已有23所學校完成系統建置，超過4萬名學生受惠，明（115）年將再擴大至72所學校，進一步守護更多學童的健康與學習環境。

張善政說，桃園作為工業大城，交通繁忙，空品改善刻不容緩。市府除了積極導入「校園空氣儀表板」，也已布建逾1,000只空氣品質感測器，並推動肺癌篩檢，更與中央大學簽署環境治理暨智慧防災MOU，共同推動空品監測與研究。未來市府將持續結合學研能量與科技應用，守護市民呼吸健康，打造宜居永續的生活環境。

環保局表示，「校園空氣儀表板」是透過即時監測PM2.5與溫度，為學校、家長及學童提供視覺化的儀表板及網頁查詢。儀表板採用不同顏色顯示來進行分級，若儀表板亮起橘燈或紅燈，便代表空氣品質不佳，學校即可依據指引建議，調整課程、活動，並指示師生採取必要防護措施，而市府也會立即啟動應變措施，如加強工地灑水降塵等管制措施，確保學童能在最短的時間內獲得保護，建置一整套完整的防護網。